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Χριστοδουλίδης – ΔΗΚΟ – ΕΛΑΜ, ένας άξονας συνεργασίας; Είναι σενάριο που μπορεί να γίνει πραγματικότητα ενόψει προεδρικών εκλογών; Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι.

Το σίγουρο είναι ότι στην πολιτική δεν υπάρχει «άσπρο – μαύρο» ούτε μόνο μία ανάγνωση του πολιτικού σκηνικού. Στη συγκεκριμένη εξίσωση, το κάθε στοιχείο μπορεί να λειτουργήσει και να εξεταστεί αυτόνομα, αλλά και ως… σύνολο.

Τα δεδομένα και τα ζητούμενα

Το πρώτο δεδομένο είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι ένας από τους τρεις βασικούς άξονες γύρω από τους οποίους θα διαδραματιστεί το πολιτικό σκηνικό.

Ο ίδιος έχει δώσει κεντροδεξιό ιδεολογικοπολιτικό στίγμα στην κυβέρνησή του, το οποίο καλύπτει έναν χώρο από τη συντηρητική δεξιά μέχρι τις παρυφές της κεντροαριστεράς, αν λάβει κάποιος υπόψη τη στήριξη προς την κυβέρνησή του από την ΕΔΕΚ.

Το ΔΗΚΟ είναι σίγουρα ο βασικός κομματικός πυλώνας στήριξης της Κυβέρνησης, ενώ η ΔΗΠΑ μετέχει στο κυβερνητικό σχήμα με δύο υπουργούς.

Η διακυβέρνησή του έχει ασφαλώς και συναγερμικό στίγμα, αφού εξαρχής συμμετέχουν στο κυβερνητικό σχήμα συναγερμικοί, ενώ έχει την αποδοχή και τη στήριξη μιας σημαντικής μερίδας των συναγερμικών.

Από εκεί και πέρα, είναι γεγονός ότι διατηρεί πολύ καλή σχέση συνεργασίας με το ΕΛΑΜ, παρότι το κόμμα της λεγόμενης κυπριακής ακροδεξιάς ή, κατά τους ίδιους, της συντηρητικής δεξιάς δεν μετέχει στην κυβέρνηση. Δεν στήριξε, βέβαια, επίσημα τον Νίκο Χριστοδουλίδη ούτε στον πρώτο ούτε στον β΄ γύρο.

Το 2023, ο Νίκος Χριστοδουλίδης πέρασε άνετα στον β΄ γύρο των προεδρικών εκλογών χωρίς να έχει τη στήριξη του ΕΛΑΜ. Τα δεδομένα τώρα είναι διαφορετικά.

Ενδεχομένως να μην έχει τη δυναμική που είχε τότε. Αυτό καταγράφηκε και στην πρόσφατη δημοσκόπηση του ALPHA, αλλά ενδεχομένως και σε άλλες δημοσκοπήσεις που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Την ίδια ώρα, όμως, καταγράφεται και ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο στη δημοσκόπηση του ALPHA.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης περνά στον β΄ γύρο σε όλα τα σενάρια. Ακόμα και εάν έχει απέναντί του και τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ και τον πρόεδρο του ΕΛΑΜ.

Αυτό το στοιχείο της εξίσωσης έχει ιδιαίτερη σημασία σε σχέση με την όλη περιρρέουσα ατμόσφαιρα των τελευταίων ημερών γύρω από το θέμα των συνεργασιών για τις προεδρικές εκλογές και το κατά πόσο θα μπορούσαν να χωρέσουν στην ίδια εξίσωση το ΔΗΚΟ και το ΕΛΑΜ ως υποστηρικτές μιας νέας υποψηφιότητας του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Οι ιστορικές ευαισθησίες

Σίγουρα, σε κάθε περίπτωση, ο ίδιος ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν θα ήθελε ένα σενάριο στο οποίο θα είχε απέναντί του και τους δύο, ακόμα και εάν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μπορεί να περάσει στον β΄ γύρο και σε αυτό το σενάριο.

Από την άλλη, είναι δεδομένο ότι το ΔΗΚΟ μετέχει στην Κυβέρνηση και, μετά τον τελευταίο ανασχηματισμό, δεν έχει λόγο να διατηρεί τα παράπονα που είχε κατά την προ του ανασχηματισμού περίοδο. Ούτε υπάρχουν άλλοι λόγοι πολιτικών διαφωνιών ώστε να τίθεται θέμα αποχώρησης από την Κυβέρνηση.

Ο γενικός γραμματέας του ΔΗΚΟ, Γιώργος Σολωμού, θέτει στο τραπέζι το ζήτημα της αυτόνομης καθόδου στις προεδρικές εκλογές και διαμηνύει πως δεν μπορεί το ΔΗΚΟ να συνυπάρξει σε μία κυβέρνηση συνεργασίας με το ΕΛΑΜ.

Σίγουρα, ιστορικά, για το ΔΗΚΟ και το κοινό του, ως το κόμμα των δημοκρατικών και αντιστασιακών δυνάμεων, υπάρχουν κάποιες ευαισθησίες σε αυτό το θέμα. Το ίδιο ισχύει, αντίστοιχα, και για την ΕΔΕΚ.

Πρακτικά, μπορεί να υπάρξει άλλος δρόμος για το ΔΗΚΟ; Είναι ένα ερώτημα αυτό. Όπως επίσης είναι ερώτημα εάν θα μπορούσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης να ρισκάρει να χάσει τη στήριξη του ΔΗΚΟ για να έχει τη στήριξη του ΕΛΑΜ.

Από την άλλη, ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου, στην προχθεσινή συνέντευξή του στον ALPHA, αφήνει ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για τις προεδρικές εκλογές. Η πραγματικότητα είναι, βέβαια, ότι δύο ενδεχόμενα υπάρχουν για το ΕΛΑΜ. Είτε αυτό της αυτόνομης καθόδου είτε αυτό της στήριξης του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Η διαφορά, βέβαια, είναι το πώς η καθεμία από αυτές τις επιλογές θα βγει προς τα έξω. Ο Χρίστος Χρίστου έβγαλε από την εξίσωση των διαβουλεύσεων για τις προεδρικές εκλογές το Κυπριακό.

Αλλά αυτό δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι προετοιμάζει το έδαφος για συνεργασία. Είναι, όμως, γεγονός, και το έχει παραδεχθεί και ο ίδιος ο Χρίστου, πως εντός του ΕΛΑΜ υπάρχει τάση για στήριξη Χριστοδουλίδη. Αυτή η… τάση ενδεχομένως να υφίσταται και με αυτόνομη κάθοδο του ΕΛΑΜ στις προεδρικές εκλογές.

Με όλα τα πιο πάνω, το μόνο σίγουρο είναι ότι η εξίσωση δεν είναι εύκολη για κανέναν, αλλά δύσκολα είναι και τα όποια άλλα σενάρια θα μπορούσαν να τεθούν ως σημεία προβληματισμού.