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Τον Ιούλιο του 2025 μετά το πέρας της άτυπης πενταμερούς στη Νέα Υόρκη, ο Ερσίν Τατάρ στεκόταν έξω από την αίθουσα όπου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση και περίμενε για πάνω από μία ώρα τον Χακάν Φιντάν να τελειώσει την κατ’ ιδίαν συνομιλία του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Έμεινε και περίμενε για να φύγει μαζί με τον Τούρκο ΥΠΕΞ, προκειμένου να μη φανεί ότι είχε παραγκωνιστεί και ο Φιντάν μιλούσε απευθείας με τον Χριστοδουλίδη.

Ενάμιση χρόνο μετά ο Τουφάν Έρχιουρμαν τρέμει στην ιδέα να βρεθεί στην ίδια θέση με τον προκάτοχό του. Γνωρίζει, όπως και όλοι οι προκάτοχοί του, πως μόνο σε μια τριμερή μπορεί να εμφανίζεται ως ίσος με τον Ελληνοκύπριο συνομιλητή του. Σε μια πενταμερή, η Τουρκία παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο και ο εκάστοτε ηγέτης της αποσχιστικής οντότητας περιορίζεται σε ρόλο θεατή.

Σε δηλώσεις του σε τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης ο Έρχιουρμαν δεν απέκρυψε τον φόβο του να βρεθεί στην ίδια κατάσταση που βρέθηκε δύο φορές το 2025 ο Τατάρ. Εξηγεί γιατί θεωρεί πιο σημαντική μια τριμερή των δύο ηγετών με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Έρχιουρμαν χαρακτήρισε σημαντική για την τουρκοκυπριακή πλευρά τη συνάντηση με τριμερή μορφή. Σημειώνοντας ότι αντιτάσσονται στη συζήτηση των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης με τις εγγυήτριες δυνάμεις, ο Έρχιουρμαν υποστήριξε ότι αυτή η μέθοδος στόχο έχει να δείξει ότι βρίσκονται στην ίδια θέση η τουρκοκυπριακή πλευρά και η Τουρκία και να παραγκωνίσει την τουρκοκυπριακή πλευρά στη διαπραγματευτική διαδικασία.

Χαρακτηρίζοντας σημαντική την τριμερή συνάντηση από την άποψη της αποδοχής της τουρκοκυπριακής πλευράς ως ίσο συνομιλητή, ο Έρχιουρμαν είπε ότι σε αυτή τη μορφή θα δοθεί το μήνυμα ότι «συνομιλείς μαζί μας όχι με την Τουρκία» και κατέληξε λέγοντας ότι η πιθανότητα να υπάρξει αποτέλεσμα στην τριμερή με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ είναι μεγαλύτερη από την πιθανότητα να μην υπάρξει αποτέλεσμα.

Ο ηγέτης της αποσχιστικής οντότητας στις ίδιες δηλώσεις του παραδέχθηκε πάντως πως κουμάντο σε σημαντικές αποφάσεις, όπως είναι το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης, κάνει η Τουρκία. Αν και δεν θέλησε να απαντήσει στις κατηγορίες Ταχσίν Ερτουγρούλογλου ότι οι αποφάσεις για το άνοιγμα οδοφραγμάτων λήφθηκαν χωρίς συνεννόηση με την Τουρκία, ο Έρχιουρμαν έμμεσα τον επιβεβαίωσε. Προσπάθησε να πει ότι στο Κυπριακό τα πάντα «αποφασίζονται σε διαβούλευση με την Τουρκία». Ενώ είπε ακόμα πως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι ισχυρισμοί ότι στο θέμα της διάνοιξης οδοφραγμάτων δεν έχει επικοινωνία με την Τουρκία.

Σε αναμονή της πρόσκλησης

Οι δύο ηγέτες βρίσκονται σε αναμονή της πρόσκλησης από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την τριμερή συνάντηση. Μέχρι και χθες το βράδυ, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο Φιλελεύθερος, δεν έφτασε στη Λευκωσία κάποιο μήνυμα από τη Νέα Υόρκη.

Το γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας φρόντισε πάντως να ενημερώσει το γραφείο του ΓΓ ΟΗΕ για τα δύο ευρωπαϊκά συμβούλια που θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα και τον Δεκέμβριο στις Βρυξέλλες. Ημερομηνίες κατά τις οποίες δεν θα μπορεί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης να παραστεί.

Ο χρόνος πραγματοποίησης της τριμερούς υπό τον ΓΓ ΟΗΕ επηρεάζει και τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης προτίθεται να προσκαλέσει την πολιτική ηγεσία στον Λόφο για ενημέρωση και διαβουλεύσεις ευθύς αφού ο ΓΓ ΟΗΕ συγκαλέσει τριμερή διάσκεψη.

«Μόλις έχουμε την ενημέρωση και για την ημερομηνία της σύγκλησης, για να ενημερωθεί και η πολιτική ηγεσία, βεβαίως θα συγκληθεί και το Εθνικό Συμβούλιο τις αμέσως επόμενες μέρες», ανέφερε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Για το «νέο Βαρώσι»

Με τη δέουσα σοβαρότητα αξιολογεί η Κυβέρνηση τις αναφορές για το σχέδιο ή όραμα «Νέου Βαρωσιού», που ανακοίνωσε ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, τονίζοντας ότι το καθεστώς της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου διέπεται από τα ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και δεν επιδέχεται μονομερείς ενέργειες.

Ο Κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η Κυβέρνηση έχει δει και διαβάσει τις σχετικές αναφορές στα μέσα ενημέρωσης, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το σχέδιο.

«Θέλουμε να είμαστε απολύτως σαφείς: το καθεστώς της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου διέπεται από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το 550 και 789 και δεν επιδέχεται καμιά μονομερή ενέργεια ή οποιαδήποτε ενέργεια που παραβιάζει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», τόνισε.

Ο Εκπρόσωπος αναφέρθηκε επίσης στην πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των 19 σημείων που υπέβαλε στον Τουρκοκύπριο ηγέτη, η οποία αφορά ειδικότερα την περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου και προβλέπει την ταυτόχρονη διάνοιξη του λιμανιού της πόλης υπό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Είπε ότι η Κυβέρνηση αξιολογεί όλα τα δεδομένα και σταθμίζει τη χρονική συγκυρία, λαμβάνοντας υπόψη και τις λεγόμενες «εκλογές» που αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός Δεκεμβρίου στις κατεχόμενες περιοχές.

«Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούμε, ούτε να υποβαθμίσουμε, ούτε να περιθωριοποιήσουμε τέτοιου είδους αναφορές, τις οποίες καταδικάζουμε και προχωρούμε σε όλες τις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες με όλους μας τους εταίρους και με τα Ηνωμένα Έθνη», ανέφερε.

Τόνισε ότι «το ζήτημα της Αμμοχώστου, αλλά και τα νόμιμα δικαιώματα των κατοίκων της Αμμοχώστου, υπερβαίνουν κάθε απαράδεκτη αξίωση και σίγουρα κάθε προεκλογική σκοπιμότητα».

Η Κυβέρνηση, πρόσθεσε, θα συνεχίσει να ενεργεί με προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, προασπίζοντάς το και διεκδικώντας την εφαρμογή όσων επιτάσσουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.