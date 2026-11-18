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Έριξε «βόμβα» πριν την κατάθεσή του σε υπόθεση απόπειρας φόνου ο ιατροδικαστής Νικόλας Χαραλάμπους. Σε δήλωσή του που κατέθεσε ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας το ενημερώνει ότι ενώ καλείται ως εμπειρογνώμονας για σοβαρές υποθέσεις, την ίδια ώρα αμφισβητείται η αξιοπιστία του, διατάχθηκε πειθαρχική έρευνα εναντίον του και παρόλο που το πόρισμα τον αθωώνει, ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί οτιδήποτε.

Ως γνωστόν, ανήμερα των Φώτων το 2025 είχε εντοπιστεί νεκρός 24χρονος Πακιστανός σε ανοικτό χώρο στην Ακρόπολη. Όπως διαπιστώθηκε αργότερα αυτός είχε δεχθεί σφαίρα στην πλάτη από πιστόλι αστυνομικού σε επεισόδιο πάταξης λαθρομετανάστευσης στην Ποταμιά. Αυτοψία στη σκηνή είχε διενεργήσει ο ιατροδικαστής κ. Χαραλάμπους όπως και νεκροτομή που κατέδειξε ότι το θύμα είχε δεχθεί σφαίρα αφού εντοπίστηκε βολίδα στο σώμα του.

Με οδηγίες από το Υπουργείο Υγείας διατάχθηκε πειθαρχική έρευνα κατά του κ. Χαραλάμπους για δήθεν λάθος κατά την αυτοψία με αποτέλεσμα οι έρευνες να κινηθούν αρχικά σε άλλη κατεύθυνση. Έκτοτε, παρόλο που η έρευνα ολοκληρώθηκε και ετοιμάστηκε πόρισμα που αθώωνε τον ιατροδικαστή, διατάχθηκε συμπληρωματική έρευνα που επίσης ήταν αθωωτική.

Το πόρισμα διαβιβάστηκε εδώ και τέσσερις μήνες στη Νομική Υπηρεσία χωρίς άλλη εξέλιξη. Με αυτά τα δεδομένα, επικρέμεται κατά του ιατροδικαστή η υπόθεση αυτή, ενώ την ίδια στιγμή καλείται από την κατηγορούσα Αρχή να καταθέσει για σοβαρές υποθέσεις.

Χθες εμφανιζόμενος ενώπιον Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία προέβη σε δήλωση που σχολιάστηκε θετικά από την υπεράσπιση. Όπως αναφέρει, καθότι παρουσιάζομαι ενώπιον σας με κλήση μάρτυρα από την κατηγορούσα Αρχή ως πραγματογνώμονας και συγκεκριμένα υπό την ιδιότητά μου ως ιατροδικαστής του δημοσίου, εύλογα θεωρώ ότι αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση για τον υποφαινόμενο να αποδεικνύει την αντικειμενικότητα, την αξιοπιστία του καθώς και την ικανότητά του ως ιατροδικαστής κάθε φορά που δίδει μαρτυρία ενώπιον δικαστηρίου.

«Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν είναι η ταπεινή αλλά έντονη μου άποψη ότι οφείλω να ενημερώσω ότι εκκρεμεί εναντίον μου πειθαρχική έρευνα εδώ και 22 μήνες με την οποία μάλιστα αμφισβητείται η ικανότητά μου καθώς και η αξιοπιστία μου ως ιατροδικαστής, αφού μού επιρρίπτουν ευθύνες ότι δήθεν διέπραξα πειθαρχικά παραπτώματα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου ως ιατροδικαστής και συγκεκριμένα ότι δήθεν έδωσα λάθος κατεύθυνση στην αστυνομία με αποτέλεσμα να επηρεαστούν οι έρευνες σε συγκεκριμένη υπόθεση.

Παρόλο που η πειθαρχική έρευνα αφορά άλλη υπόθεση από αυτή που είναι ενώπιον σας, θεωρώ ότι είμαι υποχρεωμένος να το αποκαλύψω καθότι άπτεται του κύρους και της αξιοπιστίας μου ως ιατροδικαστής τα οποία οφείλω να διαφυλάξω προασπίζοντας παράλληλα και την αξιοπιστία μου ως πραγματογνώμονας ενώπιον του σεβαστού σας δικαστηρίου για το οποίο άλλωστε κλήθηκα να μαρτυρήσω».

Ο κ. Χαραλάμπους σημειώνει ότι είναι ενήμερος ότι ολοκληρώθηκαν οι έρευνες από τον ερευνώντα λειτουργό Παναγιώτη Χατζηπαυλή διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας και ότι μάλιστα εκδόθηκαν δύο πορίσματα εδώ και μήνες τα οποία η Νομική Υπηρεσία και το Υπουργείο Υγείας παραλείπουν ή αρνούνται να μου τα κοινοποιήσουν παρόλο που είναι υποχρεωμένοι να το πράξουν.

Ο ίδιος παρατηρεί ότι ζήτησε γραπτώς τα πορίσματα αρκετές φορές χωρίς να λάβει μέχρι σήμερα οποιαδήποτε απάντηση και παρεμπιπτόντως απευθύνθηκε γραπτώς και προς τον ίδιο τον Γενικό Εισαγγελέα και τα ζήτησε χωρίς να πάρει μέχρι και σήμερα απάντηση. Το Δικαστήριο καταχώρησε ως τεκμήριο τη δήλωση, ενώ ο δικηγόρος υπεράσπισης ανέφερε ότι πως πρόκειται για έντιμη ενέργεια από τον μάρτυρα. Το Δικαστήριο ρώτησε τον μάρτυρα αν διεξάγεται οποιαδήποτε πειθαρχική έρευνα αυτή τη στιγμή εναντίον του για να λάβει αρνητική απάντηση.