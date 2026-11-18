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Να μην καταλήξει η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση να προστατεύει εκείνους που θα αναλάβουν στο μέλλον τη φροντίδα συγγενικών τους προσώπων, αφήνοντας εκτεθειμένους όσους έχουν ήδη αφιερώσει χρόνια από τη ζωή τους σε αυτόν τον ρόλο, ζητά η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ).

«Η πρόθεση της Κυβέρνησης να επιδοτεί τις ασφαλιστικές εισφορές των άτυπων φροντιστών αποτελεί θετική εξέλιξη».

Ωστόσο, «η σχεδιαζόμενη ρύθμιση, όπως έχει παρουσιαστεί στην Ομοσπονδία, δεν προβλέπεται να έχει αναδρομική ισχύ», ανέφερε στον «Φ» ο γραμματέας της ΟΣΑΚ Χαράλαμπος Παπαδόπουλος εξηγώντας ότι «αυτό σημαίνει ότι άνθρωποι που εγκατέλειψαν την εργασία τους ή περιόρισαν σημαντικά την επαγγελματική τους δραστηριότητα για να φροντίζουν συγγενείς τους ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με σοβαρά συνταξιοδοτικά κενά».

Φαίνεται να προκύπτει, σοβαρό ζήτημα της ίσης μεταχείρισης των φροντιστών, είπε, προσθέτοντας ότι «η Ομοσπονδία έχει ήδη αποστείλει επιστολή στον υπουργό Εργασίας ζητώντας του να εξετάσει το ενδεχόμενο εισαγωγής ειδικών μεταβατικών ρυθμίσεων, πριν από την οριστικοποίηση της μεταρρύθμισης».

«Δεν μπορεί να δημιουργούμε ένα σύστημα που θα αναγνωρίζει την προσφορά των φροντιστών από μια συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά, αγνοώντας όσους έχουν ήδη σηκώσει αυτό το βάρος για χρόνια. Η φροντίδα ενός ανθρώπου με σοβαρές ανάγκες δεν αρχίζει την ημέρα που τίθεται σε ισχύ ένας νόμος. Για πολλούς έχει αρχίσει εδώ και πολύ καιρό και έχει ήδη επηρεάσει καθοριστικά την επαγγελματική και οικονομική τους ζωή», επισημαίνει.

Η ΟΣΑΚ «κατά τις συναντήσεις της στο Υπουργείο Εργασίας αλλά και με τον ίδιο τον υπουργό έχει θέσει τις εισηγήσεις και σύμφωνα με την ενημέρωση που λάβαμε, η προτεινόμενη επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών θα εφαρμόζεται από την έναρξη ισχύος της νέας νομοθεσίας, χωρίς αναδρομική κάλυψη».

«Αναγνωρίζουμε τις πρακτικές και δημοσιονομικές δυσκολίες που θα δημιουργούσε η πλήρης αναδρομικότητα, ωστόσο, υπάρχει περιθώριο για στοχευμένη μεταβατική ρύθμιση».

Ιδιαίτερη αναφορά, έκανε ο κ. Παπαδόπουλος, «σε φροντιστές ηλικίας άνω των 50 ετών, οι οποίοι έχουν ήδη αφιερώσει σημαντικό μέρος της εργασιακής τους ζωής στη φροντίδα οικείων τους προσώπων. Πρόκειται για έναν σχετικά μικρό και σταδιακά μειούμενο αριθμό πολιτών, για τους οποίους θα μπορούσε να εξεταστεί ειδική πρόνοια».

«Δεν ζητούμε να εφαρμοστεί αναδρομικά ολόκληρη η μεταρρύθμιση, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι οικονομικές δυνατότητες. Ζητούμε να εξεταστεί ένας δίκαιος τρόπος προστασίας εκείνων που έχουν ήδη υποστεί τις συνέπειες».

Ένα δεύτερο κενό που εντοπίζει η ΟΣΑΚ αφορά τους ανθρώπους που εξακολουθούν να εργάζονται, αλλά με σημαντικά μειωμένο ωράριο, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες φροντίδας συγγενικών τους προσώπων.

«Υπάρχουν γονείς, σύζυγοι και άλλα μέλη οικογενειών που δεν μπορούν να εργάζονται κανονικά, επειδή πρέπει καθημερινά να φροντίζουν έναν δικό τους άνθρωπο. Μπορεί να εργάζονται με μειωμένο ωράριο ή να έχουν περιορίσει δραστικά την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Το αποτέλεσμα, όμως, είναι το ίδιο: μειωμένο εισόδημα σήμερα και μειωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα αύριο», επεσήμανε ο γραμματέας της ΟΣΑΚ.

Η Ομοσπονδία, είπε, «εισηγείται τη δημιουργία μηχανισμού αναλογικής προστασίας ή συμπλήρωσης ασφαλιστικών εισφορών για αυτές τις περιπτώσεις. Παράλληλα, έχουμε ζητήσει να προωθηθούν μέτρα που θα επιτρέπουν στους φροντιστές να παραμένουν στην αγορά εργασίας».

Η ΟΣΑΚ ζητά επίσης να καθοριστούν σαφή και δίκαια κριτήρια για την αναγνώριση των άτυπων φροντιστών.

«Δεν πρέπει να δημιουργήσουμε έναν ακόμη γραφειοκρατικό μηχανισμό που θα εξαντλεί τους ανθρώπους τους οποίους υποτίθεται ότι θέλουμε να στηρίξουμε», ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος, σημειώνοντας ότι η ΟΣΑΚ, «προτείνει τη δημιουργία μηχανισμού καταγραφής και αναγνώρισης των φροντιστών».

«Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση είναι μια σημαντική ευκαιρία να διορθωθεί μια μακροχρόνια αδικία. Δεν πρέπει να χαθεί αυτή η ευκαιρία επειδή θα περιοριστούμε σε μια ρύθμιση που θα καλύπτει μόνο ένα μέρος του προβλήματος».