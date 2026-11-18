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Ακολουθώντας το παράδειγμα δήμων και άλλων Οργανισμών, ο ΕΟΑ Λάρνακας επιστράτευσε την τεχνητή νοημοσύνη για την ανίχνευση πυρκαγιών και την έγκαιρη ειδοποίηση των μέσων πυρόσβεσης. Γι’ αυτόν τον λόγο υπέγραψε συμφωνία με την εταιρεία NEURANET SOLUTIONS LTD, με σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης PyroGuard AI. Στόχος είναι η έγκαιρη ανίχνευση πιθανών εστιών πυρκαγιάς, μέσω καμερών και σύγχρονων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης.

Ο ΕΟΑΛ στην ουσία παραχώρησε στην εταιρεία περιορισμένο δικαίωμα χρήσης του χώρου των υδατοδεξαμενών του (για πέντε χρόνια), για την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος. Όπως ανακοινώθηκε, η συνεργασία δεν θα επιφέρει οποιαδήποτε χρηματική επιβάρυνση για τον ΕΟΑΛ. Πρόκειται, όπως αναφέρει ο Οργανισμός για «κοινή προσπάθεια για την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της κοινωνίας και για την ενίσχυση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών της επαρχίας Λάρνακας».

Το PyroGuard AI είναι μια καινοτόμος πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, που δημιουργήθηκε με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση καπνού και φωτιάς, ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις. Παρέχει τη δυνατότητα για ακριβή γεωεντοπισμό και αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις με οπτική επιβεβαίωση, διευκολύνοντας έτσι την έγκαιρη ενημέρωση και κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών, καθώς και την ταχύτερη αντιμετώπιση περιστατικών πυρκαγιών.

«Ο ΕΟΑ Λάρνακας αναγνωρίζει τη σημασία της αξιοποίησης της τεχνολογίας και της ανάπτυξης συνεργασιών με ουσιαστικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, ενισχύει την πρόληψη και την προστασία της επαρχίας, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και ανθεκτικότερου περιβάλλοντος για όλους τους πολίτες», σημειώνει ο Οργανισμός.