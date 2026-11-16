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Τα αποκαλυπτήρια των πρώτων τριών δορυφόρων, που κατασκευάστηκαν στην Κύπρο με την ονομασία «Κερύνεια 3» πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου του Κυπριακού Οργανισμού Εξερεύνησης Διαστήματος (CSEO), υπό την αιγίδα του Επικεφαλής Επιστήμονα για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Τεχνολογία, Δημήτρη Σκουρίδη.

Οι δορυφόροι, όπως εξήγησε ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Εξερεύνησης του Διαστήματος, Γιώργος Δανός, θα «μπορούν να παρακολουθούν δασικές πυρκαγιές, νωρίς, έγκαιρα, την εξέλιξή τους. Να παρακολουθούμε καλλιέργειες, νερό, αν έχουμε σπασμένους σωλήνες, αν έχουμε διαρροές, που είναι πολύ σημαντικό αυτή την περίοδο. Και επίσης να βλέπουμε τις θάλασσές μας και να υπάρχει επιτήρηση γύρω από τις θάλασσές μας».

Κατά τα αποκαλυπτήρια, ο κ. Δανός ανέφερε ότι υποσχέθηκαν να παρουσιάσουν έναν δορυφόρο «αλλά βλέπετε δύο και υπάρχει άλλος ένας στο εργαστήριο. Άρα φύγαμε από την υπόσχεσή μας για έναν και είμαστε τώρα στους τρεις δορυφόρους». Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Εξερεύνησης του Διαστήματος, οι μικροδορυφόροι κατασκευάζονται στο «καθαρό δωμάτιο» (clean room), «το οποίο είναι προδιαγραφών ISO 7».

Ο κ. Δανός περιέγραψε και το σκεπτικό για την ονομασία «Κερύνεια 3». «Λέμε σήμερα ότι ξεκίνησαν παλιά οι πρόγονοί μας από το «Κερύνεια», πήγαμε στο «Κερύνεια 2» και σήμερα πάμε στο «Κερύνεια 3». Κι αυτό είναι το επίσημο όνομα της σειράς μικροδορυφόρων που θα κάνουμε εδώ».

Στη δική του ομιλία ο Επικεφαλής Επιστήμονας ανέφερε ότι η αποκάλυψη του «Κερύνεια 3» έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς «συνδέει την ιστορία της Κύπρου με ένα νέο κεφάλαιο εξερεύνησης και επιστημονικής δημιουργίας. Από τις αρχαίες θάλασσες στους ουρανούς».

Το σημαντικότερο, σύμφωνα με τον κ. Σκουρίδη, «είναι ότι πλέον η Κύπρος δεν παρακολουθεί απλά αυτό το ταξίδι. Συμμετέχει, δημιουργεί, διαμορφώνει το δικό της μέλλον. Ένα μέλλον στο οποίο τα παιδιά μας θα μπορούν να κοιτούν τον ουρανό και να γνωρίζουν ότι μπορούν να φτάσουν πολύ πιο μακριά απ’ ό,τι ίσως φαντάζονταν».

Αναφερόμενος στο Διαστημικό Κέντρο C-SpaRC, ο κ. Σκουρίδης ανέφερε ότι είναι μια «ολοκληρωμένη στρατηγική υποδομή που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από τον σχεδιασμό και την κατασκευή δορυφόρων, μέχρι τη δοκιμή, την πιστοποίηση και τη λειτουργία διαστημικών συστημάτων».

Στη Λευκωσία, όπως είπε, έχει δημιουργηθεί ένα διαστημικό μικροεργαστήριο με εξειδικευμένο εξοπλισμό για τη μικροκατασκευή και τη δοκιμή μικροδορυφόρων ενώ, το C-SpaRC έχει αναπτύξει δυνατότητες ελέγχου διαστημικών αποστολών, παρακολούθησης του διαστημικού καιρού και έρευνας στη διαστημική υγεία.

«Το σημαντικότερο είναι ότι αυτές οι δυνατότητες δεν προορίζονται μόνο για τις ερευνητικές ομάδες. Θα μπορούν να αξιοποιούνται από πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες του κυπριακού διαστημικού οικοσυστήματος. Αυτό σημαίνει ότι η Κύπρος αποκτά πλέον τεχνογνωσία, υποδομές που μέχρι σήμερα απαιτούσαν την προσέγγιση σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού, αλλά είναι ανοιχτές εδώ, σε όλους», πρόσθεσε ο κ. Σκουρίδης.

Μέσω του προγράμματος Schools for Space, σύμφωνα με τον κ. Σκουρίδη, μαθητές από τις πόλεις της Κύπρου θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν, «κατασκευάζοντας τους δικούς τους δείκτες και επικοινωνώντας με δορυφόρους». Θα μπορούν, όπως είπε, «να στέλνουν και μηνύματα από την Κύπρο στο διάστημα».

Όπως ανέφερε ο κ. Σκουρίδης υπάρχουν πολλαπλά οφέλη και για τους επιστήμονες και τους μηχανικούς καθώς «το C-SpaRC δημιουργεί ευκαιρίες για νέους ερευνητές, προσελκύει διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες, και συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης». Το Cyprus Space Cluster, πρόσθεσε, αριθμεί πλέον περισσότερες από 60 επιχειρήσεις και οργανισμούς, ενώ η ιδιότητά του, κυπριακού συνδέσμου, ως μέλους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, δημιουργεί νέες προοπτικές για διεθνείς συνεργασίες και επιχειρηματική εξέλιξη.

O Επικεφαλής Επιστήμονας έθεσε επισήμως σε λειτουργία το Κέντρο Ελέγχου Διαστημικού Καιρού.

Μέσω εφαρμογής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν και να λαμβάνουν πληροφορίες και προγνώσεις για τον διαστημικό καιρό. «Βλέπουμε τον ήλιο και βλέπουμε ποιες περιοχές του μπορεί να έχουν ανά πάσα στιγμή κάποιο φαινόμενο. Όλα αυτά που επηρεάζουν το GPS και το Aviation είναι προβλέψεις δικές μας σε υψηλότερο επίπεδο», είπε ο κ. Δανός.

Σε χαιρετισμό του, ο Μητροπολίτης Κυρηνείας, κ. Χρυσόστομος, έκανε λόγο για σημαντικό και συνάμα ιστορικό επιστημονικό εγχείρημα. «Έμελλε στις μέρες μας να ολοκληρωθεί μία τριλογία, για ένα σκάφος το οποίο επαναφέρει με τη σειρά του γνώση, επιστήμη, τεχνογνωσία, πληροφόρηση, μόνο που δεν θα ανοίξει πανιά για τις θάλασσες ως καράβι, ούτε φτερά στους αιθέρες ως αεροπλάνο, αλλά ηλιακούς συλλέκτες στο διάστημα, για να φανερώσει τη δυνατότητα της αποστολής, για να προωθήσει συλλογή πληροφοριών, για να διενεργήσει πειράματα, φέροντας πάντα το ίδιο όνομα. Το όνομα Κερύνεια, με όλα τα νοήματα και τους συμβολισμούς που αυτό φέρει» ανέφερε.

Η Διάσκεψη Τύπου σηματοδότησε την έναρξη της Διαστημικής Εβδομάδας της Κύπρου.

ΚΥΠΕ