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Νέες προοπτικές συνεργασίας για τις κυπριακές επιχειρήσεις τεχνολογίας δημιουργούνται μέσα από τις επαφές που πραγματοποίησε ο Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής (CITEA) στην Κίνα, με εκπροσώπους των Huawei, Alibaba, Temu και MiniMax. Στο επίκεντρο της αποστολής βρέθηκαν η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και η διερεύνηση συνεργασιών για την ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Τον CITEA εκπροσώπησαν ο Πρόεδρός του, Γιώργος Μαλέκκος, και η Διευθύντρια, Ματίνα Ζησιάδου, οι οποίοι συμμετείχαν στη διεθνή έκθεση China International Import Expo (CIIE) στη Σαγκάη και πραγματοποίησαν σειρά επιχειρηματικών συναντήσεων με μεγάλες κινεζικές εταιρείες.

Στο πλαίσιο της αποστολής, η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε ερευνητικές και τεχνολογικές εγκαταστάσεις, αποκτώντας εικόνα των εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογικών εφαρμογών.

Παρουσία στο κυπριακό περίπτερο και επαφές με την Πρέσβη

Ιδιαίτερη σημασία είχε η παρουσία του CITEA στο κυπριακό περίπτερο της έκθεσης CIIE, το οποίο διοργανώθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, με στόχο την προβολή της κυπριακής επιχειρηματικότητας στη διεθνή αγορά.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου συναντήθηκαν με την Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Κίνα, Κούλλα Σοφιανού, με την οποία συζήτησαν τις δυνατότητες ενίσχυσης της παρουσίας κυπριακών επιχειρήσεων και ανάπτυξης νέων διεθνών συνεργασιών.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του CITEA πραγματοποίησε παρουσίαση σε εκδήλωση επιχειρηματικής δικτύωσης της Bank of China, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες και την τεχνογνωσία του κυπριακού κλάδου τεχνολογίας και πληροφορικής.

Επισκέψεις σε Huawei, Alibaba και MiniMax

Σημαντικό μέρος της αποστολής αποτέλεσε η επίσκεψη σε μεγάλο ερευνητικό και αναπτυξιακό κέντρο της Huawei, έπειτα από πρόσκληση της κινεζικής εταιρείας.

Η αντιπροσωπεία ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις, όπου λειτουργούν υποδομές μετακίνησης με τρένα και αυτόνομα οχήματα, ενώ ενημερώθηκε για τεχνολογίες που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης.

Η επίσκεψη έδωσε τη δυνατότητα στους εκπροσώπους του CITEA να γνωρίσουν από κοντά την κλίμακα των επενδύσεων της Huawei στην έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Ακολούθησε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Alibaba, όπου παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και στις ψηφιακές υπηρεσίες που αξιοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Στη MiniMax, η αντιπροσωπεία παρακολούθησε παρουσιάσεις νέων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και εφαρμογών που αναμένεται να διατεθούν στην αγορά, εξετάζοντας τις δυνατότητες αξιοποίησής τους από επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Συνάντηση με συνιδρυτή της Temu

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα της αποστολής είχε η επίσκεψη στα γραφεία της Temu, Χρυσού Χορηγού του CITEA, όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με έναν από τους συνιδρυτές της εταιρείας.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην υφιστάμενη συνεργασία των δύο πλευρών, καθώς και στις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξής της μέσα από νέες κοινές πρωτοβουλίες.

Οι συγκεκριμένες επαφές εντάσσονται στην προσπάθεια του CITEA να ενισχύσει τη δικτύωση των κυπριακών επιχειρήσεων με διεθνείς τεχνολογικούς οργανισμούς και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για μελλοντικές επιχειρηματικές συνεργασίες.

Μαλέκκος: Ευκαιρία για την Κύπρο η επέκταση κινεζικών εταιρειών στην Ευρώπη

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα της αποστολής, ο Πρόεδρος του CITEA, Γιώργος Μαλέκκος, χαρακτήρισε την επίσκεψη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, επισημαίνοντας την ταχύτητα και την κλίμακα ανάπτυξης της τεχνολογίας στην Κίνα.

«Είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά την κλίμακα, την ταχύτητα και τη φιλοδοξία με την οποία αναπτύσσεται η τεχνολογία. Τα ερευνητικά campuses, οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και οι τεχνολογίες που βρίσκονται ήδη σε στάδιο ανάπτυξης ή προετοιμάζονται για την αγορά είναι πραγματικά εντυπωσιακά», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η είσοδος ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην κινεζική αγορά παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες λόγω της γλώσσας, της διαφορετικής επιχειρηματικής κουλτούρας και του έντονου ανταγωνισμού.

«Πρέπει, ωστόσο, να είμαστε ρεαλιστές. Η Κίνα διαθέτει τεχνολογία αιχμής, ένα ισχυρό εγχώριο οικοσύστημα και ιδιαίτερες επιχειρηματικές συνθήκες», σημείωσε.

Ο κ. Μαλέκκος επισήμανε ότι η μεγαλύτερη ευκαιρία για τις κυπριακές επιχειρήσεις ενδέχεται να βρίσκεται στην αντίστροφη κατεύθυνση, δηλαδή στη συνεργασία με κινεζικές εταιρείες που επιδιώκουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στην ευρωπαϊκή αγορά.

Όπως εξήγησε, οι επιχειρήσεις αυτές χρειάζονται συνεργάτες που γνωρίζουν το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, την αγορά και τις ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων.

«Σε αυτό ακριβώς το σημείο διακρίνουμε μια ουσιαστική ευκαιρία για την Κύπρο και τα μέλη του CITEA», ανέφερε.

Στόχος η διεκδίκηση κοινών έργων στην Ευρώπη

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου ξεκαθάρισε ότι επιδίωξη της αποστολής δεν είναι να περιοριστεί η συνεργασία σε ανταλλαγή επισκέψεων και επαφών, αλλά να δημιουργηθούν συγκεκριμένες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

«Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τη γνώση και την εμπειρία που αποκτήσαμε, να συνδυάσουμε την τεχνογνωσία των δύο πλευρών και να διερευνήσουμε τη δυνατότητα διεκδίκησης κοινών έργων στην Ευρώπη», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι ο CITEA επιδιώκει να μετατρέψει τις επαφές με τις κινεζικές εταιρείες σε συγκεκριμένες συνεργασίες, εξαγωγικές ευκαιρίες και οφέλη για τις κυπριακές επιχειρήσεις τεχνολογίας.

Η συμμετοχή στη διεθνή έκθεση CIIE και οι συναντήσεις με τους τεχνολογικούς ομίλους εντάσσονται στη στρατηγική του CITEA για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του κυπριακού τομέα τεχνολογίας.

Μέσα από τις πρωτοβουλίες αυτές, ο Σύνδεσμος επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία των κυπριακών επιχειρήσεων στο διεθνές τεχνολογικό περιβάλλον και να αναδείξει την Κύπρο ως συνεργάτη για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και την υλοποίηση κοινών έργων στην ευρωπαϊκή αγορά.