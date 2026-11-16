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Στα €8,43 δισ. ανήλθε το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών στην Κύπρο στο τέλος Σεπτεμβρίου 2026, παρουσιάζοντας αύξηση 0,6% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του ίδιου έτους, παρά τη μικρή μείωση του αριθμού τους. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), τη μεγαλύτερη τριμηνιαία άνοδο κατέγραψαν οι επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία, ενώ αύξηση σημειώθηκε και στο ενεργητικό των μεικτών επενδυτικών οργανισμών.

Ειδικότερα, το συνολικό ενεργητικό διαμορφώθηκε στα €8.426,1 εκατ. τον Σεπτέμβριο, έναντι €8.377,1 εκατ. στο τέλος Ιουνίου, καταγράφοντας αύξηση περίπου €49 εκατ. μέσα σε ένα τρίμηνο.

Σε ετήσια βάση, η άνοδος ήταν μεγαλύτερη, καθώς το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε κατά 6,8% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν είχε διαμορφωθεί στα €7.892,2 εκατ.

Παρά την αύξηση του ενεργητικού, ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών που υπέβαλαν στοιχεία στην Κεντρική Τράπεζα μειώθηκε στους 350 τον Σεπτέμβριο, από 353 τον Ιούνιο του 2026 και 351 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Άνοδος 9,8% στις επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία

Η μεγαλύτερη τριμηνιαία αύξηση, με βάση τη σύνθεση του ενεργητικού ανά είδος επένδυσης, καταγράφηκε στα επενδυτικά στοιχεία ακίνητης περιουσίας.

Συγκεκριμένα, η αξία τους ανήλθε στα €1.234,7 εκατ. τον Σεπτέμβριο, έναντι €1.124,7 εκατ. τον Ιούνιο, σημειώνοντας αύξηση 9,8%.

Πρόκειται για ενίσχυση κατά €110 εκατ. μέσα σε τρεις μήνες, η οποία ξεπερνά σε απόλυτο μέγεθος τη συνολική καθαρή αύξηση του ενεργητικού των επενδυτικών οργανισμών κατά την ίδια περίοδο.

Ανοδική πορεία παρουσίασε και το ενεργητικό των μεικτών επενδυτικών οργανισμών, το οποίο αυξήθηκε κατά 8,4%, φτάνοντας τα €1.442,3 εκατ., από €1.330 εκατ. στο τέλος Ιουνίου.

Πτώση σε μετοχικούς και ομολογιακούς οργανισμούς

Αντίθετη εικόνα παρουσίασαν οι επενδυτικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε μετοχές και ομόλογα, καταγράφοντας μείωση της αξίας του ενεργητικού τους.

Στους μετοχικούς επενδυτικούς οργανισμούς, το συνολικό ενεργητικό υποχώρησε κατά 3,4%, στα €4.201,9 εκατ., παραμένοντας ωστόσο η μεγαλύτερη κατηγορία με βάση την αξία των επενδύσεων.

Ακόμη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση σημειώθηκε στους ομολογιακούς επενδυτικούς οργανισμούς, όπου το ενεργητικό περιορίστηκε κατά 5,6%, στα €168,3 εκατ.

Παράλληλα, το ενεργητικό των λοιπών επενδυτικών οργανισμών μειώθηκε κατά 1,1%, διαμορφούμενο στα €1.378,8 εκατ.

Αύξηση στους οργανισμούς κλειστού τύπου

Διαφοροποιήσεις καταγράφονται και στη σύνθεση του ενεργητικού με βάση τη μορφή λειτουργίας των επενδυτικών οργανισμών.

Στους οργανισμούς ανοικτού τύπου, το ενεργητικό παρουσίασε οριακή μείωση, υποχωρώντας στα €8.060,4 εκατ. τον Σεπτέμβριο, από €8.066 εκατ. στο τέλος Ιουνίου.

Αντίθετα, στους οργανισμούς κλειστού τύπου καταγράφηκε αύξηση, με το ενεργητικό τους να φτάνει τα €365,7 εκατ., έναντι €311,1 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο.

Η άνοδος αυτή αντιστοιχεί σε €54,6 εκατ. μέσα σε τρεις μήνες.

Η εικόνα στους ΟΣΕΚΑ και μη ΟΣΕΚΑ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, το ενεργητικό των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) διαμορφώθηκε στα €799,3 εκατ. στο τέλος Σεπτεμβρίου, παρουσιάζοντας μείωση σε σύγκριση με τα €824 εκατ. του Ιουνίου.

Αντίθετα, στους μη ΟΣΕΚΑ το ενεργητικό αυξήθηκε στα €7.626,7 εκατ., από €7.553,1 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο.

Τα στοιχεία της ΚΤΚ καταγράφουν, συνεπώς, αύξηση του συνολικού ενεργητικού των επενδυτικών οργανισμών κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, με τις επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία και τους μεικτούς επενδυτικούς οργανισμούς να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο, σε αντίθεση με τις μειώσεις που σημειώθηκαν στους μετοχικούς και ομολογιακούς οργανισμούς.