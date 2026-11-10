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Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) διοργάνωσε στις 3 Νοεμβρίου 2026 μονοήμερο εργαστήρι σχεδιασμού κερμάτων, με στόχο την εξοικείωση Κύπριων καλλιτεχνών και δημιουργών με τη νομισματική τέχνη και την ενίσχυση των προοπτικών συμμετοχής τους στον σχεδιασμό μελλοντικών νομισματικών εκδόσεων. Μέσα από παρουσιάσεις και ανταλλαγή απόψεων με καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις καλλιτεχνικές και τεχνικές απαιτήσεις, τις σύγχρονες πρακτικές και τις διαδικασίες που διέπουν τον σχεδιασμό και την παραγωγή κερμάτων.

Κύριοι ομιλητές του εργαστηρίου ήταν η κα. Chiara Principe, διεθνώς αναγνωρισμένη σχεδιάστρια κερμάτων και γλύπτρια, με σημαντική εμπειρία στον σχεδιασμό και τη δημιουργία νομισματικών έργων υψηλής καλλιτεχνικής αξίας και ο κ. Γεώργιος Σταματόπουλος, σχεδιαστής του Ιδρύματος Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (ΙΕΤΑ), δημιουργός πολυάριθμων κερμάτων και διακεκριμένος εκπρόσωπος της σύγχρονης ελληνικής νομισματικής τέχνης.

Το εργαστήρι απευθυνόταν σε άτομα που είναι πτυχιούχοι Σχολών Καλών Τεχνών ή Γραφιστικής ή συναφούς κλάδου οπτικής επικοινωνίας. Επίσης, μπορούσαν να λάβουν μέρος και καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς σχεδιασμού κερμάτων ή γραμματοσήμων σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.

Το εργαστήρι ξεκίνησε με καλωσόρισμα από τον κ. Αντρέα Μυλωνά, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Αγορών της ΚΤΚ, ο οποίος εξήγησε ότι η διοργάνωση του εργαστηρίου εντάσσεται στις ενέργειες της ΚΤΚ για αναβάθμιση και εμπλουτισμό του τομέα των νομισματικών εκδόσεων, τόσο σε ό,τι αφορά τον αριθμό όσο και σε ό,τι αφορά τη θεματογραφία, την εμφάνιση αλλά και την ενημέρωση του κοινού. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής Κύπριων καλλιτεχνών στο σχεδιασμό νομισματικών αντικειμένων και τη βούληση της ΚΤΚ να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ευρύτερη εμπλοκή τους στον τομέα αυτό στο μέλλον.

Αναφερόμενος στους στόχους του εργαστηρίου, σημείωσε ότι η ΚΤΚ επιδιώκει να συνεχίσει τη διοργάνωση παρόμοιων εργαστηρίων στο μέλλον, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερους καλλιτέχνες.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις βασικές αρχές, τις καλλιτεχνικές και τεχνικές απαιτήσεις, καθώς και τα στάδια σχεδιασμού και παραγωγής νομισματικών αντικειμένων, μέσα από παρουσιάσεις και συζήτηση με καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου.

Το εργαστήρι ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση με τους συμμετέχοντες.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ήταν το γεγονός ότι μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου λήφθηκαν ιδιαίτερα θετικά σχόλια από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το υψηλό επίπεδο των παρουσιάσεων, τη δυνατότητα άμεσης αλληλεπίδρασης με καταξιωμένους και βραβευμένους επαγγελματίες του χώρου, καθώς και για την ευκαιρία που τους δόθηκε να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τον σχεδιασμό και την παραγωγή νομισματικών αντικειμένων.

Η ΚΤΚ ευχαριστεί εκ νέου όλους τους συμμετέχοντες για τη συμβολή τους στην επιτυχία της διοργάνωσης και προσβλέπει στη συνέχιση πρωτοβουλιών που ενισχύουν τη συνεργασία με την καλλιτεχνική κοινότητα και προάγουν το ενδιαφέρον για τον τομέα των νομισματικών εκδόσεων.