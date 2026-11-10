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Σε θετικό έδαφος άνοιξαν οι ευρωπαϊκές αγορές την Τρίτη, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη STOXX 600 να κινείται πολύ κοντά στα ιστορικά υψηλά του επίπεδα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν πτωτικά μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν.

Ο Τραμπ υποβάθμισε την ανάγκη για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν “στην παρούσα φάση” και ανέφερε ότι διαπιστώνεται μια δυναμική προς τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κερδίζει 0,73% στις 661 μονάδες, με άνοιγμα κοντά στις 662,54 μονάδες.

Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κερδίζει 0,41% στις 10.826 μονάδες, ο DAX στη Φρανκφούρτη ενισχύεται κατά 1,13% στις 26.565 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι καταγράφει άνοδο 1% στις 8.316 μονάδες.

Στο Μιλάνο, ο FTSE MIB κερδίζει 1,2% στις 52.023 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη κάνει άλμα 1,2% στις 19.977 μονάδες.

Η άνοδος της Τρίτης τροφοδοτήθηκε από τις ανανεωμένες προσδοκίες ότι η αποκλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή θα μπορούσε να συγκρατήσει τον πληθωρισμό στην ενέργεια, περιορίζοντας τις πιέσεις για αύξηση των επιτοκίων.

Το αργό τύπου Brent υποχωρεί 3%, στα 89,7 δολάρια το βαρέλι, παρέχοντας ώθηση στις αεροπορικές εταιρείες μου δυσκολεύονται με το αυξημένο κόστος των καυσίμων. Η Lufthansa κέρδιζε 1,8% και η Air France-KLM 1,2%.

Το αμερικανικό αργό WTI διολισθαίνει επίσης κατά 2,8% στα 86,3 δολάρια το βαρέλι.