Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η YANGWANG, η πολυτελής μάρκα του Ομίλου BYD, του μεγαλύτερου κατασκευαστή οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) στον κόσμο, κατέρριψε το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας, προάγοντας την τεχνολογία της αυτοκίνησης σε νέο επίπεδο, με το hypercar U9 Xtreme να ξεπερνά τα 500 χλμ./ώρα.

Η νέα επίδοση του U9 Xtreme, στα 503,17 χλμ./ώρα, ξεπερνά την περσινή των 496,22 χλμ./ώρα και χαρίζει στο μοντέλο των 3.019 PS δύο Παγκόσμια Ρεκόρ Guinness: για την υψηλότερη ταχύτητα που έχει επιτευχθεί από αυτοκίνητο παραγωγής σε διαδρομή προς μία κατεύθυνση και για την υψηλότερη ταχύτητα που έχει επιτευχθεί από ηλεκτρικό αυτοκίνητο παραγωγής σε διαδρομή προς μία κατεύθυνση. Η επίδοση έχει επίσης αναγνωριστεί επίσημα από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA), τον παγκόσμιο φορέα διοίκησης του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η ιστορική επίδοση που κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ σημειώθηκε την 1η Νοεμβρίου 2026, στον Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road (E11), στην περιοχή Al Dhafra του Αμπού Ντάμπι. Στο τιμόνι βρισκόταν και πάλι ο Marc Basseng, έμπειρος οδηγός σπορ αυτοκινήτων και αγώνων αντοχής, ο οποίος είχε οδηγήσει το U9X και στην προηγούμενη κατάρριψη του ρεκόρ τον περασμένο Σεπτέμβριο, στην πίστα ATP Papenburg. Η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας καταδεικνύει τη δυνατότητα του Αμπού Ντάμπι να φιλοξενεί σημαντικά επιτεύγματα στον χώρο της αυτοκίνησης, χάρη στις προηγμένες υποδομές του και στη στενή συνεργασία με τις τοπικές αρχές.

Εδώ και έναν αιώνα, η αυτοκινητοβιομηχανία επιδιώκει να ξεπεράσει αυτό το φράγμα, χωρίς μέχρι σήμερα να το έχει καταφέρει με συμβατικά συστήματα κίνησης εσωτερικής καύσης. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των αμιγώς ηλεκτρικών κινητήρων και των τεχνολογιών μπαταριών της BYD, οι μηχανικοί της YANGWANG κατάφεραν να περάσουν τα αυτοκίνητα παραγωγής στην εποχή των «500+» μέσα σε μόλις τρία χρόνια από την έναρξη του προγράμματος U9.

Η Stella Li, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, δήλωσε: «Λέω πάντα ότι οι μηχανικοί μας είναι νέοι, τολμηροί και ίσως λίγο τρελοί – με την καλή έννοια, βέβαια! Για άλλη μια φορά, αξίζουν συγχαρητήρια τόσο στους ίδιους όσο και σε ολόκληρη την ομάδα του YANGWANG U9X για αυτό το εντυπωσιακό νέο επίτευγμα και τα σπουδαία ρεκόρ. Ακόμη και την ώρα που η ομάδα γιόρταζε την εντυπωσιακή επίδοση των 496,22 χλμ./ώρα στη Γερμανία πέρυσι, μελετούσε ήδη τα δεδομένα και συζητούσε πώς θα μπορούσε να εξελίξει το U9X στο επόμενο επίπεδο. Τα 503,17 χλμ./ώρα αποτελούν ένα σπουδαίο επίτευγμα και θέτουν ακόμη υψηλότερα τον πήχη για τις δυνατότητες της αμιγώς ηλεκτρικής τεχνολογίας, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία.»

Ο Marc Basseng, που οδήγησε το U9X στην κατάρριψη του ρεκόρ, δήλωσε: «Αυτή τη φορά, αντιμετωπίσαμε μια εντελώς διαφορετική πρόκληση: να πιέσουμε τα όρια της ταχύτητας σε έναν δημόσιο δρόμο στο Αμπού Ντάμπι. Σε αντίθεση με μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα δοκιμών, ένας δημόσιος δρόμος παρουσιάζει διαφορετικές προκλήσεις, καθιστώντας την ακρίβεια, τη σταθερότητα και την εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του αυτοκινήτου σημαντικότερες από ποτέ. Η κατάρριψη ενός παγκόσμιου ρεκόρ είναι από μόνη της κάτι το εξαιρετικό, αλλά το να το πετυχαίνεις ξανά σε ένα τόσο διαφορετικό περιβάλλον είναι πραγματικά ξεχωριστό. Σε αυτές τις ακραίες ταχύτητες, κάθε λεπτομέρεια μετράει και τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό χωρίς την εξαιρετική ομάδα μηχανικών της YANGWANG. Είμαι περήφανος που συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια και που δείχνουμε τις δυνατότητες της ηλεκτροκίνησης.»

Τρία χρόνια επιμονής και καινοτομίας: η πορεία προς τα 503,17 χλμ./ώρα

Ο δρόμος προς το σημαντικότερο επίτευγμα του U9X ήταν σύντομος για τα δεδομένα της αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά δεν έλειψαν οι προκλήσεις. Το στάνταρ μοντέλο U9 σημείωσε το πρώτο του ρεκόρ τον Ιανουάριο του 2024, καταγράφοντας ταχύτητα 309 χλμ./ώρα στο αεροδρόμιο Wuhan Hannan της Κίνας. Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, πέτυχε νέο ρεκόρ τελικής ταχύτητας με 391,94 χλμ./ώρα στην πίστα δοκιμών ATP Papenburg στη Γερμανία.

Το U9X δοκιμάστηκε για πρώτη φορά στις ίδιες εγκαταστάσεις τον Αύγουστο του 2025, καταγράφοντας τελική ταχύτητα 472,41 χλμ./ώρα. Έναν μήνα αργότερα επέστρεψε και κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας για αυτοκίνητα παραγωγής, με επίδοση 496,22 χλμ./ώρα.

Το νέο ρεκόρ σημειώθηκε έπειτα από δύο ημέρες δοκιμών, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές του Αμπού Ντάμπι. Για τις δοκιμές διατέθηκε τμήμα δρόμου μήκους 10 χιλιομέτρων, το οποίο μπορούσε να αποκλειστεί από την κυκλοφορία. Η μεγαλύτερη διαθέσιμη ευθεία είχε μήκος επτά χιλιόμετρα. Καθώς ο δρόμος βρίσκεται κοντά στην έρημο και δέχεται συχνά την κυκλοφορία οχημάτων, χρειάστηκε να καθαριστεί πριν από τις δοκιμές υψηλής ταχύτητας του U9X. Ωστόσο, ο καθαρισμός δεν αρκούσε: έπρεπε να ελεγχθεί προσεκτικά κάθε μέτρο της διαδρομής και να απομακρυνθούν τυχόν μικρά μεταλλικά σύρματα που είχαν αφήσει πίσω τους οι βούρτσες καθαρισμού, καθώς θα μπορούσαν να προκαλέσουν πρόβλημα στον Marc, στο U9X ή στα ελαστικά Giti.

Στις 31 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν δύο δοκιμές, με τη μέγιστη ταχύτητα να φτάνει τα 490 χλμ./ώρα. Στη συνέχεια, οι μηχανικοί της YANGWANG εργάστηκαν όλη τη νύχτα για να βελτιώσουν τις διαδικασίες προετοιμασίας, ώστε οι θερμοκρασίες της μπαταρίας και του κινητήρα να βρίσκονται στα ιδανικά επίπεδα κατά την εκκίνηση κάθε δοκιμής την επόμενη ημέρα. Παράλληλα, άλλαξαν τη γωνία της πίσω αεροτομής του U9X για να αυξήσουν την κάθετη δύναμη στον πίσω άξονα, προσάρμοσαν το λογισμικό της ανάρτησης ώστε να ενισχύσουν την απόσβεση επαναφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις ανεπαίσθητες ανωμαλίες σε ορισμένα σημεία του δρόμου, και ρύθμισαν με ακρίβεια τις πιέσεις των ελαστικών για ακόμη καλύτερη σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες.

Την 1η Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν δύο ακόμη δοκιμές. Η πρώτη επιβεβαίωσε τις βελτιώσεις στην ανάρτηση, την αεροδυναμική και την απόδοση των ελαστικών, ενώ η δεύτερη κατέγραψε τη νέα επίδοση ρεκόρ των 503,17 χλμ./ώρα.

Η πραγματοποίηση της δοκιμής στο Αμπού Ντάμπι συνδέεται και με τα ευρύτερα σχέδια ανάπτυξης της περιοχής, από το Tilal Sweihan στην Al Ain Region και σε όλη την Al Dhafra Region.

Το U9X έχει ήδη καταγράψει μια σημαντική επίδοση στη θρυλική πίστα Nordschleife της Γερμανίας. Με χρόνο 6 λεπτών και 59,157 δευτερολέπτων, κατέχει το ρεκόρ γύρου για ηλεκτρικά αυτοκίνητα παραγωγής. Μάλιστα, ο χρόνος αυτός σημειώθηκε με την ίδια τεχνική διαμόρφωση με την οποία πέτυχε και το απόλυτο ρεκόρ τελικής ταχύτητας, αποδεικνύοντας ότι οι δυνατότητές του δεν περιορίζονται στις επιδόσεις στην ευθεία, αλλά καλύπτουν όλο το φάσμα των απαιτήσεων ενός hypercar.

Η τεχνολογική καινοτομία στην καρδιά της εξέλιξης: από το YANGWANG U9 στο U9 XTREME

Θεωρητικά, η αύξηση της ισχύος είναι ο πιο προφανής τρόπος για να βελτιωθούν οι επιδόσεις και να αυξηθεί η τελική ταχύτητα ενός οχήματος. Ωστόσο, η αύξηση της ισχύος πέρα από τα 1.287 PS του στάνταρ YANGWANG U9 δεν είναι μια απλή υπόθεση. Στην περίπτωση του U9 Xtreme, οι μηχανικοί αναβάθμισαν τις προδιαγραφές των ηλεκτροκινητήρων σε καθέναν από τους τέσσερις τροχούς, επιτρέποντάς τους να φτάνουν έως τις 30.000 σ.α.λ. Πρόκειται για μία από τις πολλές παγκόσμιες πρωτιές του αυτοκινήτου, ενώ η συνολική ισχύς φτάνει πλέον τα 3.019 PS.

Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, ο λεπτότερος στον κόσμο χάλυβας υπερπυριτίου που παράγεται μαζικά, πάχους μόλις 0,1 mm, στον στάτορα, το βασικό σταθερό εξάρτημα κάθε ηλεκτροκινητήρα, χάλυβας πυριτίου εξαιρετικά υψηλής αντοχής 970 MPa στον ρότορα, καθώς και αλουμίνιο αεροδιαστημικών προδιαγραφών στο περίβλημα του κινητήρα.

Η συνολική ισχύς των τεσσάρων κινητήρων ξεπερνά τα 3.000 PS, υπερδιπλάσια από εκείνη του υφιστάμενου U9, σηματοδοτώντας ένα μεγάλο βήμα στην εξέλιξη της αυτοκίνησης. Έτσι, η αναλογία ισχύος προς βάρος του U9 Xtreme φτάνει τα 1.217 PS ανά τόνο.

Πέρα από την ιπποδύναμη, το σύστημα ανεξάρτητης κατανομής ροπής στους τέσσερις τροχούς της πλατφόρμας e4 του U9X παρακολουθεί συνεχώς τις οδικές συνθήκες και ρυθμίζει τη ροπή σε κάθε τροχό περισσότερες από 100 φορές το δευτερόλεπτο. Ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες, διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο της οδικής συμπεριφοράς του αυτοκινήτου, αποτρέποντας την ολίσθηση των τροχών και την απώλεια πρόσφυσης.

Οι απαιτήσεις ισχύος και θερμικής διαχείρισης των ηλεκτροκινητήρων του U9 Xtreme επέβαλαν καινοτομίες στην ηλεκτρική αρχιτεκτονική του οχήματος. Το U9 Xtreme είναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής με πλατφόρμα 1.200 V, έναντι των 800 V του υφιστάμενου U9. Επιπλέον, το σύστημα υποστηρίζει ένταση ρεύματος έως και 1.000 A, βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση και τη θερμική διαχείριση.

Το U9X διατηρεί τη βασική τεχνολογία Blade Battery, η οποία αποτελεί την καρδιά κάθε οχήματος BYD εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια. Η τεχνολογία αυτή συνδυάζει ανθεκτικότητα, αποδοτική αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου και την εξαιρετικά ασφαλή χημεία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP). Σε σύγκριση με άλλες χημείες μπαταριών, όπως η NMC (νικέλιο, μαγγάνιο και κοβάλτιο), η LFP μπορεί να διατηρεί σταθερότερη απόδοση ισχύος σε μεγαλύτερο εύρος κατάστασης φόρτισης (SOC). Σε συνδυασμό με την πλατφόρμα 1.200 V, η Blade Battery προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη δυνατότητα εκφόρτισης, βελτιωμένη θερμική απόδοση και υψηλότερο ρυθμό ανάκτησης ενέργειας.

Η πυκνότητα ισχύος ανά κυψέλη αυξάνεται κατά 170% σε σύγκριση με ένα σύστημα 800 V, επιτρέποντας ρυθμό εκφόρτισης 30C, έως και 10 φορές υψηλότερο από εκείνον μιας συμβατικής μπαταρίας ηλεκτρικού οχήματος και διπλάσιο από εκείνον των μπαταριών άλλων ηλεκτρικών supercar. Θεωρητικά, η τιμή των 30C σημαίνει ότι η μπαταρία μπορεί να αποφορτιστεί πλήρως μέσα σε μόλις δύο λεπτά. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αποδίδει πολύ υψηλή ισχύ χωρίς να υπερθερμαίνεται ή να παρουσιάζει σημαντική υποβάθμιση.

Ακόμη και με κατάσταση φόρτισης (SOC) μόλις 20%, η Blade Battery του U9 Xtreme μπορεί να αποδίδει ισχύ 1.800 kW. Παράλληλα, η μέγιστη ισχύς ανάκτησης ενέργειας ξεπερνά τα 700 kW, μειώνοντας το φορτίο και τις καταπονήσεις στα μηχανικά φρένα και εξασφαλίζοντας πιο σταθερή απόδοση πέδησης σε συνθήκες πίστας. Η πλατφόρμα 1.200 V συμβάλλει σημαντικά και στη θερμική διαχείριση, περιορίζοντας την παραγωγή θερμότητας έως και κατά 67% σε σύγκριση με ένα σύστημα 800 V, για την ίδια ισχύ εξόδου.

Το DiSus-X Intelligent Body Control System του U9 Xtreme βασίζεται σε ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ διπλής βαλβίδας, με τιμή bandwidth άνω των 12 kN, και μπορεί να αναπτύξει ενεργή δύναμη έως και 50 kN μέσα σε μόλις 120 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Οι συγκεκριμένες τεχνικές δυνατότητες επιτρέπουν στο DiSus-X να ρυθμίζει γρήγορα και ανεξάρτητα την κατακόρυφη θέση της ανάρτησης σε καθέναν από τους τέσσερις τροχούς. Έτσι, περιορίζει την ανύψωση του εμπρός μέρους κατά την έντονη επιτάχυνση και τη βύθισή του κατά το φρενάρισμα. Παράλληλα, επιτρέπει στο U9X να στρίβει με υψηλή ταχύτητα χωρίς κλίση προς το εξωτερικό της στροφής ή ακόμη και με αντίθετη κλίση, γέρνοντας προς το εσωτερικό της, όπως μια μοτοσικλέτα. Αυτή η αντίθετη κλίση μπορεί να φτάσει τις 2,43° σε πλευρική επιτάχυνση 0,3 g.

Τα χαρακτηριστικά αυτά ενισχύουν την άνεση και την αυτοπεποίθηση του οδηγού. Παράλληλα, συμβάλλουν ενεργά στη βελτιστοποίηση της επιφάνειας επαφής των ελαστικών με τον δρόμο, μεγιστοποιώντας την πρόσφυση. Σε συνεργασία με την πλατφόρμα e4, που αποτελεί τον πυρήνα του U9X, το DiSus-X διασφαλίζει τόσο τη σταθερότητα του οχήματος όσο και την ασφάλεια κατά την οδήγηση.

Αξιοποιώντας την εμπειρία και τα δεδομένα από το εκτεταμένο πρόγραμμα δοκιμών στη Γερμανία το 2024, η YANGWANG συνεργάστηκε με την Giti Tire για την εξέλιξη ενός ελαστικού semi-slick, ειδικά σχεδιασμένου για χρήση σε πίστα, με αυξημένη απόδοση και αντοχή σε ακραίες συνθήκες οδήγησης.

Αυτό το ελαστικό υψηλών επιδόσεων διαθέτει ειδικά εξελιγμένη σύνθεση γόμας και σχεδίαση πέλματος. Παράλληλα, μια καινοτόμος ανάγλυφη κατεργασία της επιφάνειας επαφής με τη ζάντα, σε συνδυασμό με λιπαντικό υψηλού ιξώδους, περιορίζει στο ελάχιστο την ολίσθηση μεταξύ ελαστικού και ζάντας κατά την έντονη επιτάχυνση ή πέδηση. Έτσι, μειώνονται οι απώλειες ροπής και η φθορά του ελαστικού, ενώ βελτιώνονται η προβλεψιμότητα και η ευστάθεια του αυτοκινήτου σε πολύ υψηλές ταχύτητες και υπό υψηλά πλευρικά g στις γρήγορες στροφές.

Τα πρώτα YANGWANG U9 Xtreme περνούν στο στάδιο προγραμματισμού της παραγωγής

Το πρώτο YANGWANG U9 Xtreme κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του μοντέλου παραγωγής, με την ονομασία «Dawn Moment», παρουσιάστηκε στο φετινό Σαλόνι Αυτοκινήτου του Πεκίνου. Το φινίρισμα του αμαξώματος περιλαμβάνει εξαιρετικά λεπτά σωματίδια χρυσού, μεγέθους λίγων μικρομέτρων, τα οποία καλύπτονται από πολλαπλές στρώσεις διαφανούς βερνικιού. Ανάλογα με τον φωτισμό, η απόχρωση του αμαξώματος μεταβάλλεται, θυμίζοντας το πρωινό φως του ήλιου που περνά μέσα από τα σύννεφα. Στα ματ χρυσά τμήματα έχουν εφαρμοστεί καινοτόμες τεχνικές στίλβωσης, που βασίζονται στην παραδοσιακή κινεζική τεχνική της λάκας.

Κάθε YANGWANG U9X εκφράζει το όραμα της ομάδας εξέλιξης για τη δημιουργία του απόλυτου αυτοκινήτου, συνδυάζοντάς το με τις προσωπικές προτιμήσεις και την αισθητική του πελάτη. Η παραγωγή του θα περιοριστεί σε μόλις 30 μονάδες παγκοσμίως. Ορισμένοι πελάτες έχουν ήδη εγκρίνει τις εξατομικευμένες προδιαγραφές των αυτοκινήτων τους και βρίσκονται πλέον στο στάδιο της υπογραφής των συμβολαίων και του προγραμματισμού της παραγωγής.

Σχετικά με τη YANGWANG

Η YANGWANG, που παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο του 2022, αποτελεί τη ναυαρχίδα της BYD στο χώρο των luxury οχημάτων νέας ενέργειας (NEV). Με οδηγό το καινοτόμο πνεύμα, την πρωτοποριακή τεχνολογία και τον αιχμηρό σχεδιασμό, η μάρκα φιλοδοξεί να επανακαθορίσει τα όρια της αυτοκίνησης. Η YANGWANG εκφράζει το όραμα της BYD για το μέλλον της μετακίνησης, προσφέροντας luxury ηλεκτρικά οχήματα που ξεπερνούν κάθε προηγούμενη προσδοκία των καταναλωτών.