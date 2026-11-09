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Υπόθεση φόνου διερευνά το ΤΑΕ Πάφου μετά τον εντοπισμό νεκρού άντρα σε αυτοκίνητο στην Πέγεια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 18:15 πολίτης τηλεφώνησε στην Υπηρεσία Ασθενοφόρων και ανέφερε ότι στην οδό Βατουδιών στην Πέγεια μέσα σε αυτοκίνητο στη θέση του συνοδηγού βρισκόταν άνδρας τραυματισμένος.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου όπου γύρω στις 19:45 απεβίωσε. Η σκηνή αποκλείστηκε.

Μέλη της Αστυνομίας διενεργούν εξετάσεις, ενώ αναμένεται η άφιξη μελών της ΥΠΕΓΕ και ιατροδικαστή στη σκηνή.

Η ταυτότητα του νεκρού μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστη.