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Καταζητείται ο KOSTAS HUSEYIN, 22ετών, κάτοικος Πάφου για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής μηχανοκίνητου οχήματος που διαπράχθηκε στις 27/08/2026, στην επαρχία Λευκωσίας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.