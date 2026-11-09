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Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας ενημερώνει το κοινό ότι αύριο, Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, μεταξύ 11:00 και 15:00, θα ενεργοποιηθεί το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού CY-ALERT, στο πλαίσιο της άσκησης NEAMWave2026, με σενάριο σεισμού και τσουνάμι.

Θα αποσταλούν περισσότερες από μία ειδοποιήσεις μέσω του καναλιού άσκησης/δοκιμής, σε κινητά τηλέφωνα που βρίσκονται στις παράκτιες περιοχές που καλύπτει η άσκηση και έχουν ενεργοποιημένη τη λήψη δοκιμαστικών ειδοποιήσεων.

Πρόκειται αποκλειστικά για άσκηση. Δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους πολίτες, διευκρινίζει η Πολιτική Άμυνα.

Η άσκηση, προσθέτει, συμβάλλει στον έλεγχο των διαδικασιών έγκαιρης προειδοποίησης και στην ενίσχυση της ετοιμότητας των αρμόδιων υπηρεσιών.