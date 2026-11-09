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Στη γραμμή της λύσης δύο κρατών στο Κυπριακό παραμένει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (Recep Tayyip Erdoğan), επαναφέροντας με κατηγορηματικό τρόπο την πάγια θέση της Άγκυρας. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα να προχωρήσει στην αναγνώριση του ψευδοκράτους και στην ανάπτυξη πολιτικών, διπλωματικών και οικονομικών σχέσεων μαζί του.

Το Τούρκος πρόεδρος, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο αεροπλάνο κατά την επιστροφή του από το Αζερμπαϊτζάν, όπου πήγε για τους εορτασμούς της Ημέρας της Νίκης στις 8 Νοεμβρίου, απέρριψε τα μοντέλα επίλυσης του Κυπριακού που έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν, χαρακτηρίζοντάς τα «σπατάλη χρόνου και ενέργειας», ενώ ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις πρωτοβουλίες της για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του ψευδοκράτους.

«Για εμάς, το Κυπριακό δεν αποτελεί απλώς ένα ζήτημα εξωτερικής πολιτικής. Δεν θεωρούμε ότι η μη λύση στην Κύπρο ως λύση από μόνη. Αντιθέτως, υποστηρίζουμε σθεναρά τη λύση των δύο κρατών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η θέση της Άγκυρας είναι απολύτως σαφής, επιμένοντας ότι «πρέπει να αναγνωριστεί ως πραγματικότητα ότι στο νησί υπάρχουν δύο ξεχωριστοί λαοί και δύο ξεχωριστά κράτη».

«Μοντέλα που έχουν επιχειρηθεί επανειλημμένως -αλλά έχουν ναυαγήσει εξαιτίας διαφόρων μεθοδεύσεων- δεν είναι τίποτα άλλο παρά σπατάλη χρόνου και ενέργειας», τόνισε.

Κάλεσμα για διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους

Παράλληλα, ο Ερντογάν απηύθυνε ευθεία έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα να προχωρήσει στην αναγνώριση της αυτοαποκαλούμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου», ζητώντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη σχέσεων μαζί της.

«Καλώ όλα τα έθνη -και ιδιαίτερα τους φίλους και αδελφούς μας- να αναγνωρίσουν την “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” και να συνάψουν πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις μαζί της, προκειμένου να στηρίξουν μια διαρκή ειρήνη στο νησί της Κύπρου», δήλωσε.

Επικαλούμενος προηγούμενη τοποθέτησή του από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών, ο Τούρκος πρόεδρος επέμεινε στην ανάγκη επίσημης αναγνώρισης της κυρίαρχης ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων.

«Όπως δήλωσα από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών, η κυρίαρχη ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού πρέπει να αναγνωριστούν επίσημα, και ο απάνθρωπος αποκλεισμός στον οποίο έχουν υποβληθεί πρέπει να λάβει τέλος», πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Προαναγγέλλει νέες πρωτοβουλίες

Ο Ερντογάν ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει το ψευδοκράτος στη διεθνή σκηνή, προαναγγέλλοντας περαιτέρω ενέργειες για την ενίσχυση της διεθνούς προβολής του.

«Σε αυτή τη νέα εποχή, θα συνεχίσουμε να προβαίνουμε σε ενέργειες σύμφωνες με αυτό το κάλεσμα και θα στεκόμαστε στο πλευρό της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου” στη διεθνή σκηνή. Θα συνεχίσουμε με πρωτοβουλίες και έργα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της προβολής της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου”», δήλωσε.

Κλείνοντας, ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε το Κυπριακό εθνική υπόθεση για την Τουρκία, διαμηνύοντας ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τις επιδιώξεις της.

«Το Κυπριακό αποτελεί εθνική υπόθεση, την οποία θα συνεχίσουμε να προωθούμε μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ας γίνει αυτό κατανοητό από όλους», τόνισε χαρακτηριστικά.



skai.gr