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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός και συγγραφέας Φειδίας Μεστάνας, μια ξεχωριστή προσωπικότητα του κυπριακού θεάτρου και των γραμμάτων, με μακρά διαδρομή στον χώρο των τεχνών.

Τον θάνατό του ανακοίνωσε η Ένωση Ηθοποιών Κύπρου, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια ενός εκλεκτού συναδέλφου.

Ο Φειδίας Μεστάνας γεννήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 1947 και είχε μια πολυδιάστατη καλλιτεχνική πορεία, που δεν περιορίστηκε στην υποκριτική. Ολοκλήρωσε τις λυκειακές σπουδές του στην Αμερική και στη συνέχεια σπούδασε σκηνοθεσία στη Σχολή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Σταυράκου, ενώ απέκτησε και πτυχίο Γραφικών Τεχνών από τη σχολή Βακαλό. Εργάστηκε ως ηθοποιός και σκηνοθέτης στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Στην κυπριακή θεατρική σκηνή συνδέθηκε, μεταξύ άλλων, με το Θέατρο Ένα, συμμετέχοντας σε παραστάσεις όπως η «9η Ιουλίου», βασισμένη στο έργο του Βασίλη Μιχαηλίδη, «Οι Μπουλουκτζήδες» του Στρατή Καρρά και το «Κουρδιστό πορτοκάλι» του Άντονι Μπέρτζες, σε σκηνοθεσία Αντρέα Χριστοδουλίδη, το 2001.

Παράλληλα, ασχολήθηκε με τη συγγραφή και την ποίηση. Το 1998 δημοσίευσε το σενάριο για ταινία μικρού μήκους με τίτλο «Το φάντασμα της νεκρής ζώνης», ενώ το 2016 εξέδωσε την ποιητική συλλογή «Ωκεανός του χρόνου», από τις εκδόσεις Εν Τύποις, σε επιμέλεια Ιωάννας Καπλάνη.

Η παρουσία του στον κινηματογράφο περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή του στην κυπριακή ταινία μικρού μήκους του Αντώνη Ιωαννίδη «Εξ ουσία», η οποία παρουσιάστηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου το 2016.

Ο Φειδίας Μεστάνας διατηρούσε επίσης ιδιαίτερη σχέση με την Αθηένου και την ιστορία της. Το 2019 ανέλαβε πρωτοβουλία για εκδήλωση στο Χάνι του Μεστάνα, αφιερωμένη στην ιστορία αιχμαλώτου της τουρκικής εισβολής του 1974, αξιοποιώντας και προσωπικό αρχειακό υλικό, μεταξύ άλλων αυθεντικές φωτογραφίες από εκείνη την περίοδο.

Ήταν πατέρας του γνωστού Κύπριου ηθοποιού Σωτήρη Μεστάνα.

Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση Ηθοποιών Κύπρου τον χαρακτηρίζει «εκλεκτό συνάδελφο, ηθοποιό και συγγραφέα» και κάνει λόγο για μια ξεχωριστή και πολυδιάστατη προσωπικότητα των τεχνών και των γραμμάτων. Όπως σημειώνει, με τη μακρά και συνεπή πορεία του στο κυπριακό θέατρο σφράγισε με την παρουσία του πληθώρα παραστάσεων σε κεντρικές σκηνές του νησιού, ενώ κατέθεσε την ευαισθησία του και μέσα από το συγγραφικό και ποιητικό έργο του.

«Άνθρωπος του πνεύματος, με σπάνιο ήθος, ευγένεια και αφοσίωση στην υποκριτική τέχνη», αφήνει πίσω του ένα σημαντικό πολιτιστικό αποτύπωμα και τις καλύτερες αναμνήσεις στους συναδέλφους που είχαν την τύχη να συνεργαστούν μαζί του, αναφέρει η Ένωση, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στους οικείους του.