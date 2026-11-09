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Δεν θα διεκδικήσει την ηγεσία της ΕΔΕΚ, αλλά ούτε και κανένα άλλο κομματικό αξίωμα, ο τέως βουλευτής του κόμματος, Κωστής Ευσταθίου. Με δήλωσή του σήμερα στο ραδιόφωνο του ΡΙΚ, έβαλε οριστικό τέλος στην όλη σεναριολογία, η οποία είχε αρχίσει να αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα, με αφορμή και τις επαφές που πραγματοποιούσε ο τέως βουλευτής του κόμματος σε όλες τις επαρχίες.

Σύντομα, ίσως και σήμερα ή αύριο, ο Κωστής Ευσταθίου θα προχωρήσει και σε γραπτή δήλωση, με την οποία θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να μη διεκδικήσει ούτε την ηγεσία του κόμματος ούτε άλλο κομματικό αξίωμα, αλλά ουσιαστικά να μείνει εκτός κομματικής δράσης. Μια εξέλιξη η οποία ασφαλώς θα δυσαρεστήσει αρκετό κόσμο της ΕΔΕΚ, καθώς αρκετοί ανέμεναν ότι, με την εμπειρία του, θα μπορούσε να προσφέρει στο κόμμα στην προσπάθεια για ανασύνταξη και επάνοδο στη Βουλή στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Στις επαφές που πραγματοποιούσε το προηγούμενο διάστημα με παλιά στελέχη και τοπικούς παράγοντες της ΕΔΕΚ, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους είχε πάρει τη συγκεκριμένη απόφαση, την άποψή του για το τι πρέπει να γίνει στο κόμμα αυτό το διάστημα, αλλά και για τις επαφές που είχε με τη σημερινή πρόεδρο του κόμματος, με την οποία είχε συζητήσει το σενάριο συνηγεσίας της ΕΔΕΚ.

Όπως ανέφερε και στη δήλωσή του στο Τρίτο Πρόγραμμα του ΡΙΚ, όταν ρωτήθηκε σχετικά με το τι προτίθεται να κάνει, η άποψή του είναι ότι δεν είναι η ώρα για εκλογές στην ΕΔΕΚ. Σημείωσε ότι τώρα για την ΕΔΕΚ είναι η ώρα της συμπεριληπτικής ηγεσίας και των συναποφάσεων, στην οποία θα μπορούν να μετέχουν όλοι, από όλες τις τάσεις και απόψεις, και να λειτουργούν συλλογικά και ενωμένοι για το καλό του κόμματος.

Σημείωσε ακόμα, ότι αυτή δεν είναι ώρα εκλογών και ότι η ΕΔΕΚ χρειάζεται όλους και πρόσθεσε ότι το κόμμα πρέπει να πορευτεί συλλογικά μέχρι τις δημοτικές εκλογές. Υπέδειξε ότι θα υπάρχουν ενδιάμεσα δύσκολες αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν, όπως αυτές που αφορούν τις προεδρικές εκλογές. Ωστόσο, επανέλαβε ότι τώρα η ΕΔΕΚ έχει ανάγκη από μια συλλογική ηγεσία.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων για τις εκλογές στην ΕΔΕΚ είναι προγραμματισμένη για τις 30 Νοεμβρίου, ενώ οι εκλογές έχουν οριστεί για τις 13 Δεκεμβρίου.