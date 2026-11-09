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Κυριαρχούν πλέον τα υβριδικά αυτοκίνητα στην κυπριακή αγορά, καθώς το μερίδιό τους στις εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων αυξήθηκε στο 53,8% το πρώτο δεκάμηνο του 2026, έναντι 44,1% την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Την ίδια ώρα, υποχωρεί το μερίδιο των βενζινοκίνητων, πετρελαιοκίνητων και αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Η σημαντική άνοδος των υβριδικών, κατά 9,7 ποσοστιαίες μονάδες, επιβεβαιώνει τη μετατόπιση των εγγραφών προς τη συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων, η οποία πλέον αντιπροσωπεύει περισσότερα από ένα στα δύο επιβατηγά αυτοκίνητα που εγγράφονται στην Κύπρο.

Αντίθετα, το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε στο 34,1%, από 42,5% το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2025. Πτώση κατέγραψαν επίσης τα πετρελαιοκίνητα, από 8,6% σε 7,9%, αλλά και τα ηλεκτροκίνητα, από 4,8% σε 4,2%.

Αύξηση 8,7% στις συνολικές εγγραφές οχημάτων

Συνολικά, οι εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων στην Κύπρο ανήλθαν στις 48.624 το πρώτο δεκάμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση 8,7% σε σύγκριση με τις 44.732 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 9,3%, φθάνοντας τις 38.006, έναντι 34.782 το 2025.

Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων, το 69,4% ήταν μεταχειρισμένα, δηλαδή 26.366 οχήματα, ενώ τα καινούρια ανήλθαν σε 11.640, αντιπροσωπεύοντας το 30,6%.

Αντίθετα, οι εγγραφές αυτοκινήτων ενοικίασης μειώθηκαν κατά 18,8%, στις 3.953, από 4.866 το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2025.

Άνοδος σε φορτηγά και μοτοσικλέτες

Αυξημένες παρουσιάζονται και οι εγγραφές οχημάτων μεταφοράς φορτίου, οι οποίες ανήλθαν στις 5.569, από 5.142 το 2025, σημειώνοντας άνοδο 8,3%.

Ειδικότερα, τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 6,5%, στα 4.379, τα βαριά φορτηγά κατά 15,8%, στα 688, και οι ελκυστήρες δρόμου κατά 10,6%, στους 220. Οι εγγραφές οχημάτων ενοικίασης της κατηγορίας μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν κατά 18,5%, στις 282.

Παράλληλα, οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 210, από 167 την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Οι μοτοσικλέτες άνω των 50 κυβικών εκατοστών κατέγραψαν αύξηση 4,4%, φθάνοντας τις 4.090, ενώ τα μοτοποδήλατα κάτω των 50 κυβικών μειώθηκαν στις 120, από 190.

Ανοδική πορεία και τον Οκτώβριο

Η αύξηση των εγγραφών συνεχίστηκε και τον Οκτώβριο του 2026, με τον συνολικό αριθμό μηχανοκίνητων οχημάτων να φθάνει τις 4.734, σημειώνοντας άνοδο 4,7% σε σχέση με τις 4.520 τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 11,4%, στις 3.850, έναντι 3.457 τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της αγοράς αυτοκινήτου στην Κύπρο, με τα υβριδικά να ενισχύουν σημαντικά τη θέση τους και να αποτελούν πλέον την κυρίαρχη κατηγορία στις εγγραφές επιβατηγών οχημάτων.