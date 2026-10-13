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Αύξηση 10% κατέγραψε η αξία των εξαγωγών ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2025, φθάνοντας τα €64,7 δισ., από €58,7 δισ. το 2024, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat.

Την ίδια περίοδο, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 4%, στα €45,1 δισ., έναντι €43,4 δισ. το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, ενισχύθηκε η παραγωγή ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων στην ΕΕ, με τις δύο κατηγορίες να αντιστοιχούν πλέον σε σχεδόν τέσσερα στα δέκα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην Ένωση.

Στα 4,8 εκατομμύρια αυτοκίνητα η παραγωγή

Από τα συνολικά 12,6 εκατ. αυτοκίνητα που παρήχθησαν στην ΕΕ το 2025, τα 4,8 εκατ. ήταν ηλεκτρικά ή υβριδικά, έναντι 3,9 εκατ. το 2024.

Τα αμιγώς ηλεκτρικά αντιπροσώπευαν το 17% της συνολικής παραγωγής, τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά, γνωστά ως plug-in hybrid, το 7% και τα μη επαναφορτιζόμενα υβριδικά το 14%.

Σε όρους αξίας, η παραγωγή ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων ανήλθε στα €139 δισ., από €123 δισ. το προηγούμενο έτος.

Τη μεγαλύτερη αξία παραγωγής είχαν τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με €68 δισ., έναντι €58 δισ. το 2024. Ακολούθησαν τα μη επαναφορτιζόμενα υβριδικά με €38 δισ., παραμένοντας στα επίπεδα του προηγούμενου έτους, και τα plug-in hybrid με €33 δισ., από €27 δισ.

Οι τρεις κατηγορίες αντιστοιχούσαν, αντίστοιχα, στο 21%, στο 12% και στο 10% της συνολικής αξίας παραγωγής αυτοκινήτων στην ΕΕ.

Σημαντική διεύρυνση του εμπορίου από το 2017

Τα στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν την αυξανόμενη συμμετοχή των ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων στο εμπόριο οχημάτων της ΕΕ. Το 2017, οι συγκεκριμένες κατηγορίες αντιστοιχούσαν συνολικά στο 10% των εισαγωγών αυτοκινήτων και στο 3% των εξαγωγών.

Το 2025, τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα κάλυπταν το 20% των συνολικών εισαγωγών και το 18% των εξαγωγών, έναντι μόλις 0,8% και 1,1%, αντίστοιχα, το 2017.

Το μερίδιο των plug-in hybrid αυξήθηκε στο 17% των εισαγωγών και στο 9% των εξαγωγών, από 1,2% και 1,8%, αντίστοιχα.

Στα μη επαναφορτιζόμενα υβριδικά, τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώθηκαν στο 23% και στο 14%, έναντι 8% και 0,3% το 2017.

Κίνα στις εισαγωγές, Ηνωμένο Βασίλειο στις εξαγωγές

Η Κίνα ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων της ΕΕ, με μερίδιο 42% στις εισαγωγές της συγκεκριμένης κατηγορίας. Ακολούθησαν η Νότια Κορέα με 27% και η Ιαπωνία με 9%.

Στις εξαγωγές ηλεκτρικών αυτοκινήτων της ΕΕ, κυριότερος προορισμός ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, με μερίδιο 35%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νορβηγία ακολούθησαν με 14% η καθεμία.

Πηγή: ΚΥΠΕ