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ΗXiaomi, η πασίγνωστη εταιρεία τεχνολογίας με τα smartphones, τις τηλεοράσεις και τις έξυπνες συσκευές, επεκτείνεται πλέον στην αγορά της αυτοκίνησης και πιο συγκεκριμένα της ηλεκτροκίνησης.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στο διεθνή Τύπο, ο κινεζικός τεχνολογικός κολοσσός, η Xiaomi Auto, μέσα σε περίπου δυόμισι χρόνια, έχει ξεπεράσει τις 800.000 παραδόσεις αυτοκινήτων στην Κίνα. Πώς το έχει καταφέρει αυτό; Το εργοστάσιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Xiaomi (Xiaomi EV Hyperfactory) στην περιοχή Yizhuang του Πεκίνου καταλαμβάνει μια τεράστια έκταση περίπου 720.000 τετραγωνικών μέτρων (ίση με περίπου 100 γήπεδα ποδοσφαίρου). Το εργοστάσιο διαθέτει περισσότερα από 700 ρομπότ και 181 αυτόνομα οχήματα μεταφοράς (AMRs).

Στα βασικά τμήματα (όπως η συγκόλληση του αμαξώματος, η βαφή και η χύτευση) η αυτοματοποίηση αγγίζει το 100%. Αυτό επιτρέπει στο εργοστάσιο να βγάζει ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο (όπως το SU7) από τη γραμμή παραγωγής κάθε 76 δευτερόλεπτα. Με αυτά τα δεδομένα, η Xiaomi έχει επιβεβαιώσει ότι θα ξεκινήσει την εμπορική της δραστηριότητα στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές μέσα στο 2027.

Ποια είναι λοιπόν η απάντηση της ΕΕ και της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας έναντι της εταιρείας αυτής και γενικότερα των κινεζικών εταιρειών παραγωγής οχημάτων; Η φορολόγηση. Όχι η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Όχι η μείωση του κόστους και των τιμών κατ’ επέκταση. Όχι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Η φορολόγηση των Κινέζων είναι η απάντηση τους.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία ζητά να υψωθεί ένα εμπορικό τείχος απέναντι στην Κίνα, με μια πρόταση που προβλέπει δασμό 80% πάνω από συγκεκριμένο όριο εισαγωγών και επεκτείνεται ακόμη και στα εξαρτήματα. Η πίεση προς τις Βρυξέλλες για ακόμη σκληρότερα μέτρα απέναντι στην κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία μεγαλώνει και αυτή τη φορά η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι είναι εξαιρετικά επιθετική.

Ο Roberto Vavassori, πρόεδρος της ιταλικής ένωσης αυτοκινητοβιομηχανίας και προμηθευτών ANFIA, ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα εντελώς διαφορετικό καθεστώς για τις εισαγωγές αυτοκινήτων και εξαρτημάτων από την Κίνα: Ένα όριο εισαγωγών και, πάνω από αυτό, δασμό 80%. Το «τσακίστε τώρα τους Κινέζους» μπορεί να περιγράψει δημοσιογραφικά τη σκληρότητα της συγκεκριμένης προσέγγισης, δεν αποτελεί όμως αυτούσια δήλωση του Vavassori. Το ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο της ιταλικής πρότασης, σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, είναι ότι ο δασμός δεν θα αφορά μόνο ολόκληρα αυτοκίνητα. Ο πρόεδρος της ιταλικής ένωσης αυτοκινητοβιομηχανίας, θέλει αντίστοιχη προστασία και για τα κινεζικά εξαρτήματα, υποστηρίζοντας ότι τα parts και τα επιμέρους συστήματα ενός οχήματος αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% της συνολικής αξίας του. Εκεί βρίσκεται, κατά την ANFIA, η επόμενη μεγάλη απειλή για την Ευρώπη.

Πάμε τώρα πίσω 7 με 8 χρόνια. Θυμάστε την Huawei; Οι ΗΠΑ και ακολούθως η ΕΕ τής είχαν επιβάλει αυστηρές κυρώσεις (ξεκινώντας από το 2019 με τον αποκλεισμό από τα Google Services και τα προηγμένα αμερικανικά τσιπ). Η εταιρεία πέρασε από μια φάση δραματικής πτώσης. Το 2021 τα έσοδα της εταιρείας έκαναν βουτιά 29%.

Τι ακολούθησε όμως; Η Huawei πέτυχε τέσσερα συνεχή έτη ανόδου. Το 2025, η εταιρεία κατέγραψε ετήσια έσοδα ύψους 880,9 δισεκατομμυρίων γουάν (περίπου 127 δισ. δολάρια), ενώ το α’ εξάμηνο του 2026, τα έσοδα αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 9,6% στα 69,6 δισ. δολάρια. Αποκλεισμένη από το Android της Google, η Huawei ανέπτυξε το δικό της λειτουργικό σύστημα, το HarmonyOS, το οποίο ξεπέρασε το iOS της Apple, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στην κινεζική αγορά, με μερίδιο που άγγιξε το 24% το 2026. Η Huawei κατάφερε να σχεδιάσει δικούς της προηγμένους επεξεργαστές (σειρά Kirin), παρακάμπτοντας τις αμερικανικές πατέντες, και βασίστηκε σχεδόν εξολοκλήρου σε Κινέζους προμηθευτές εξαρτημάτων.

Το «τσακίστε τους» λοιπόν, με την επιβολή φορολογιών, δεν μπορεί να είναι η απάντηση των ευρωπαϊκών βιομηχανιών, απέναντι στις κινεζικές εταιρείες. Αντίθετα, μόνο μειδίαμα προκαλεί η στάση τους αυτή. Αν οι ευρωπαϊκές εταιρείες και γενικότερα η πολιτική της ΕΕ δεν αλλάξουν ρότα απέναντι στην κινεζική επέκταση, η ήττα τους θα είναι αναπόφευκτη. Και η κυριαρχία των Κινέζων ολοκληρωτική.