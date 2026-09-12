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Μείωση της βαρύτητας που θα έχει η μοριοδότηση της αξιολόγησης του οικείου προϊστάμενου, διευκρινίσεις ως προς το πότε θα δικαιολογείται η διεξαγωγή ειδικής γραπτής εξέτασης αντί γενικής γραπτής εξέτασης, καθορισμό του τρόπου με τον οποίο θα διεκδικούν τις θέσεις οι υποψήφιοι, καθώς και σειρά άλλων αλλαγών περιλαμβάνει το αναθεωρημένο νομοσχέδιο για το νέο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο.

Στόχος των αλλαγών είναι να συνάδουν με τις θέσεις των κομμάτων, έτσι ώστε το νομοσχέδιο να περάσει χωρίς σκοπέλους από το Κοινοβούλιο. Από το αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου προκύπτει ότι θα απαιτούνται 18 βήματα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πλήρωσης θέσεων στη δημόσια υπηρεσία.

Οι αλλαγές θα τεθούν τη Δευτέρα στο μικροσκόπιο των μελών της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών. Στο επίκεντρο θα βρεθεί και η χρονική εφαρμογή του νέου συστήματος προσλήψεων, δεδομένης της θέσης που διατύπωσε η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) ότι θα απαιτηθούν 5-6 μήνες για να υλοποιηθούν οι απαιτούμενες αλλαγές στο λογισμικό της Επιτροπής.

Αναλυτικά η διαδικασία

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου θα ακολουθούνται τα εξής βήματα για την είσοδο στο Δημόσιο με το νέο σύστημα προσλήψεων:

•Το αργότερο εντός Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της προκήρυξης των κενών θέσεων στη δημόσια υπηρεσία, εκδίδεται Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που καθορίζει τις θέσεις για την πλήρωση των οποίων δικαιολογείται η διεξαγωγή ειδικής γραπτής εξέτασης από την οικεία Συμβουλευτική Επιτροπή (αντί γενική γραπτή εξέταση), για τεκμηριωμένους λόγους που αφορούν σε ιδιαιτερότητες και δυσκολίες πλήρωσης τους.

•Κατά το πρώτο δίμηνο κάθε έτους προκηρύσσονται οι κενές θέσεις που περιλαμβάνονται στον κρατικό προϋπολογισμό του έτους και υποβάλλονται αιτήσεις από τους υποψηφίους.

•Η ΕΔΥ καλεί τους υποψήφιους που διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις να δηλώσουν σειρά προτίμησης για όλες τις θέσεις που διεκδικούν. Υποψήφιος που παραλείπει να δηλώσει σειρά προτίμησης για τις θέσεις που διεκδικεί, οι αιτήσεις του δεν λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης και πλήρωσης των θέσεων.

•Μετά την εκπνοή του πρώτου διμήνου κάθε έτους και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για την πλήρωση θέσεων που δημοσιεύονται η ΕΔΥ αποφασίζει για τη διεξαγωγή και τα θέματα της γενικής γραπτής εξέτασης. Δυνατότητα ομαδοποίησης θέσεων για διεξαγωγή κοινών γραπτών εξετάσεων με βάση τα καθήκοντα/απαιτούμενα προσόντα που καθορίζουν τα οικεία Σχέδια Υπηρεσίας. Οι οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές αποφασίζουν για τα θέματα της ειδικής γραπτής εξέτασης.

•Απόφαση από ΕΔΥ / οικεία Συμβουλευτική Επιτροπή για τον καθορισμό της ημερομηνίας και του τόπου διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων και γνωστοποίηση αν οι επιτυχόντες θα υποβληθούν σε προφορική εξέταση.

•Ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

•Η ΕΔΥ θα αναθέτει τη διοργάνωση της γενικής γραπτής εξέτασης, είτε στο Υπουργείο Παιδείας, είτε σε κρατικό πανεπιστήμιο, είτε στο ΚΕΠΑ . Η οικεία συμβουλευτική επιτροπή μπορεί να αναθέσει τη διεξαγωγή ειδικής γραπτής εξέτασης σε υπηρεσία, σε δημόσιους λειτουργούς ή σε κρατικό ή ιδιωτικό πανεπιστήμιο.

•Ακολουθεί η διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης και η διόρθωση των γραπτών.

•Στην περίπτωση γενικής εξέτασης η ΕΔΥ καταρτίζει κατάλογο επιτυχόντων ενώ για την ειδική γραπτή εξέταση το ίδιο πράττει η αρμόδια αρχή.

•Δημοσίευση καταλόγου επιτυχόντων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

•Καταρτισμός από ΕΔΥ για κάθε διαδικασία πλήρωσης θέσεων καταλόγου υποψηφίων που κατέχουν τα απαιτούμενα από το οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας προσόντα, σε σειρά, με βάση τη βαθμολογία τους στη γραπτή εξέταση (είτε γενική είτε ειδική).

•Οι υποψήφιοι που διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις, σε περίπτωση που διοριστούν στην πρώτη τους επιλογή, με βάση τη σειρά προτίμησης για τις θέσεις που διεκδικούν, την οποία δηλώνουν, διαγράφονται από τους υπόλοιπους καταλόγους υποψηφίων για διεκδίκηση άλλης θέσης. Αν διοριστούν στη δεύτερη τους επιλογή ή σε άλλη κατώτερη σε σειρά προτίμησης επιλογή τους, συνεχίζουν να περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψηφίων για διεκδίκηση θέσης που δηλώθηκε σε ανώτερη σειρά προτίμησης από τη θέση στην οποία διορίστηκαν.

•Η ΕΔΥ καλεί σε προφορική εξέταση τριπλάσιο αριθμό υποψηφίων από τον αριθμό των θέσεων που είναι προς πλήρωση, με βάση τη σειρά κατάταξης τους στον κατάλογο υποψηφίων (εφόσον είχε γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους ότι οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θα υποβληθούν σε τέτοια εξέταση).

•Αξιολόγηση των υποψηφίων από την ΕΔΥ με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Η· απόδοση υποψηφίου στην προφορική εξέταση, αν διεξαχθεί (μέχρι 20 μονάδες), προσόντα που θεωρούνται πλεονέκτημα (μέχρι 5 μονάδες), άλλα σχετικά ακαδημαϊκά προσόντα (μέχρι 5 μονάδες), σχετική πείρα (μέχρι 5 μονάδες), αξιολόγηση του οικείου προϊστάμενου (μέχρι 10 μονάδες). Προηγουμένοως η μοριοδότηση ήταν μέχρι 15 μονάδας. Η ΕΔΥ προσθέτει τις μονάδες που οι υποψήφιοι έλαβαν στη γραπτή εξέταση (μέχρι 100 μονάδες). Αν δεν διεξαχθεί προφορική εξέταση, η ΕΔΥ βαθμολογεί τους υποψηφίους στα υπόλοιπα κριτήρια.

•Η ΕΔΥ θα καταρτίζει πίνακα με τους υποψηφίους κατά σειρά συνολικών μονάδων που συγκέντρωσαν.

•Πλήρωση από ΕΔΥ θέσεων που δημοσιεύονται εντός του διμήνου κάθε έτους, των θέσεων που δημιουργούνται ή κενώνονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους μέσα στο οποίο έγινε η δημοσίευση των θέσεων. Προσφορά διορισμού στους υποψηφίους με βάση τη σειρά κατάταξης τους στον πίνακα. Όσοι δεν αποδέχονται διορισμό σε θέση που τους προσφέρεται διαγράφονται από τον πίνακα για τη θέση .