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Τελικά, δεν είναι απλό εγχείρημα η υιοθέτηση του νέου συστήματος προσλήψεων στη Δημόσια Υπηρεσία, καθώς, ακόμα και σήμερα να εγκρίνει η Βουλή τα νομοθετήματα, δεν θα μπορούν να εφαρμοστούν σύντομα. Ίσως ούτε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Την ενημέρωση αυτή έκανε ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), Γιώργος Παπαγεωργίου, ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, υποστηρίζοντας πως θα χρειαστούν 5-6 μήνες μόνο για να αλλάξει το λογισμικό της ΕΔΥ.

Αυτό φέρνει σε δύσκολη θέση την κυβερνητική πλευρά, η οποία επενδύει πολλά στο νέο σύστημα προσλήψεων, ενώ θα αναγκαστεί να προχωρήσει και στην κατάθεση των καταλόγων με τις θέσεις που θα ανοίξουν την επόμενη χρονιά, αλλά και στη διεξαγωγή των γενικών γραπτών κυβερνητικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΔΥ, οι ειδικοί τούς ενημέρωσαν πως θα χρειαστεί χρόνος για να ενσωματωθούν οι αλλαγές στο σύστημα, στο οποίο οι υποψήφιοι θα δηλώνουν τις θέσεις που επιλέγουν. Συγκεκριμένα, με το νέο σύστημα προσλήψεων, οι υποψήφιοι, εάν πετύχουν στην πρώτη επιλογή τους, θα διαγράφονται από τις υπόλοιπες επιλογές τους. Από την άλλη, όμως, εάν πετύχουν στην τέταρτη επιλογή τους, θα μπορούν να διεκδικήσουν τις αρχικές τους θέσεις στις άλλες κατανομές.

Ο κ. Παπαγεωργίου σημείωσε πως τα νομοσχέδια περιλαμβάνουν κάποιες πρόνοιες που προκαλούν γραφειοκρατία, γι’ αυτό η ΕΔΥ προχώρησε σε εισηγήσεις προς το Υπουργείο, τις οποίες αυτό υιοθέτησε.

Η διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Έλενα Αζίνα, ανέφερε πως, εάν η ΕΔΥ ομαδοποιεί τις γενικές εξετάσεις, δεν θα υπάρχει ανάγκη να δίνονται εξαιρέσεις σε συγκεκριμένα τμήματα και να διεξάγονται ειδικές εξετάσεις. Υπέδειξε πως κατά το πρώτο δίμηνο του έτους θα προκηρύσσονται οι θέσεις και, παράλληλα, θα παρέχεται πληροφόρηση σχετικά με το είδος της εξέτασης στην οποία θα υπόκεινται, δηλαδή εάν πρόκειται για γενική ή ειδική εξέταση.

Όπως είπε, κάθε Δεκέμβριο, πριν δημοσιευτούν οι θέσεις για τις οποίες δικαιολογείται η διεξαγωγή ειδικής γραπτής εξέτασης από την οικεία Συμβουλευτική Επιτροπή, για τεκμηριωμένους λόγους που αφορούν ιδιαιτερότητες και δυσκολίες πλήρωσής τους, αυτές θα καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο θα εκδίδεται εντός Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της προκήρυξης των κενών θέσεων.

Επίσης, ανέφερε ότι η ΕΔΥ θα αποφασίζει τόσο για το είδος όσο και για τη διοργάνωση των εξετάσεων και πρόσθεσε ότι σήμερα η Ειδική Επιτροπή αποφασίζει για το είδος των εξετάσεων (αναλυτικές ή εξειδικευμένες).

Τι υποστήριξαν οι συντεχνίες

Ο ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίος, δήλωσε ότι το υφιστάμενο σύστημα εξετάσεων, εκ των αποτελεσμάτων, έχει αποτύχει και πρόσθεσε ότι χρειάζονται δύο χρόνια για την πλήρωση θέσεων.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, Πρόδρομος Χριστοφή, εξέφρασε τη διαφωνία του με την αύξηση των μονάδων αξιολόγησης του προϊσταμένου ενός υποψηφίου για διατμηματική προαγωγή, ενώ εισηγήθηκε, μεταξύ άλλων, η πείρα να είναι από 0-15 μονάδες και η αξιολόγηση του προϊσταμένου από 0-5, με αμετάβλητο το σύνολο των 150 σε κάθε περίπτωση και την πείρα να μην είναι κατώτερη από την αξιολόγηση του προϊσταμένου.

Επί της αρχής συμφωνούν, αλλά…

Επί της αρχής, τα κόμματα τάσσονται υπέρ των νομοσχεδίων, καθώς θα εκσυγχρονίσουν το σύστημα διορισμών, ωστόσο εξέφρασαν κάποιες επιφυλάξεις.

* Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, ανέφερε πως πρόκειται για ουσιαστική προσπάθεια που γίνεται για να μεταρρυθμιστεί ουσιαστικά η αυριανή δημόσια υπηρεσία, ώστε να μπορεί να λειτουργεί καλύτερα για τον πολίτη και για τις ανάγκες του κράτους.

* Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, δήλωσε πως θα πρέπει το κράτος να συνεχίσει να καταθέτει στη Βουλή τους καταλόγους με τις θέσεις. Την ίδια ώρα, δεν έκρυψε την ανησυχία του για τις δυσκολίες υλοποίησης του συστήματος, για τον τριπλασιασμό της βαθμολογίας των προϊσταμένων, για το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των εξετάσεων και για την ύλη των εξετάσεων.

* Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, έθεσε όρους και προϋποθέσεις για την έγκριση των νομοθετικών προτάσεων. Όπως είπε, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της αύξησης του υποκειμενισμού και της δημιουργίας συνθηκών αδιαφάνειας στη διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και να συνεχιστεί η κατάθεση των καταλόγων θέσεων στη Βουλή.

* Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Μάριος Πελεκάνος, δήλωσε πως θα αλλάξει το σύστημα με τέτοιο τρόπο, ώστε να ενισχυθεί η αξιοκρατία και να εφαρμοστούν εκσυγχρονισμένες διαδικασίες.

* Ο πρόεδρος του ΑΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, σημείωσε πως θα πρέπει να διασφαλίζεται η αξιοκρατία.

* Ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Γιάννης Λαούρης, ανέφερε πως θα εξετάσουν οποιαδήποτε προσπάθεια εισαγωγής υποκειμενικότητας.