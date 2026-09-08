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Νέα ώθηση στην υπηρεσία Cashback, που ήδη εφαρμόζεται στην αγορά, δίνεται μέσα στον Σεπτέμβριο, με τον Σύνδεσμο Τραπεζών και τη Visa να προχωρούν σε νέα εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Φιλελεύθερου, ο Σύνδεσμος, σε συνεργασία με τη JCC, θέλει να διευρύνει το δίκτυο των σημείων στα οποία οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας, έχοντας τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν μετρητά κατά την πραγματοποίηση των αγορών τους. Στόχος είναι η υπηρεσία να γίνει ευρύτερα γνωστή και να αξιοποιείται από περισσότερους καταναλωτές στην καθημερινότητά τους.

Η λογική του Cashback είναι απλή: ο καταναλωτής πραγματοποιεί την αγορά του με χρεωστική κάρτα και μπορεί, από το ίδιο ταμείο, να κάνει και ανάληψη μετρητών. Το Cashback λειτουργεί ουσιαστικά ως μικρό ATM στο ταμείο.

Η υπηρεσία δεν έρχεται να αντικαταστήσει το δίκτυο των περίπου 400 ATM που λειτουργούν στην Κύπρο, αλλά να λειτουργήσει συμπληρωματικά, προσφέροντας ένα επιπλέον σημείο πρόσβασης σε μετρητά. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιοχές όπου η πρόσβαση σε ATM είναι περιορισμένη.

Το Cashback είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται μέσω του τερματικού POS και επιτρέπει την ανάληψη μετρητών από το ταμείο της επιχείρησης κατά την πώληση αγαθών και υπηρεσιών με τοπική χρεωστική VISA ή Mastercard κάρτα. Τα τερματικά POS που είναι εξοπλισμένα με την υπηρεσία ενεργούν συμπληρωματικά του δικτύου ATM και έτσι οι κάτοχοι καρτών μπορούν να αποσύρουν μικρά χρηματικά ποσά (έως 100 ευρώ) σε βολικές γι’ αυτούς τοποθεσίες. Το τερματικό επιβεβαιώνει την συμβατότητα της κάρτας και κατευθύνει τον χρήστη ανάλογα.

Οι έμποροι δεν επιβαρύνονται με κανένα κόστος για την προσφορά του cashback και οι πελάτες δεν επιβαρύνονται με κανένα τέλος όταν χρησιμοποιούν αυτήν την υπηρεσία. Να διευκρινίσουμε ότι η υπηρεσία δεν ισχύει για πιστωτικές κάρτες (credit cards).

Στην υπηρεσία δύναται να συμμετέχει οποιοσδήποτε φορέας αποδοχής καρτών (card acquirer) παρέχει σε επιχειρήσεις, τερματικά (μηχανάκια) POS.

Σήμερα, περίπου 450 σημεία – επιχειρήσεις λιανικής – σε ολόκληρη την Κύπρο προσφέρουν ήδη την υπηρεσία Cashback, όπως υπεραγορές, αρτοποιεία/φούρνοι, περίπτερα, πρατήρια καυσίμων και άλλα καταστήματα. Σε αυτό το δίκτυο μπορούν να προστεθούν και οι περίπου 400 ΑΤΜ που λειτουργούν στην Κύπρο και άρα υπάρχει ακόμη ένας εναλλακτικός τρόπος για ανάληψη μετρητών.

Διεισδύει σταδιακά

Παρόλο που οι αναλήψεις μέσω ΑΤΜ εξακολουθούν να αποτελούν τον κύριο τρόπο πρόσβασης σε μετρητά στην Κύπρο, η υπηρεσία cashback σε τερματικά POS έχει κερδίσει έδαφος τα τελευταία χρόνια και σταδιακά καθιερώνεται ως ένα σημαντικό συμπληρωματικό κανάλι ανάληψης μετρητών στην κυπριακή αγορά.

Η Κεντρική Τράπεζα με πρόσφατα στοιχεία που έχει δημοσιεύσει αναδεικνύει επίσης το γεγονός ότι η μετατόπιση προς εναλλακτικά και αυτοματοποιημένα κανάλια πρόσβασης μετρητών αποτυπώνεται και στη σημαντική μείωση των αναλήψεων στα ταμεία των τραπεζών.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο όγκος των αναλήψεων μέσω ταμείων τραπεζών έχει μειωθεί σχεδόν κατά το ήμισυ κατά την τελευταία τριετία. Αυτή η εξέλιξη ενδέχεται να συνδέεται τόσο με τη στροφή των καταναλωτών προς τα ΑΤΜ και άλλες εναλλακτικές λύσεις εξυπηρέτησης όσο και με την προτίμηση χρήσης καναλιών εξυπηρέτησης που συνεπάγονται χαμηλότερο κόστος για τον πελάτη σε ευθυγράμμιση με τις στρατηγικές προσπάθειες των τραπεζών για τη μείωση της εξάρτησης των πελατών τους από τα φυσικά τραπεζικά καταστήματα.