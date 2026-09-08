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Σε μεταρρύθμιση της πολιτικής που αφορά στα επιδόματα τέκνου προχώρησε η Κυβέρνηση, αυξάνοντας τα «σκαλοπατάκια» των εισοδηματικών κριτηρίων και δίδοντας έτσι την ευκαιρία στήριξης σε επιπλέον 17 χιλιάδες οικογένειες. Η προαναγγελία έγινε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με την ευκαιρία της χθεσινής έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Στον καμβά της προαναγγελίας της νέας κυβερνητικής πολιτικής ήρθε να προσθέσει χθες τις λεπτομέρειες ο εκπρόσωπος Τύπου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Πρόνοιας, Χρίστος Διομήδους, ο οποίος τη χαρακτήρισε ως τη σημαντικότερη αναθεώρηση που έχει γίνει από την εισαγωγή του επιδόματος.

Οι αλλαγές

Η αναθεώρηση εδράζεται στη φιλοσοφία να αντιμετωπιστούν στρεβλώσεις που απέκοπταν απότομα το επίδομα από οικογένειες, ακόμα κι’ αν το ετήσιο συνολικό τους εισόδημα ήταν μεγαλύτερο κατά μόλις ένα ευρώ. Κυρίαρχη αλλαγή είναι η αύξηση των εισοδηματικών κλιμάκων από τις τέσσερις στις 10, ενώ συν τω χρόνω αυξάνονται και οι οροφές των ετήσιων οικογενειακών εισοδημάτων.

Οι νέες πρόνοιες καθορισμού της καταβολής του, επιδόματος διευρύνουν, σύμφωνα με τον κ. Διομήδους, τη βάση των δικαιούχων κατά 17 χιλιάδες οικογένειες ή 23 χιλιάδες παιδιά. Οι ετήσιες εισοδηματικές οροφές επεκτείνονται στις €90,000 για οικογένειες με τρία παιδιά και στις €100,000 για οικογένειες με τέσσερα παιδιά (Βλ. Γράφημα αριστερά).

Στην αναθεώρηση συγκαταλέγονται, επίσης, η αύξηση των επιδομάτων κατά 12%, κυρίως για τις χαμηλά αμειβόμενες οικογένειες, όπως επίσης και ελαφρώς το επίδομα για μονογονεϊκές οικογένειες (Βλ. Γράφημα δεξιά).

Καλό Γενάρη

Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπεται να τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου. Επί του διαδικαστικού, οι οικογένειες που λόγω εισοδηματικών κριτηρίων δεν είναι φέτος δικαιούχες αλλά ένεκα της μεταρρύθμισης θα καταστούν δικαιούχες από το 2027, πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση όταν ανοίξει η σχετική πλατφόρμα. Στους νέους δικαιούχους τα επιδόματα θα καταβληθούν αναδρομικά, με την πρώτη καταβολή να εκτιμάται αρχές με μέσα του ερχόμενου καλοκαιριού.

Οικογένειες που, ήδη, λαμβάνουν επίδομα τέκνου δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση.

Επιδοκιμασίες με… κριτική

Στον απόηχο της προεδρικής εξαγγελίας, θετική αλλά με αστερίσκους ήταν η πρώτη αντίδραση των πολιτικών δυνάμεων, ενώπιον των οποίων θα τεθεί προς ψήφιση το κυβερνητικό νομοσχέδιο.

Κίνηση προς την ορθή κατεύθυνση χαρακτήρισε την αύξηση ο ΔΗΣΥ, θέτει ωστόσο ως προϋπόθεση ταυτόχρονη αύξηση του επιδόματος τέκνου αλλά και της φοιτητικής χορηγίας.

Το πολιτικό επιχείρημα του κόμματος εδράζεται στη λογική ότι κοινωνική πολιτική και αντιμετώπιση του δημογραφικού απαιτούν ολιστική προσέγγιση για στήριξη της οικογένειας. Στη χθεσινή πρώτη του αντίδραση ο ΔΗΣΥ άδραξε την ευκαιρία για κριτική, υποδεικνύοντας ότι η Κυβέρνηση επέλεξε την αύξηση ανελαστικών δαπανών και τις προσλήψεις αντί να θέσει σε προτεραιότητα τις οικογένειες με παιδιά και φοιτητές.

Θετικά αποτιμά την κυβερνητική απόφαση το ΕΛΑΜ, το οποίο ωστόσο ζητεί οριστική κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τις τρίτεκνες και τις οικογένειες με τέσσερα παιδιά. Θέτει παράλληλα στο δημόσιο διάλογο τη θέση για ουσιαστική αύξηση του επιδόματος, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος και στις σημερινές ανάγκες των οικογενειών.