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Η Volvo Cars κάνει ακόμη ένα βήμα στη μακρόχρονη στρατηγική της για την οδική ασφάλεια. Παρουσιάσει το Safety Coach, μια νέα εφαρμογή που φιλοδοξεί να βοηθήσει τους οδηγούς να αποκτήσουν ασφαλέστερες συνήθειες και, παράλληλα, να μπορούν να επωφεληθούν από χαμηλότερα ασφάλιστρα. Το Safety Coach λειτουργεί ουσιαστικά ως ένας προσωπικός ψηφιακός εκπαιδευτής οδήγησης. Μέσω της οθόνης infotainment του αυτοκινήτου αλλά και της εφαρμογής Volvo Cars στο κινητό τηλέφωνο, παρέχει στον οδηγό πληροφορίες και συμβουλές σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα αναλύει καθημερινές οδηγικές συνήθειες, όπως τον τρόπο φρεναρίσματος, την επιτάχυνση και τη συμπεριφορά στις στροφές. Με βάση αυτά τα δεδομένα δημιουργείται ένα εξατομικευμένο Safety Coach score, το οποίο εξελίσσεται δυναμικά ανάλογα με τη συμπεριφορά του οδηγού. Οι συμβουλές βασίζονται στην πολυετή εμπειρία και στα πραγματικά δεδομένα οδικής ασφάλειας που έχει συγκεντρώσει η Volvo εδώ και δεκαετίες.

Σύμφωνα με τη σουηδική εταιρεία, σημαντικό ποσοστό των ατυχημάτων συνδέεται με απρόβλεπτες καταστάσεις. Η διατήρηση κατάλληλης ταχύτητας και η αποφυγή απότομων ελιγμών κάνουν τη συμπεριφορά ενός αυτοκινήτου περισσότερο προβλέψιμη για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου και μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου σύγκρουσης.

Η εφαρμογή κάνει αρχικά το ντεμπούτο της στη Σουηδία και τη Νορβηγία, όπου θα είναι διαθέσιμη για τα περισσότερα συμβατά Volvo από το model year 2020 και μετά. Στις δύο χώρες, οι οδηγοί θα μπορούν επίσης, εφόσον το επιλέξουν, να μοιράζονται τα δεδομένα οδήγησής τους και να επωφελούνται από ειδικά προγράμματα ασφάλισης της Volvia, τα οποία θα επιβραβεύουν την ασφαλέστερη συμπεριφορά.

Το Safety Coach δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Cambridge Mobile Telematics, της οποίας ο αλγόριθμος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της βαθμολογίας. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, η συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα ασφαλούς οδήγησης μπορεί να περιορίσει σημαντικά περιστατικά υπερβολικής ταχύτητας και έντονου φρεναρίσματος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η συμμετοχή είναι προαιρετική, ενώ απαιτείται ξεχωριστή συγκατάθεση για την κοινοποίηση δεδομένων σε συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες. Μετά τη Σκανδιναβία, η Volvo σχεδιάζει να επεκτείνει το Safety Coach στις ΗΠΑ και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, μετατρέποντας την τεχνολογία του αυτοκινήτου σε εργαλείο που όχι μόνο προστατεύει τον οδηγό όταν προκύψει κίνδυνος, αλλά επιχειρεί να τον βοηθήσει να γίνει ασφαλέστερος πριν αυτός εμφανιστεί.