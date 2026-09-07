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Η BMW M GmbH ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της M2 ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο τον πήχη στην κατηγορία. Προσφέρει για πρώτη φορά το compact μοντέλο υψηλών επιδόσεων με το σύστημα τετρακίνησης M xDrive. Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός τρίλιτρος εξακύλινδρος σε σειρά κινητήρας με τεχνολογία BMW M TwinPower Turbo, ο οποίος αποδίδει 480 ίππους. Συνδυάζεται στάνταρ με κιβώτιο M Steptronic με Drivelogic και πλέον η ισχύς μπορεί να μεταφέρεται και στους τέσσερις τροχούς.

Το M xDrive παραμένει προσανατολισμένο στον πίσω άξονα. Σε κανονικές συνθήκες η κίνηση μεταδίδεται αποκλειστικά πίσω και οι εμπρός τροχοί εμπλέκονται όταν απαιτείται περισσότερη πρόσφυση. Παράλληλα, το ενεργό διαφορικό M μεταβάλλει συνεχώς την κατανομή της ροπής μεταξύ των πίσω τροχών. Η φιλοσοφία αυτή επιτρέπει στην τετρακίνητη M2 να διατηρεί μεγάλο μέρος της συμπεριφοράς που χαρακτηρίζει τα πισωκίνητα μοντέλα M. Μάλιστα, μέσω του M Setup ο οδηγός μπορεί να επιλέξει λειτουργία 2WD, με απενεργοποιημένο DSC, στέλνοντας όλη τη ροπή αποκλειστικά στους πίσω τροχούς.

Τα οφέλη της τετρακίνησης αποτυπώνονται ξεκάθαρα στις επιδόσεις. Η νέα M2 με M xDrive επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε 3,7 δευτερόλεπτα, δηλαδή 0,3 δευτερόλεπτα ταχύτερα από την πισωκίνητη έκδοση, ενώ τα 200 km/h έρχονται σε 12,8 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 km/h και αυξάνεται στα 285 km/h με το προαιρετικό M Driver’s Package.

Μία ακόμη σημαντική καινοτομία βρίσκεται στον κινητήρα. Η BMW παρουσιάζει την τεχνολογία M Ignite, μία πατενταρισμένη διαδικασία καύσης με προθάλαμο και αγωνιστικές καταβολές. Στόχος της είναι η σημαντική μείωση της κατανάλωσης υπό υψηλό φορτίο, διατηρώντας παράλληλα την άμεση απόκριση και την απόδοση στις υψηλές στροφές. Η τεχνολογία θα περάσει σε όλους τους εξακύλινδρους εν σειρά κινητήρες BMW M από τα μέσα του 2026.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται ζάντες M 19 ιντσών εμπρός και 20 πίσω, καθώς και φρένα M Compound με εξαπίστονες εμπρός δαγκάνες. Νέα προσθήκη στην παλέτα είναι και το εντυπωσιακό BMW Individual Borusan Blue.Η παραγωγή της BMW M2 με M xDrive ξεκινά στο τέλος του μήνα και στο επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει και η εμπορική της διάθεσή.