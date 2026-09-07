Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τρία περιστατικά με φωτιές σε καλάθους και λάστιχα σε σχολεία της επαρχίας Λευκωσίας, καταγράφησαν χθες βράδυ σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας Βύρωνα Βύρωνος.

Μιλώντας τη Δευτέρα, ο κ. Βύρωνος ανέφερε ότι ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς η Αστυνομία βρισκόταν κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι τις πρωινές ώρες σε εγρήγορση, στη βάση συγκεκριμένου σχεδίου δράσης.

Πρόσθεσε ότι το εν λόγω σχέδιο καταρτίστηκε έπειτα από σύσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας τις προηγούμενες ημέρες, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Όπως ανέφερε, στόχος ήταν οποιαδήποτε δραστηριότητα εντός των σχολείων να πραγματοποιηθεί «μέσα σε πλαίσια τα οποία δεν θα προκαλούσαν ζημιές, όπως άλλες χρονιές ή οποιουδήποτε είδους οχληρίες ή οτιδήποτε άλλο προκαλεί ενόχληση».

«Η νύχτα πέρασε σχετικά ομαλά με κάποια μικροπροβλήματα. Σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε φωτιές σε καλάθους και σε κάποια λάστιχα σε σχολεία, σε τρία όμως μόνο περιστατικά. Τα υπόλοιπα κύλησαν όλα ομαλά», ανέφερε.

Διευκρίνισε ότι τα τρία περιστατικά σημειώθηκαν στην επαρχία Λευκωσίας, ενώ η εκστρατεία της Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε παγκύπρια. «Στις άλλες επαρχίες δεν είχαμε κάποια πληροφορία για περιστατικό», είπε.

Σε ό,τι αφορά τη σημερινή ημέρα, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας ανέφερε ότι συνεχίζονται οι περιοδικοί έλεγχοι στα σχολεία.

«Σήμερα συνεχίζουμε να κάνουμε περιοδικούς ελέγχους για να προλάβουμε οποιοδήποτε περιστατικό που έχει σχέση με την παραβατικότητα. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε», είπε.

Ερωτηθείς κατά πόσον κρίνεται αποτελεσματικό το σχέδιο που εφαρμόστηκε, ο κ. Βύρωνος ανέφερε: «Κρίνουμε ότι περιορίστηκαν οι κακόβουλες ζημιές και οι οχληρίες που γίνονταν άλλες χρονιές».

ΚΥΠΕ