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Με 108 σχολικά λεωφορεία στους δρόμους ξεκίνησε σήμερα η μεταφορά χιλιάδων μαθητών προς και από τα σχολεία της πόλης και της υπαίθρου της Λεμεσού.

Τα δρομολόγια καλύπτουν περιοχές από τη Λεμύθου, τον Αγρό και τον Όμοδος μέχρι τα γυμνάσια, λύκεια και τεχνικές σχολές της πόλης.

Σύμφωνα με την ΕΜΕΛ, συνολικά 201 λεωφορεία της ίδιας και των συνεργατών της έχουν εξασφαλίσει τις απαιτούμενες βεβαιώσεις, μετά τους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους.

Παράλληλα, από την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να προστεθούν περισσότερα από 60 νέα δρομολόγια για τη μεταφορά μαθητών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων.

Η ΕΜΕΛ εύχεται καλή σχολική χρονιά σε μαθητές και εκπαιδευτικούς και ευχαριστεί τους οδηγούς της για τη φροντίδα και την ασφαλή μεταφορά των παιδιών.