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Τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή Καμπαρντίνο-Μπαλκάρια, στον Βόρειο Καύκασο της Ρωσίας, όταν χιονοστιβάδα παρέσυρε ομάδα ορειβατών, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 11 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και ακόμη έξι να τραυματιστούν.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο όρος Μιζιργκί, μία από τις υψηλότερες κορυφές του ρωσικού Βόρειου Καυκάσου. Η χιονοστιβάδα κατέβηκε από το βουνό και χτύπησε ομάδα 33 ορειβατών που βρίσκονταν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, μέχρι τις 9 το πρωί της Δευτέρας, δέκα μέλη της ομάδας είχαν καταφέρει να κατέβουν μόνα τους από το βουνό, ενώ η τύχη έξι ακόμη ανθρώπων παρέμενε άγνωστη.

Tragedy in the Caucasus Mountains: Terrifying footage captures a massive avalanche on Mount Mizhirgi in Kabardino-Balkaria striking a group of 15 climbers. Initial reports confirm at least 7 dead as rescue operations continue with a Russian EMERCOM Mi-8 helicopter. pic.twitter.com/jOU1EItgQf — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) September 7, 2026

Δύσκολη επιχείρηση διάσωσης

Περισσότεροι από 50 διασώστες συμμετέχουν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το έργο των σωστικών συνεργείων είναι ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς το ορεινό ανάγλυφο της περιοχής δυσχεραίνει την πρόσβαση, ενώ υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να σημειωθούν και νέες χιονοστιβάδες.

Οι διασώστες επιχειρούν να εντοπίσουν τους αγνοούμενους, την ώρα που οι καιρικές και γεωγραφικές συνθήκες στην περιοχή αυξάνουν τον κίνδυνο για όσους συμμετέχουν στην επιχείρηση.

H χιονοστιβάδα σημειώθηκε περίπου στις 17:00 τοπική ώρα την Κυριακή, στο όρος Μιζιργκί, σε μία από τις πιο δημοφιλείς περιοχές της Ρωσίας για ορειβασία και αλπινισμό.

Στο επίκεντρο του ορειβατικού ενδιαφέροντος ο Βόρειος Καύκασος

Η Καμπαρντίνο-Μπαλκάρια αποτελεί δημοφιλή προορισμό για ορειβάτες, καθώς στην περιοχή βρίσκεται και το Ελμπρούς, η υψηλότερη κορυφή της Ευρώπης, με υψόμετρο 5.642 μέτρα.

Η τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή του φαραγγιού Μπεζίνγκι, όπου βρίσκονται μερικές από τις πιο απαιτητικές ορειβατικές διαδρομές του Καυκάσου.

Οι ρωσικές Aρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, ενώ οι διασώστες καλούνται να επιχειρούν με ιδιαίτερη προσοχή λόγω του κινδύνου νέας χιονοστιβάδας.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η φονική χιονοστιβάδα και τα στοιχεία των θυμάτων δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής πλήρως γνωστά.

iefimerida.gr