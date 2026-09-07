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Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψε τη στιγμή της τραγωδίας στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε εκτός διαδρόμου προσγείωσης και προσέκρουσε σε οχήματα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), Χάνα Γουόλντεν, οι διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης του Διεθνούς Αεροδρομίου του Μαϊάμι δεν είναι εξοπλισμένοι με το σύστημα Engineered Materials Arresting System (EMAS), ένα ειδικό θρυμματιζόμενο υλικό από σκυρόδεμα που έχει σχεδιαστεί ώστε να ακινητοποιεί με ασφάλεια αεροσκάφη που ξεπερνάνε το μήκος του διαδρόμου.

Όπως σημειώνουν οι New York Times, η FAA συνιστά εδώ και χρόνια στα αεροδρόμια να εγκαθιστούν το σύστημα, ωστόσο, η σύσταση αυτή δεν είναι υποχρεωτική και τα αεροδρόμια μπορούν να χρησιμοποιούν άλλες εγκεκριμένες από την FAA μεθόδους για τη μείωση του κινδύνου εξόδου αεροσκαφών από τους διαδρόμους.

Σε άλλο βίντεο φαίνεται το Boeing 767-300 να προσγειώνεται αλλά για κάποιο λόγο η δεξιά πίσω ρόδα του δεν ακουμπάει το έδαφος, με αρκετούς να θέτουν ερωτήματα για την ταχύτητα προσέγγισης του αεροσκάφους.

Εκτός από τους πέντε νεκρούς, άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, με τρεις εξ αυτών να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Footage shows the moment that the 21 Air Flight 7598 overran the runway and crashed at Miami International Airport. Per reports, at least 5 individuals are dead with an unspecified number of injuries. pic.twitter.com/cOKhKwoTwh — OSINTdefender (@sentdefender) September 7, 2026

Το αεροσκάφος που συνετρίβη είχε κατασκευαστεί το 1994, σύμφωνα με τα αρχεία της Cirium, με τη Boeing να το περιγράφει ως το «πιο ευέλικτο» και «οικονομικά αποδοτικό» αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου μεσαίας κατηγορίας ευρείας ατράκτου, με συνολικό όγκο φορτίου 15.469 κυβικών ποδών. Το μοιραίο αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Διεθνές Αεροδρόμιο Luis Muñoz Marín στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο.

Αυτό είναι το δεύτερο σοβαρό δυστύχημα στην ιστορία της Amazon Air καθώς τον Φεβρουάριο του 2019, ένα αεροσκάφος cargo που εκτελούσε πτήση από το Μαϊάμι προς το Χιούστον, συνετρίβη σε βαλτώδη περιοχή στο Τέξας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι τρεις επιβαίνοντες. Η έρευνα είχε αποδώσει το δυστύχημα εκείνο σε ανθρώπινο λάθος καθώς ο συγκυβερνήτης — ο οποίος είχε αποκρύψει προηγούμενες αποτυχίες του στην εκπαίδευση σε άλλες αεροπορικές εταιρείες— αποπροσανατολίστηκε και έριξε το αεροσκάφος σε απότομη καθοδική πορεία.

6th September Accident at Miami International Airport . 21-Air Boeing 767-33A(ER)(BDSF), operating for AMAZON Prime Air (N1997A) as flight number CSB -7598. Flight Route SAN JUAN( Puerto Rico ) to MIA (MIAMI) direct flight achieved Flight Level 380 & Ground Speed 472kts max on… pic.twitter.com/PqoKm8TDfK September 7, 2026

Η Amazon Air, η αεροπορική εταιρεία μεταφοράς φορτίου της Amazon, αποτελεί βασικό κομμάτι του παγκόσμιου δικτύου διανομής της εταιρείας, πραγματοποιώντας περισσότερες από 250 πτήσεις ημερησίως. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2015 και διαθέτει περίπου 100 μισθωμένα αεροσκάφη, τα οποία μεταφέρουν δέματα μεταξύ περίπου 60 αεροδρομίων στην Ασία, την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Η εταιρεία ονομαζόταν αρχικά «Prime Air», αλλά μετονομάστηκε το 2017 σε «Amazon Air» ώστε να διαχωριστεί από την υπηρεσία αυτόνομων παραδόσεων με drones της Amazon, η οποία πλέον χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα «Prime Air». Παρ’ όλα αυτά, πολλά από τα αεροσκάφη της Amazon Air —συμπεριλαμβανομένου και εκείνου που συνετρίβη την Κυριακή στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι— εξακολουθούν να φέρουν το λογότυπο Prime Air.

NEW: An Amazon Prime Air Boeing 767 cargo jet overran the runway at Miami International Airport and caught fire.



Heavy black smoke visible from across the city.



The FAA issued a ground stop. pic.twitter.com/RNL2db0GRI — Clash Report (@clashreport) September 6, 2026

Το δυστύχημα της Κυριακής θύμισε ένα άλλο αεροπορικό δυστύχημα στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι τον Αύγουστο του 1997. Τότε, ένα αεροσκάφος cargo της Fine Air συνετρίβη κατά την απογείωση, γλιστρώντας μέσα από ανοιχτό χωράφι και διασχίζοντας έναν πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο. Πέντε άνθρωποι έχασαν τότε τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ένας οδηγός αυτοκινήτου.

protothema.gr