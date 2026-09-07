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Με τη συμμετοχή του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνου Μουσιούττα και του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού συνεχίζεται σήμερα στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα η συζήτηση για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη να αρχίσει στις 09:30, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο κ. Μουσιούττας έχει χαρακτηρίσει τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση ως τη σημαντικότερη που αναλαμβάνει η Κυβέρνηση κατά το τρέχον έτος. Όπως ανέφερε, εντός Σεπτεμβρίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που αφορά τον πρώτο πυλώνα και ειδικότερα το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Στους βασικούς στόχους της μεταρρύθμισης περιλαμβάνεται η ουσιαστική βελτίωση των συντάξεων και η ενίσχυση της επάρκειάς τους.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας, η μεταρρύθμιση προβλέπει αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, με τη μεγαλύτερη στήριξη να κατευθύνεται στους χαμηλοσυνταξιούχους.

Όπως σημείωσε, επιδιώκεται η δικαιότερη κατανομή των βαρών και των ωφελημάτων, καθώς και η διασφάλιση της βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος για τις επόμενες γενιές.