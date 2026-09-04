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Στην προκήρυξη 45 θέσεων εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου προχωρά το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την υλοποίηση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Η απασχόληση θα διαρκέσει έως 28 μήνες, ενώ αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με προκήρυξη που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οι θέσεις αφορούν τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κατανέμονται ως εξής:

Πέντε θέσεις Λειτουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων , στις κλίμακες Α8-Α10-Α11.

, στις κλίμακες Α8-Α10-Α11. Σαράντα θέσεις Βοηθού Ασφαλιστικού Λειτουργού, στις κλίμακες Α2-Α5-Α7(ii).

Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν αποκλειστικά με την υλοποίηση του έργου «Συνταξιοδοτική Μεταρρύθμιση», ενώ την προκήρυξη των θέσεων είχε προαναγγείλει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας.

Για τις θέσεις Λειτουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων απαιτείται πανεπιστημιακό δίπλωμα. Όσοι προσληφθούν θα τοποθετηθούν σε γραφεία των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη Λευκωσία.

Οι Βοηθοί Ασφαλιστικοί Λειτουργοί θα τοποθετηθούν σε γραφεία των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε όλες τις επαρχίες, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Η απασχόληση θα έχει διάρκεια μέχρι 28 μήνες. Η βασική αμοιβή για τους Λειτουργούς Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα αντιστοιχεί στην αρχική βαθμίδα της κλίμακας Α8 και για τους Βοηθούς Ασφαλιστικούς Λειτουργούς στην αρχική βαθμίδα της κλίμακας Α2.

Οι απολαβές θα είναι μειωμένες, όπως προβλέπει ο εκάστοτε ετήσιος Προϋπολογισμός, και θα περιλαμβάνουν οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.

Η πρόσληψη των 45 εργαζομένων τελεί υπό την προϋπόθεση έγκρισης από τη Βουλή της σχετικής πρόνοιας στο άρθρο 17 του προϋπολογισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το έντυπο αίτησης από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 28 Σεπτεμβρίου 2026.