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Η κυβερνητική πλευρά επιβεβαίωσε χθες τις προβλέψεις των συντεχνιών, ότι δηλαδή η κοστολόγηση που διενεργήθηκε έφερε τις προτάσεις της ΣΕΚ και της ΠΕΟ για το πέναλτι του 12% να είναι πιο «ακριβές» από την πρόταση της Κυβέρνησης. Ωστόσο, αυτό φαίνεται να περνά πλέον σε δεύτερη μοίρα.

Οι κοινωνικοί εταίροι, τόσο από την εργοδοτική πλευρά, όσο και από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ζητούν πλέον επιτακτικά την αναλυτική παρουσίαση του κόστους της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, με συγκεκριμένα νούμερα ανά τομέα και συνολικά. Όπως μας αναφέρθηκε, η αποσπασματική παρουσίαση των αριθμών δεν βοηθά σε κάτι, αφού πρέπει να προκύψει μια συνολική εικόνα για να μπορέσει να εξαχθεί ένα σαφές συμπέρασμα. Διαφορετικά, θα συνεχίσουν να προκύπτουν απορίες, να ζητούνται διευκρινίσεις και να υπάρχουν διαφωνίες.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός θα παρευρεθεί την επόμενη βδομάδα στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα (πιθανότατα τη Δευτέρα, χωρίς όμως να υπάρξει ακόμη επιβεβαίωση) για να δώσει τις απαραίτητες διευκρινίσεις. Και αυτό, καθώς όπως προκύπτει, χωρίς την παρουσία του Μάκη Κεραυνού, δύσκολα πλέον θα προχωρήσει ουσιαστικά ο διάλογος.

Ως εκ τούτου, η παρουσία του ΥΠΟΙΚ κρίνεται απ’ όλους κομβικής σημασίας για να μην περιέλθει σε τέλμα η όλη διαδικασία. Πέραν αυτού – της παρουσίασης δηλαδή της κοστολόγησης της μεταρρύθμισης – οι κοινωνικοί εταίροι ζήτησαν συγκεκριμένα παραδείγματα στην λεπτομέρεια τους, αναφορικά με ότι ισχύει σήμερα και τι θα προκύψει στις αυξήσεις των συντάξεων μετά τη μεταρρύθμιση. Και αυτό διότι τα παραδείγματα που παρουσιάστηκαν πριν από μερικές βδομάδες, σύμφωνα πάντα με τους κοινωνικούς εταίρους, δεν δίνουν σαφή εικόνα των αλλαγών που θα προκύψουν, αλλά κινούνται σε ένα πιο γενικό πλαίσιο.

Η χθεσινή συνεδρία του Σώματος αναλώθηκε εξ ολοκλήρου στο κομμάτι που αφορά στο πέναλτι του 12%, χωρίς όμως, όπως πληροφορούμαστε να υπάρχει τοποθέτηση από κάποιο μέρος. Η κυβερνητική πλευρά, μαζί με τον αναλογιστή ανέλυσε τις πρόνοιες της πρότασης της για το συγκεκριμένο κομμάτι και ακολούθησε η υποβολή ερωτήσεων και διευκρινίσεων. Αυτό που προκύπτει όμως, μετά από συνομιλίες που είχαμε με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, είναι ότι πλέον, ο μεγάλος προβληματισμός που αναφύεται, αφορά στο ενδεχόμενο αύξησης των εισφορών, μετά την αναλογιστική μελέτη του 2031.

Πρόκειται για μία παράμετρο, η οποία είχε συμφωνηθεί από όλους ότι θα παραμείνει ανέγγιχτη από τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

(α) Η αύξηση των εισφορών, (β) η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης και (γ) η μείωση των συντάξεων, ήταν τα τρία ζητήματα, για τα οποία είχε συμφωνηθεί εξ αρχής ότι δεν πρόκειται να προκύψουν από τη μεταρρύθμιση. Ωστόσο, ακόμη και χθες, ο υπουργός Εργασίας επιβεβαίωσε ότι η αύξηση των εισφορών είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο, μετά το τέλος της πενταετίας και του αποτελέσματος της αναλογιστικής μελέτης. Σύμφωνα με το σύνολο των κοινωνικών εταίρων, αυτό δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό, αφού ουσιαστικά, οι αυξήσεις που θα δοθούν σήμερα, θα επιστραφούν σε κάποιο στάδιο στο μέλλον, εξαιτίας ακριβώς της αύξησης στις εισφορές.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας αναφέρθηκε στο κομμάτι που αφορά το πέναλτι του 12% σημειώνοντας ότι περίπου 40.000 από τους 120.000 υφιστάμενους συνταξιούχους έχουν υποστεί κάποια αναλογιστική μείωση, ενώ εκτιμάται ότι περίπου άλλες 40.000 περιπτώσεις θα προκύψουν κατά την επόμενη πενταετία, λόγω και της γήρανσης του πληθυσμού. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η κυβερνητική πρόταση προβλέπει μείωση κατά 4,5 ποσοστιαίες μονάδες της αναλογιστικής μείωσης 12%, ώστε αυτή να περιοριστεί στο 7,5%, μόνο όμως σε ό,τι αφορά τη βασική σύνταξη και όχι τη συμπληρωματική. Το κόστος της συγκεκριμένης πρότασης, πρόσθεσε, υπολογίζεται στα €24 εκατ. για τους υφιστάμενους συνταξιούχους και σε επιπλέον περίπου €12 εκατ. σωρευτικά για την επόμενη πενταετία.

Μιλώντας νωρίτερα στα πλαίσια ενημέρωσης των εκπροσώπων των ΜΜΕ στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «περισσότεροι από 4 στους 10 συνταξιούχους, συνολικά 51.664 συμπολίτες μας, αναμένεται με την πλήρη εφαρμογή της μεταρρύθμισης να έχουν αύξηση πέραν των 100 ευρώ τον μήνα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις χαμηλότερες συντάξεις. Για τους συνταξιούχους που σήμερα λαμβάνουν μέχρι 600 ευρώ, προβλέπεται ουσιαστική ενίσχυση, με αύξηση ήδη από την έναρξη εφαρμογής της μεταρρύθμισης» πρόσθεσε.

Εξάλλου, μιλώντας μετά από συνάντησή που πραγματοποιήθηκε χθες μεταξύ του υπουργού Εργασίας και της ηγεσίας του ΔΗΣΥ, η πρόεδρος του κόμματος Αννίτα Δημητρίου ανέφερε ότι «θα τοποθετηθούμε τεκμηριωμένα για το νομοσχέδιο περί της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Διαβεβαιώσαμε τον Υπουργό Εργασίας ότι θα συμβάλουμε εποικοδομητικά για ακόμη μία φορά, ώστε να πετύχουμε μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη μεταρρύθμιση».