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Στη σκιά των έντονων διαφωνιών για το ύψος και τις προτεραιότητες του νέου προϋπολογισμού της ΕΕ συναντώνται σήμερα Νίκος Χριστοδουλίδης και Αντόνιο Κόστα. Κυρίαρχο ζήτημα συζήτησης θα αποτελέσει το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2028 – 2034, για το οποίο η ευρωπαϊκή οικογένεια έχει μοιραστεί σε δύο στρατόπεδα. Αυτό των θιασωτών της συνοχής, που επιδιώκει έναν πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό και αυτό του λεγόμενου «κλαμπ των φειδωλών», που εμμένει στη λογική της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναμένεται να διερευνήσει τις προθέσεις αλλά και τα όρια της Κύπρου, χωρίς να αποκλείεται να θέσει ενώπιον του Προέδρου και νέες εισηγήσεις. Στόχος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι να επέλθει συμφωνία για το νέο ΠΔΠ έως το τέλος του έτους, τόσο για λόγους πολιτικούς, όσο και για λόγους ουσίας. Αφενός η ΕΕ δεν μπορεί να μείνει υπό παράλυση και χωρίς κονδύλια το 2027 και αφετέρου οι επικείμενες εκλογικές αναμετρήσεις σε τέσσερις χώρες της ΕΕ (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία) περιορίζουν εκ των πραγμάτων τις δυνατότητες πολιτικών συμβιβασμών.

Στην ακίδα το ύψος του προϋπολογισμού

Ο νέος προϋπολογισμός αναγάγεται σε μεγάλο στοίχημα για την ΕΕ, καθώς το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) δεν διαφοροποιεί απλώς την οροφή του προϋπολογισμού της ΕΕ, αλλά αναδομεί και την αρχιτεκτονική του, καθώς τα κράτη – μέλη θα ετοιμάζουν από τούδε και στο εξής -έκαστο- εθνικά πλάνα με τις προτεραιότητες του (Εθνικά και Περιφερειακά Σχέδια Εταιρικής Σχέσης – NRP Plan).

Στην ακίδα βρίσκεται, ωστόσο, η οροφή του προϋπολογισμού, που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε διαμορφώσει στα €3 τρισ. Οι «φειδωλές» Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία και Αυστρία ζητούν περικοπές μέχρι και 20% και υποδεικνύουν ως προτεραιότητες την άμυνα – ασφάλεια της ΕΕ και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στο αντίποδα, οι 15 χώρες μέλη, κυρίως της Κεντρικής, Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης, οι «φίλοι της συνοχής», υπεραμύνονται των κονδυλίων που θα διασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή, θα στηρίζουν οικονομίες με ΑΕΠ κάτω του 90% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και θέτουν ως προτεραιότητες την ενίσχυση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, της Αλιείας και των μέτρων για τη Μετανάστευση.

Βήμα – βήμα για συμβιβασμό

Επί κυπριακής προεδρίας είχε τεθεί το θεμέλιο μιας πρότασης με ύψος κονδυλίων που επιχειρούσε να συμβιβάσει τις διαφωνίες, κρατώντας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όλα τα κράτη – μέλη. Στο πλέγμα αυτό, προτάθηκε μια ισορροπημένη και εν μέρει οριζόντια περικοπή των δαπανών κατά 2%. Μια εισήγηση που αφενός θα ικανοποιούσε φωνές στην Ένωση που εμμένουν σε μείωση του προϋπολογισμού και αφετέρου δεν θα δυσαρεστούσε την πλειοψηφία των κρατών που ενστερνίζονται τη λογική της συνοχής.

Η πρόταση της κυπριακής προεδρίας είχε επιτύχει όχι απλώς να διατηρήσει τα κονδύλια συνοχής που είχε εισηγηθεί η Κομισιόν, αλλά και να τα εξορθολογήσει με θετικό πρόσημο.

Την σκυτάλη παρέλαβε η ιρλανδική προεδρία, η οποία τέλος του μήνα αναμένεται να υποβάλει νέο διαπραγματευτικό πακέτο και ύψος κονδυλίων, με σκοπό να τεθούν ενώπιον της Συνόδου Κορυφής του Οκτωβρίου.