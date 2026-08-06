Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ολοκληρώθηκε ο καταρτισμός του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 και του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου για την τριετία 2027-2029.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ο κρατικός προϋπολογισμός είναι έτοιμος και υπολείπεται να περιληφθούν οι πολιτικές αποφάσεις για την επόμενη χρονιά. Περί τα μέσα Σεπτεμβρίου, ο κρατικός προϋπολογισμός θα τεθεί προς έγκριση ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου και, το αργότερο στις αρχές Οκτωβρίου, θα κατατεθεί στη Βουλή για συζήτηση.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο κρατικός προϋπολογισμός, καθώς και οι προϋπολογισμοί των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου πρέπει να κατατίθενται στην Ολομέλεια της Βουλής τρεις μήνες πριν από τη λήξη του έτους, δηλαδή μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου.

Στη συνέχεια, οι προϋπολογισμοί των υπουργείων, των υφυπουργείων και των ανεξάρτητων αρχών, αφού συζητηθούν σε πολύωρες συνεδρίες της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, θα οδηγηθούν εντός Δεκεμβρίου στην Ολομέλεια για έγκριση.

Πρώτος της νέας Βουλής

Αξίζει να σημειωθεί ότι θα είναι ο πρώτος κρατικός προϋπολογισμός που θα εξετάσει η Βουλή με τη νέα σύνθεσή της. Υπενθυμίζεται πως, μετά τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, από τους 56 βουλευτές οι 27 είναι νεοεισερχόμενοι. Συνεπώς, οι τροπολογίες που θα καταθέσουν τα κόμματα, αλλά και γενικότερα η στάση που θα τηρήσουν επί του κρατικού προϋπολογισμού, θα είναι σημαντικές για τον περαιτέρω χειρισμό των κυβερνητικών προτάσεων στη Βουλή.

Επιβεβλημένη η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική

Πάντως, η Κυβέρνηση εδώ και μήνες έδωσε το στίγμα των πολιτικών που θα εφαρμόσει το 2027. Κατά την ετοιμασία των προϋπολογισμών, το Υπουργείο Οικονομικών, με εγκύκλιό του προς τα υπόλοιπα υπουργεία, είχε υποδείξει πως είναι επιβεβλημένη η υπεύθυνη δημοσιονομική διαχείριση, εξαιτίας της οικονομικής αβεβαιότητας σε διεθνές επίπεδο λόγω των γεωπολιτικών και οικονομικών εξελίξεων.

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Οικονομικών είχε απαιτήσει από τα υπουργεία να αποφεύγουν πολυέξοδους σχεδιασμούς που θα επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά, ξεκαθαρίζοντας, μάλιστα, πως δεν προτίθεται να καταθέσει συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς για την επόμενη χρονιά. Αρμόδια πηγή ανέφερε στον «Φ» πως τα υπουργεία, κατά την ετοιμασία των προϋπολογισμών τους, έχουν τηρήσει τις ανώτατες οροφές δαπανών, κάτι που θα συμβάλει στην αποφυγή δημοσιονομικού εκτροχιασμού.

Παράλληλα, σημείωσε πως η πλειονότητα των υπουργείων προχώρησε σε ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της, οι οποίες βασίζονται στους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής.

Προώθηση μεταρρυθμίσεων

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής, το οποίο αποτελεί τη βάση για την ετοιμασία του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, κύρια προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα αποτελεί ο περιορισμός των οικονομικών επιπτώσεων από τις γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις.

Παράλληλα, προωθείται σειρά διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Επιπρόσθετα, συνεχίζουν να προωθούνται πολιτικές για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο.

Οι στόχοι για την επόμενη χρονιά είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών, με παράλληλη στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, οι οποίες επηρεάζονται περισσότερο από τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Οικονομικοί δείκτες

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της κυπριακής οικονομίας και το βασικό μακροοικονομικό σενάριο, ο ρυθμός ανάπτυξης της πραγματικής οικονομίας το 2027 θα κυμανθεί στο 2,9%, σε σχέση με 2,6% φέτος.

Επίσης, το 2028 και το 2029 ο ρυθμός ανάπτυξης θα κυμανθεί στο 3%.

Ο πληθωρισμός το 2027 προβλέπεται να μειωθεί στο 2,5%, ενώ για τα επόμενα δύο χρόνια εκτιμάται στο 2%. Εξάλλου, το ποσοστό ανεργίας την περίοδο 2027-2029 εκτιμάται πως θα παραμείνει γύρω στο 4,5%.

Σε σχέση με τα δημόσια έσοδα της Κεντρικής Κυβέρνησης, αναμένεται να αυξηθούν σε συνάρτηση με την οικονομική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, το 2027 αναμένονται έσοδα της τάξης των €10,7 δισ., ενώ το 2028 και το 2029 θα κυμανθούν στα €11,1 δισ. και €11,5 δισ. αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, το 2027 το ανώτατο όριο δαπανών καθορίστηκε στα €11 δισ., ενώ για τα επόμενα δύο χρόνια καθορίστηκε στα €11,2 δισ. και €11,8 δισ. αντίστοιχα.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, δίνεται βαρύτητα στον ρυθμό αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης.