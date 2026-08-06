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Συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα δυνάμει δικαστικού εντάλματος, στο αεροδρόμιο Λάρνακας, 37χρονος, για τα αδικήματα της κλοπής, απόσπασης περιουσίας με ψευδείς παραστάσεις, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλα.

Ο 37χρονος είχε συλληφθεί στη Μεγάλη Βρετανία, δυνάμει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε εναντίον του και εκδόθηκε στην Κύπρο.

Εναντίον του 37χρονου, διερευνώνται 20 υποθέσεις όσο αφορά τα πιο πάνω αδικήματα, τα οποία διαπράχθηκαν μεταξύ 2022 και 2023 σε Λεμεσό και Λευκωσία, όπου ο συλληφθείς φέρεται να απόσπασε χρηματικά ποσά και οχήματα, συνολικής αξίας €827,400.

Συγκεκριμένα, ο 37χρονος φέρεται να παρουσιαζόταν ως εισαγωγέας αυτοκινήτων από το εξωτερικό και να αποσπούσε χρήματα από πολίτες που ενδιαφέρονταν για αγορά αυτοκινήτου χωρίς ωστόσο να προέβαινε στην εισαγωγή των οχημάτων.

Ο συλληφθείς τέθηκε υπό κράτηση και σήμερα το πρωί αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για τη διαδικασία έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης του.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.