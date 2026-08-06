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Ενώπιον του Δικαστηρίου Λάρνακας, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, θα μεταφερθούν σήμερα οι πέντε Παλαιστίνιοι που συνελήφθησαν ως ύποπτοι για υπόθεση τρομοκρατίας σε σχέση με σχεδιαζόμενα κτυπήματα σε Ισραηλινούς στόχους στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι πέντε ύποπτοι 32, 32, 38, 41 και 54 χρόνων αναμένεται να παραπεμφθούν εκ νέου σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας, σε κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία.

Για την υπόθεση είχαν γίνει τρεις διαδικασίες παραπομπής, λόγω του διαφορετικού χρόνου των συλλήψεων. Γι’ αυτό σήμερα αναμένεται ν’ ανασταλούν οι προηγούμενες τρεις υποθέσεις και να γίνει νέα παραπομπή. Πρόκειται στην ουσία για μια τυπική διαδικασία, η οποία θα πραγματοποιηθεί ώστε οι τρεις υποθέσεις που είχαν καταχωριστεί να γίνουν μία.

Οι πέντε Παλαιστίνιοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για τρομοκρατία, συνωμοσία για φόνο, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Ανάμεσά τους είναι ο 41χρονος φερόμενος εγκέφαλος δικτύου της Χαμάς που ετοίμαζε τα τρομοκρατικά στην Κύπρο, ο οποίος βρισκόταν στην Ινδονησία και απελάθηκε τον Ιούλιο στην Κύπρο αλλά και ένας Παλαιστίνιος, 32 χρόνων, ο οποίος όπως αποκάλυψε χθες το philenews, εντοπίστηκε, επίσης τον προηγούμενο μήνα, ωστόσο η σύλληψή του δεν είχε ανακοινωθεί.

Πρόκειται για πρόσωπο που διέμενε στη Λεμεσό και φέρεται να είχε ρόλο διοργανωτή των ταξιδιών του πρώτου 32χρονου που συνελήφθη, στα σπίτια του οποίου είχαν εντοπιστεί υλικά και εξοπλισμός κατασκευής εκρηκτικών. Ο πρώτος 32χρονος φέρεται να ομολόγησε πως είχε μεταβεί σε στρατόπεδο εκπαίδευσης της Χαμάς στη Μαλαισία, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη, στην οποία συναντήθηκε με πρόσωπο που του έδωσε οδηγίες για τα τρομοκρατικά κτυπήματα στην Κύπρο. Στο ίδιο ταξίδι στην Τουρκία φαίνεται να ήταν, σύμφωνα με τη φερόμενη ομολογία του πρώτου υπόπτου και ο δεύτερος 32χρονος.

Υπενθυμίζεται πως η σοβαρότατη υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται στις 21 Μαΐου, όταν υπό άκρα μυστικότητα, συνελήφθησαν σε σπίτι κοντά στο Πεντάκωμο ο 32χρονος και ο 38χρονος. Ο πρώτος διέμενε με τη γυναίκα και το παιδί του στη Λάρνακα και φέρεται να συνδέθηκε με το σπίτι στο Πεντάκωμο και διαμέρισμα στις Καμάρες Λάρνακας, στα οποία βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων ουσιών και εξοπλισμός κατασκευής εκρηκτικών. Ο 32χρονος φέρεται να ομολόγησε πως στρατολογήθηκε από τη Χαμάς, πως λάμβανε οδηγίες για αγορά υλικών για την κατασκευή εκρηκτικών και πως φωτογράφιζε στόχους στην Κύπρο. Όταν αγόρασε μεγάλο όγκο χημικών και εξοπλισμό, έφτασε παράνομα από τα κατεχόμενα στην Κύπρο ο 38χρονος Παλαιστίνιος, που είναι καθηγητής φυσικής, με σκοπό, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο 32χρονος, να φτιάξει τους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Σημειώνεται πως ο 38χρονος καθηγητής αρνείται ενοχή.

Ακολούθως, συνελήφθη ο 54χρονος με κυπριακή υπηκοότητα, ο οποίος έχει 4 παιδιά σε σώματα ασφαλείας της Δημοκρατίας. Ο 54χρονος, που αρνείται ανάμειξη στην υπόθεση, φέρεται να ήταν ο παραλήπτης πακέτων με επικίνδυνες ουσίες. Αρχικά είχε αφεθεί, υπό όρους, ελεύθερος, ωστόσο, η απόφαση ανατράπηκε στο Εφετείο, που διέταξε όπως τεθεί υπό κράτηση. Σ’ ό,τι αφορά στον 41χρονο φερόμενο εγκέφαλο, συνελήφθη στην Ινδονησία και απελάθηκε στην Κύπρο. Το συγκεκριμένο πρόσωπο φαίνεται να διέμενε αρχικά στη Μαλαισία και να έδινε οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη του δικτύου.

Υπενθυμίζεται πως στο ίδιο δίκτυο φέρεται να ανήκει και 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και ετοίμαζε, κατά τις ελληνικές Αρχές, τρομοκρατικά κτυπήματα.