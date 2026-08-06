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Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη εννέα προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη παραμονή στην Δημοκρατία και τροχαία αδικήματα.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 450 οχήματα και ελέγχθηκαν 620 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 51 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, χωρίς να προκύψει καταγγελία.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 308 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 12 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 88 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 10 οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν 174 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 9 καταγγελίες, καθώς και 6 προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτέστ με πέντε θετικά αποτελέσματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.