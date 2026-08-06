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Της Ελευθερίας Πιπεροπούλου

Η Ελλάδα αποκτά ολοένα και πιο κεντρικό ρόλο στη στρατηγική της αμερικανικής Shield AI για την Ευρώπη, με την εταιρεία να προχωρά στη δημιουργία γραφείου στην Αθήνα, να επεκτείνει την παρουσία της στην ελληνική αμυντική βιομηχανία και να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής της χώρας και στο οικοσύστημα ανάπτυξης και υποστήριξης του νέου αυτόνομου αεροσκάφους X-BAT.

Όπως αναφέρει στο Capital.gr και το Forbes Greece ο James Lythgoe, Regional Director της Shield AI για την Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, η εταιρεία θεωρεί την Ελλάδα μακροπρόθεσμο στρατηγικό εταίρο και επιδιώκει να αναπτύξει συνεργασίες που θα υπερβαίνουν την απλή προμήθεια εξοπλισμού, ενισχύοντας παράλληλα τις εγχώριες δυνατότητες στον τομέα των αυτόνομων αμυντικών τεχνολογιών.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής της Ελλάδας στο X-BAT

Η ενισχυόμενη σχέση της Shield AI με την Ελλάδα δημιουργεί, σύμφωνα με τον James Lythgoe, προοπτικές για μελλοντική συμμετοχή της χώρας στο ευρύτερο οικοσύστημα ανάπτυξης, παραγωγής και υποστήριξης νέων πλατφορμών, όπως το X-BAT.

Όπως σημειώνει, το X-BAT ενδέχεται να αποτελέσει μέρος του σχεδιασμού της εταιρείας για την Ελλάδα στο μέλλον, καθώς η ελληνική αμυντική βιομηχανία έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχει στην παραγωγική και υποστηρικτική αλυσίδα του συστήματος και όχι μόνο στη χρήση του ως επιχειρησιακής πλατφόρμας.

“Η ελληνική βιομηχανία έχει ήδη δείξει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή της στην παραγωγική και υποστηρικτική αλυσίδα του X-BAT, όχι μόνο για τη λειτουργία του αεροσκάφους, και αυτή είναι μια συζήτηση που διεξάγουμε παράλληλα με τα τρέχοντα προγράμματά μας εδώ”, αναφέρει.

Ο κ. Lythgoe εξηγεί ότι η παγκόσμια δραστηριότητα της εταιρείας βασίζεται σε δύο κύριους άξονες: τα αεροσκάφη και τις λύσεις αυτονομίας. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, σημειώνει ότι η Shield AI έχει ήδη δημιουργήσει παρουσία μέσω του V-BAT, της ώριμης πλατφόρμας ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) και στοχοποίησης κατηγορίας NATO Class 1, η οποία χρησιμοποιείται ήδη επιχειρησιακά από τον Ελληνικό Στρατό και το Πολεμικό Ναυτικό. Υπενθυμίζεται, εξάλλου, ότι στις 23 Ιουλίου 2026, το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε την προμήθεια 10 επιπλέον συστημάτων τύπου V-BAT.

Παράλληλα, η Shield AI επεκτείνει τις δραστηριότητές της γύρω από το λογισμικό αυτονομίας Hivemind, με στόχο την παροχή λύσεων για μη επανδρωμένα συστήματα που είτε έχουν ήδη ενταχθεί, είτε βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης, είτε αναπτύσσονται από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ιδιωτικές εταιρείες του κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η στρατηγική συνεργασία που ανακοίνωσε η Shield AI με το EFA Group, αλλά και το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε πρόσφατα η αμερικανική εταιρεία με την ελληνική εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας ALTUS LSA για την ενσωμάτωση του ελληνικής ανάπτυξης KMB Hunter στο V-BAT. Η συνεργασία αυτή, όπως εξηγεί ο κ. Lythgoe, αποσκοπεί στην επέκταση της εμβέλειας κρούσης του V-BAT μέσω ενός συστήματος που έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα.

Στόχος της Shield AI, όπως αναφέρει ο ίδιος, είναι να παρέχει στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις “κυρίαρχες, ασφαλείς και αξιόπιστες λύσεις αυτόνομης λειτουργίας στο πεδίο της μάχης σε μεγάλη κλίμακα”.

Οι δυνατότητες του X-BAT

Το X-BAT είναι ένα αυτόνομο μαχητικό αεροσκάφος μεγάλης εμβέλειας με δυνατότητα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL), το οποίο αναπτύσσει η Shield AI και το οποίο βασίζεται στο δοκιμασμένο σε επιχειρησιακές συνθήκες σύστημα τεχνητής νοημοσύνης Hivemind της εταιρείας.

Όπως εξηγεί ο James Lythgoe, το X-BAT έχει σχεδιαστεί για περιβάλλοντα υψηλής έντασης και αμφισβητούμενης πρόσβασης, προσφέροντας δυνατότητα ανάπτυξης μεγάλης κλίμακας, ανθεκτικών επιχειρησιακών δυνατοτήτων με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τα παραδοσιακά μαχητικά αεροσκάφη, ενώ παράλληλα απελευθερώνει τους ανθρώπινους χειριστές για αποστολές που απαιτούν ανθρώπινη κρίση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το X-BAT είναι η μόνη πλατφόρμα στην κατηγορία του που συνδυάζει δυνατότητα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης με εμβέλεια 2.000 μιλίων, επιτρέποντας την εκτόξευσή του από πλοία, νησιά ή απομακρυσμένες προκεχωρημένες βάσεις, χωρίς την ανάγκη αεροπλανοφόρων, διαδρόμων απογείωσης ή εναέριου ανεφοδιασμού.

Το βασικό πλεονέκτημά του, όπως αναφέρει ο κ. Lythgoe, είναι το Hivemind, το οποίο επιτρέπει στο σύστημα να επιχειρεί σε περιβάλλοντα χωρίς GPS ή επικοινωνίες, να προσαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο και να λειτουργεί ως αυτόνομο συνεργατικό μαχητικό (drone wingman) δίπλα σε επανδρωμένα αεροσκάφη.

Παράλληλα, η αρθρωτή σχεδίασή του επιτρέπει τη μεταφορά διαφορετικών φορτίων, με δυνατότητες για αποστολές συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης (ISR), ηλεκτρονικού πολέμου και πλήγματα ακριβείας.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Αναφερόμενος στο X-BAT, ο κ. Lythgoe υπογραμμίζει ότι πρόκειται για μια διαφορετική κατηγορία αυτόνομου αεροσκάφους σε σχέση με άλλα συστήματα που βρίσκονται σήμερα υπό ανάπτυξη, καθώς δεν λειτουργεί απλώς ως συνεργατικό μαχητικό που απαιτεί ένα επανδρωμένο αεροσκάφος ως “καθοδηγητή”. Αντίθετα, έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να εντοπίζει και να εμπλέκει στόχους αυτόνομα, συνδυάζοντας πρόωση επιπέδου μαχητικού, πλήρες σύστημα φορτίων και δυνατότητα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL).

Το σύστημα βρίσκεται σήμερα υπό ανάπτυξη στις ΗΠΑ, με τον κ. Lythgoe να επισημαίνει ότι, δεδομένης της στενής και ενισχυόμενης σχέσης της εταιρείας με την Ελλάδα, το X-BAT μπορεί να αποτελέσει μέρος των μελλοντικών σχεδίων της για τη χώρα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Shield AI, οι πρώτες πτητικές δοκιμές αναμένονται στα τέλη του 2026, η πρώτη πτήση το 2028, ενώ η έναρξη παραγωγής τοποθετείται χρονικά μεταξύ 2029 και 2030.

Σε ερώτηση για το εάν η Shield AI βρίσκεται σε συζητήσεις με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις για πιθανό ενδιαφέρον για το X-BAT, ο James Lythgoe αναφέρει ότι “ξεκινήσαμε τις επαφές με πιθανούς πελάτες νωρίτερα φέτος και εξελίσσονται πολύ καλά. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο πέρα από αυτό”.

Γραφείο στην Αθήνα και ενίσχυση της παρουσίας στην Ελλάδα

Όπως έχει γράψει και παλαιότερα το Forbes Greece, η Shield AI προχωρά στη δημιουργία μόνιμης παρουσίας στην Ελλάδα, με τη δημιουργία γραφείου στην Αθήνα, στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης δέσμευσής της στη χώρα. Όπως εξηγεί ο κ. Lythgoe, το γραφείο αναμένεται να λειτουργήσει το φθινόπωρο, ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού, ώστε η τοπική ομάδα να είναι έτοιμη με την έναρξη λειτουργίας του.

Η παρουσία αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αφορά μόνο τη στενότερη συνεργασία με πελάτες και βιομηχανικούς εταίρους στην Ελλάδα, αλλά και την περαιτέρω επένδυση στο εγχώριο αμυντικό οικοσύστημα.

Η στρατηγική σημασία που αποδίδει η εταιρεία στην Ελλάδα αποτυπώνεται και στην πρόσφατη τοποθέτηση του Ταξιάρχη Σαρδέλλη στη θέση του Director of Strategic Engagements για την Ελλάδα, την Κύπρο και τα Δυτικά Βαλκάνια.

Όπως σημειώνει ο James Lythgoe, η συγκεκριμένη επιλογή αντανακλά τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Shield AI στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο κ. Σαρδέλλης, σύμφωνα με την εταιρεία, διαθέτει πολυετή εμπειρία στον επιχειρησιακό, διπλωματικό και αμυντικό τομέα, καθώς και εκτεταμένο δίκτυο σχέσεων στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, στοιχεία που αναμένεται να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση των επιχειρησιακών αναγκών των πελατών και στην ενίσχυση των συνεργασιών με κυβερνήσεις και βιομηχανικούς εταίρους.

“Αυτός ο διορισμός καταδεικνύει ότι η Shield AI επενδύει σε μια βιώσιμη περιφερειακή παρουσία αντί να προσεγγίζει την αγορά ευκαιριακά. Ιδρύοντας ένα γραφείο στην Αθήνα και δημιουργώντας μια τοπική ομάδα, τοποθετούμαστε ώστε να συνεργαζόμαστε στενότερα με συμμαχικά έθνη καθώς εκσυγχρονίζουν τις αμυντικές τους δυνατότητες με αυτόνομα συστήματα”, επισημαίνει.

Η Ελλάδα ως στρατηγικός εταίρος

Εξάλλου, η Shield AI βλέπει την Ελλάδα ως έναν μακροπρόθεσμο στρατηγικό εταίρο, με ρόλο που ξεπερνά την απλή προμήθεια αμυντικών δυνατοτήτων, υπογραμμίζει ο James Lythgoe.

Όπως αναφέρει, η χώρα αποτελεί έναν σημαντικό σύμμαχο του ΝΑΤΟ, με αυξανόμενο ρόλο στην ευρωπαϊκή άμυνα, ισχυρή αμυντική βιομηχανική βάση και στρατηγική θέση στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Μεσογείου και Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, καθώς το περιβάλλον ασφαλείας εξελίσσεται, η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει ολοένα σημαντικότερο ρόλο στον τρόπο με τον οποίο οι συμμαχικές χώρες υιοθετούν και ενσωματώνουν αυτόνομα συστήματα στις Ένοπλες Δυνάμεις τους.

“Το όραμά μας για την Ελλάδα είναι να οικοδομήσουμε μια μακροπρόθεσμη συνεργασία που εκτείνεται πέρα από την παροχή δυνατοτήτων”, σημειώνει ο James Lythgoe.

Η αυξανόμενη παρουσία της Shield AI στη χώρα, όπως εξηγεί, αντανακλά αυτή τη δέσμευση, με την εταιρεία να επιδιώκει στενή συνεργασία με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, την κυβέρνηση και την εγχώρια βιομηχανία, ώστε να επιταχυνθεί η υιοθέτηση δοκιμασμένων λύσεων αυτονομίας και να ενισχυθεί η διαλειτουργικότητα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, η Ελλάδα αποτελεί, σύμφωνα με την εταιρεία, παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι σύμμαχοι μπορούν να εντάξουν γρήγορα αυτόνομα συστήματα που λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις υφιστάμενες δομές δυνάμεων.

Ο κ. Lythgoe υπογραμμίζει ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ καλούνται πλέον να υιοθετήσουν ένα νέο μοντέλο αμυντικών πλατφορμών, συνδυάζοντας συστήματα διαφορετικού κόστους και δυνατοτήτων, με έμφαση στην προηγμένη τεχνολογία, την οικονομική αποδοτικότητα, την κλιμακωτή ανάπτυξη και την επιχειρησιακή ευελιξία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Shield AI βλέπει ρόλο τόσο για επιχειρησιακά δοκιμασμένα συστήματα όπως το V-BAT όσο και για την αξιοποίηση του λογισμικού αυτονομίας Hivemind σε εγχώριες πλατφόρμες, με στόχο –όπως αναφέρει ο ίδιος– να βοηθήσει τους συμμάχους να εκσυγχρονίσουν ταχύτερα τις αμυντικές τους δυνατότητες, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο των συστημάτων που αναπτύσσουν.

Νέες προσλήψεις

Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της ομάδας της στην Ελλάδα, ο Regional Director της Shield AI για την Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη αναφέρει ότι το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας θα αυξηθεί παράλληλα με την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στην περιοχή.

Όπως εξηγεί ο James Lythgoe, τα πλάνα προσλήψεων θα καθοριστούν από τη ζήτηση των πελατών και τις ευκαιρίες για περαιτέρω εδραίωση της παρουσίας της εταιρείας στην ελληνική αγορά.

Η Shield AI δεν δημοσιοποιεί, προς το παρόν, συγκεκριμένους στόχους για τον αριθμό εργαζομένων που θα απασχολεί στην Ελλάδα, ωστόσο δηλώνει ότι παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία της τοπικής τεχνογνωσίας που απαιτείται για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της στη χώρα και την ευρύτερη περιοχή.

Forbes