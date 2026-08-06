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Οι ΗΠΑ διαθέτουν επαρκή αποθέματα πυρομαχικών και επεκτείνουν την εγχώρια παραγωγή, διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), διαψεύδοντας τις αναφορές που διέρρευσαν σχετικά με εξαντλημένα αμερικανικά αποθέματα.

«Οι ΗΠΑ διαθέτουν τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών, ειδικά ορισμένων τύπων», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social. «Επιπλέον, κατασκευάζονται και αποστέλλονται στις ΗΠΑ μεγάλες ποσότητες, ανάλογα με τις ανάγκες. Οι αμυντικές εταιρείες κατασκευάζουν τον μεγαλύτερο αριθμό εργοστασίων και μονάδων παραγωγής στην ιστορία της χώρας μας», ανέφερε επίσης.

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Παράλληλα, χαρακτήρισε προδοσία τους ισχυρισμούς περί μειωμένων αποθεμάτων. Ανέφερε μάλιστα ότι οι αμερικανικές αρχές αναζητούν τους υπεύθυνους. «Θα ζητηθούν ποινές φυλάκισης μακράς διάρκειας», είπε χαρακτηριστικά.

Μία από αυτές τις αναφορές που φαίνεται να ενόχλησαν τον Αμερικανό πρόεδρο αφορά σε ρεπορτάζ του Reuters, το οποίο επικαλείται τρία άτομα με γνώση του θέματος. Κατά το ρεπορτάζ, ο στρατός των ΗΠΑ έχει εξαντλήσει μεγάλο μέρος του αποθέματός του σε πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και υψηλής ακρίβειας κατά τη διάρκεια του πεντάμηνου πολέμου με το Ιράν.

Washington Post: Άναψαν τα αίματα μεταξύ Τραμπ και Χέγκσεθ

Το ζήτημα των ελλείψεων σε πυρομαχικά φέρεται να προκάλεσε ένα έντονο επεισόδιο μεταξύ του Τραμπ και του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, σύμφωνα με την εφημερίδα The Washington Post, που επικαλείται δύο άτομα με γνώση του περιστατικού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Χέγκσεθ κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Καμπ Ντέιβιν την περασμένη εβδομάδα, επισημαίνοντάς του ότι ο Λευκός Οίκος δεν είχε σωστή πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση των αμερικανικών αποθεμάτων σε πυρομαχικά.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Τραμπ είπε στον Χέγκσεθ ότι θεωρούσε πως το πρόβλημα, δηλαδή η έλλειψη πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς και αντιβαλλιστικών πυραύλων, «είχε επιλυθεί», με τον Χέγκσεθ να μεταθέτει την ευθύνη στον αναπληρωτή του, Στίβεν Φάινμπεργκ.

Διάψευση από τον Λευκό Οίκο

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο διέψευσαν πάντως κατηγορηματικά το δημοσίευμα.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, το χαρακτήρισε «100% fake news» και δήλωσε ότι ο Τραμπ τρέφει «απόλυτη εμπιστοσύνη» στον Χέγκσεθ, ενώ ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, ανέφερε ότι οι ισχυρισμοί πως ο υπουργός Άμυνας παραπλάνησε τον πρόεδρο ή επέρριψε ευθύνες στον αναπληρωτή του για τα εξαντλημένα αποθέματα ήταν «κατασκευασμένοι».

I was at Camp David with President Trump and Secretary Hegseth. This literally never happened, and we told the Washington Post that repeatedly. This B.S. story was shopped to many outlets by someone clearly out to disparage the Secretary, for whatever reason. Unfortunately for… https://t.co/BUwn11nC52 — Karoline Leavitt (@PressSec) August 6, 2026

naftemporiki.gr