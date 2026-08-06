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Τρεις νέες ψηφιακές υπηρεσίες για την αλλαγή του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο καταβάλλονται κρατικοί μισθοί και συντάξεις έθεσε σε λειτουργία το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου, οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες από σήμερα, Πέμπτη, μέσω της κυβερνητικής πύλης gov.cy.

Δικαίωμα χρήσης έχουν οι εν ενεργεία και οι συνταξιούχοι κρατικοί αξιωματούχοι και υπάλληλοι, καθώς και το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτημα για αλλαγή του αριθμού IBAN στον οποίο επιθυμούν να καταβάλλεται εφεξής ο μισθός ή η σύνταξή τους.

Οι προϋποθέσεις για την αλλαγή IBAN

Για την υποβολή του αιτήματος απαιτείται ταυτοποιημένος λογαριασμός CY Login και η επισύναψη φωτοαντιγράφου του τραπεζικού λογαριασμού ή σχετικής βεβαίωσης από την τράπεζα.

Στο έγγραφο θα πρέπει να αναγράφονται:

η ονομασία της τράπεζας και το υποκατάστημα

ο κάτοχος ή δικαιούχος του λογαριασμού

ο διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN)

Οι νέες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στην ενότητα «Μισθοί και Συντάξεις Κρατικών Αξιωματούχων, Υπαλλήλων και Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού» του gov.cy.

Αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, με στόχο την απλούστευση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών, την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης και τον περιορισμό της χρήσης έντυπων εγγράφων.