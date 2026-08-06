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Ένα μικρό αγόρι που είχε ανέβει στη σκηνή εκδήλωσης του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στο Λας Βέγκας και κατευθυνόταν προς την άκρη της με κίνδυνο να πέσει, έδωσε ευκαιρία στον Ντόναλντ Τραμπ να υπονομεύσει τον προκάτοχό του, επιδεικνύοντας παράλληλα σπουδαία αντανακλαστικά για να το πιάσει το παιδί.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε τον λόγο του στη μητέρα του παιδιού, είδε με την άκρη του ματιού του το αγόρι να κινείται προς την άκρη της σκηνής. Τότε έκανε μερικά γρήγορα πλάγια βήματα για να του κόψει τον δρόμο και να αποφύγει τα χειρότερα.

Και επειδή ο Τραμπ είναι πάντα ο Τραμπ, δεν έχασε την ευκαιρία να «καρφώσει» τον προκάτοχό του στον Λευκό Οίκο, Τζο Μπάιντεν.

Κάνοντας τα χέρια του χωνί για να ακούγεται, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φώναξε «δεν ήθελα να γίνει σαν τον Μπάιντεν και να πέσει από τη σκηνή».

WATCH – President Trump saved a kid from running off stage: "I didn't want him to be like Biden and fall off the stage" pic.twitter.com/81heJwjvGz — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 5, 2026

Για την ιστορία οι γονείς του αγοριού, η Σάντρα και ο Μπραντ, είχαν ανέβει στη σκηνή για να μιλήσουν για τα οφέλη από τις φορολογικές πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Τζο Μπάιντεν είχε γίνει… διάσημος για τις τούμπες του είτε σε εκδηλώσεις είτε στις σκάλες του Air Force One με μια από τις επικότερες στιγμές να καταγράφεται πριν από 3 χρόνια όταν έπεσε σε εκδήλωση της αμερικανικής Σχολής Ικάρων.

protothema.gr