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Το Nissan Qashqai e-POWER αποδεικνύει στην πράξη την αποδοτικότητα της τεχνολογίας του κατακτώντας τίτλο στα Guinness World Records. Αυτό δεν ήταν απλά άλλη μια διάκριση. Ήταν η επιβεβαίωση για τις δυνατότητες της υβριδικής τεχνολογίας της ιαπωνικής εταιρείας. Παράλληλα, είναι μια ακόμη απόδειξη της αποδοτικότητας και της αξιοπιστίας του συστήματος e-POWER σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

Το επίτευγμα σημειώθηκε στην Κολομβία. Εκεί όπου ένα Nissan Qashqai εξοπλισμένο με τη νέα γενιά e-POWER διένυσε συνολικά 1.980 χιλιόμετρα με ένα μόνο γέμισμα καυσίμου, χωρίς καμία εξωτερική φόρτιση ή ανεφοδιασμό. Η διαδρομή πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 17 Ιουλίου, ξεκινώντας από την Μπογκοτά και καταλήγοντας στις ακτές της Καραϊβικής, περιλαμβάνοντας διαφορετικούς τύπους δρόμων, υψομετρικές διαφορές, κυκλοφοριακές συνθήκες και μεταβαλλόμενα οδηγικά περιβάλλοντα. Κάθε στάδιο της προσπάθειας παρακολουθήθηκε και πιστοποιήθηκε από τους επίσημους κριτές των Guinness World Records.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι αντίστοιχες επιτυχημένες δοκιμές μεγάλων αποστάσεων που είχε πραγματοποιήσει στο παρελθόν η Nissan στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αυστραλία, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη διεθνή εικόνα του e-POWER ως μιας τεχνολογίας που συνδυάζει οικονομία, μεγάλη αυτονομία και ευχάριστη οδηγική εμπειρία.

Το στοιχείο που διαφοροποιεί το e-POWER από τα συμβατικά υβριδικά συστήματα είναι ότι οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από ηλεκτροκινητήρα. Ο βενζινοκινητήρας δεν μεταδίδει κίνηση στους τροχούς, αλλά λειτουργεί ως γεννήτρια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όταν αυτό απαιτείται. Με τον τρόπο αυτό ο οδηγός απολαμβάνει την άμεση απόκριση, την ομαλή επιτάχυνση και την αίσθηση οδήγησης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, χωρίς όμως να χρειάζεται να αναζητήσει σταθμό φόρτισης.

Η τελευταία γενιά του συστήματος ενσωματώνει τη νέα αρθρωτή μονάδα 5 σε 1 της Nissan, η οποία συγκεντρώνει σε μία συμπαγή διάταξη τον ηλεκτροκινητήρα, τη γεννήτρια, το inverter και τα υπόλοιπα βασικά μηχανικά μέρη. Παράλληλα, η αναγεννητική πέδηση συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης, εξασφαλίζοντας χαμηλή κατανάλωση χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση.

Σύμφωνα με τη Nissan, η τεχνολογία e-POWER αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής εξηλεκτρισμού της εταιρείας, καθώς επιτρέπει σε περισσότερους οδηγούς να απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής κίνησης με την ευκολία του συμβατικού ανεφοδιασμού.