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Ελαφρές ζημιές σε δύο σταθμευμένα οχήματα προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε το χθες το απόγευμα σε ξηρά χόρτα στη Λεωφόρο Κυριάκου Μάτση, στην επαρχία Λευκωσίας.

Η κλήση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λήφθηκε στις 15:26 και στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Ακροπόλεως «Λοχία Σπύρου Τταντή». Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 15:38.

Από τις φλόγες και τη θερμότητα επηρεάστηκαν ελαφρά δύο μηχανοκίνητα οχήματα, τα οποία βρίσκονταν σταθμευμένα στον χώρο.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από απόρριψη αποτσίγαρου.