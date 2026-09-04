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Επανακαθορίζονται οι σχεδιασμοί για τα κρατητήρια της Αστυνομίας και τα κρατητήρια ανηλίκων, ανάλογα με τις προτεραιότητες και τις ανάγκες. Το υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έχει καταλήξει πλέον στο πώς θα κινηθεί μέχρι να αρχίσουν τα έργα για τις νέες φυλακές της Κύπρου.

Μετά από σχεδιασμούς επί χάρτου αλλά και επί τόπου, ο υπουργός Κώστας Φυτιρής, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», πήρε τις τελικές αποφάσεις για τον μέλλον των πρώην κρατητηρίων μεταναστών (ΧΩΚΑΜ) στη Μεννόγεια αλλά και για τις φυλακές ανηλίκων. Έτσι, τα κρατητήρια στην Μεννόγεια θα μετατραπούν ως τα Κεντρικά Κρατητήρια της Αστυνομίας που θα καλύπτουν όλες τις επαρχίες πλην της Πάφου, ενώ η Πάφος λόγω της απόστασης θα συνεχίσει να διαθέτει τα δικά της. Ήδη, έχει σταλεί σχετική επιστολή στον Αρχηγό Αστυνομίας, Θεμιστό Αρναούτη, για τη μετατροπή του Χώρου Κράτησης Μεταναστών στην Μεννόγεια ως το κύριο κρατητήριο υπόπτων και υποδίκων για σκοπούς αστυνομικών ερευνών και αναμονής της δίκης τους.

Τα κρατητήρια στη Μεννόγεια μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι και 180 άτομα, οπόταν αναμένεται ότι θα λυθεί ένα τεράστιο πρόβλημα με τα αστυνομικά κρατητήρια σε Αστυνομικούς Σταθμούς, στα οποία καταγράφονται σωρεία προβλημάτων, με παραβίαση των δικαιωμάτων των κρατουμένων αλλά και την ταλαιπωρία των αστυνομικών. Κρατούμενοι, όπως αποκάλυψε πρόσφατα ο «Φ», κοιμούνται στο πάτωμα, δεν προαυλίζονται, κοιμούνται σε λερωμένα στρώματα, γεγονός που ελλοχεύει κινδύνους για την ασφάλεια τους αλλά και του προσωπικού.

Με την αλλαγή αυτή, οι αστυνομικοί στους Σταθμούς θα αποφορτιστούν από τα καθήκοντα φύλαξης υπόπτων-υποδίκων ακόμη και καταδίκων. Το πρόβλημα είναι η εξεύρεση αστυνομικών που θα στελεχώσουν το Κεντρικό Κρατητήριο, όμως φαίνεται πως αυτό ξεπερνιέται. Το μεγάλο στοίχημα είναι να γίνουν άμεσα τα βελτιωτικά έργα στα κρατητήρια ώστε να είναι σε θέση να φιλοξενήσουν άτομα που παραπέμπονται σε κράτηση, κάτω από ανθρώπινες συνθήκες.

Την ίδια ώρα, οι σχεδιασμοί δεν σταματούν εδώ, αφού φαίνεται να υπάρχει και κατάληξη για τις φυλακές ανηλίκων. Οι αρχικοί σχεδιασμοί ήταν να δημιουργηθούν στη Μεννόγεια, ωστόσο, λόγω του μικρού αριθμού των καταδικασθέντων (πέριξ των 10-20) θα γινόταν σπατάλη χώρου γι’ αυτό και η απόφαση άλλαξε. Μετά από μελέτη, αποφασίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» όπως ο χώρος κράτησης ανηλίκων δημιουργηθεί πέριξ των Κεντρικών Φυλακών, όχι όμως εντός του συμπλέγματος. Κι αυτό γιατί η Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης, δεν θέλει τους ανήλικους στον ίδιο χώρο με τους ενήλικες κατάδικους για ευνόητους λόγους.

Ο χώρος έχει εξευρεθεί και για να μην υπάρξει καθυστέρηση θα τοποθετηθούν κατάλληλα διαμορφωμένα λυόμενα σπιτάκια όπως έγινε και με την ανοικτή φυλακή. Οι διαδικασίες τρέχουν ώστε οι σημερινοί ανήλικοι κρατούμενοι να φύγουν από το Ειδικό 8, την πτέρυγα δηλαδή στην οποία βρίσκονται σήμερα εντός του συμπλέγματος της κλειστής φυλακής.

Σήμερα στα αστυνομικά κρατητήρια υπάρχουν πέραν των 200 προσώπων που στερούνται την ελευθερία τους σε άσχημες συνθήκες, ενώ η κατάσταση επιβαρύνεται με τους υπόδικους που «στέλνονται» από τις φυλακές λόγω έλλειψης χώρου σ’ αυτές. Είναι γι’ αυτό που επαναφέρεται από το υπουργείο Δικαιοσύνης το ζήτημα του περιορισμού ορισμένων υποδίκων κάτω από ηλεκτρονική παρακολούθηση στο σπίτι τους. Σχετικό νομοσχέδιο τυγχάνει επεξεργασίας ώστε να επανέλθει στη Βουλή για συζήτηση.