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Πυρκαγιά ξέσπασε χθες το πρωί σε υποστατικό αγροτεμάχιου στην κοινότητα Κάμπου, την οποία έσπευσαν και κατέσβησαν η Μονή Κύκκου και το Τμήμα Δασών.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι χθες στις 7:36, ο Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαίθρου Ευρύχου ανταποκρίθηκε με δύο πυροσβεστικά οχήματα σε κλήση για πυρκαγιά σε ηλεκτρικό πίνακα υποστατικού, σε αγροτεμάχιο στην κοινότητα Κάμπου, στην περιοχή «Βρύση του Βάτου», στην επαρχία Λευκωσίας.

Πυροσβεστικό όχημα από την Ιερά Μονή Κύκκου, καθώς και δύο οχήματα του Τμήματος Δασών της περιοχής, κατέσβησαν την πυρκαγιά πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, ζημιές υπέστη ο ηλεκτρικός πίνακας, μέρος του εσωτερικού, καθώς επίσης και η εξωτερική τοιχοποιία του υποστατικού.

Μετά από διερεύνηση που διεξήχθη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, διαπιστώθηκε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από ηλεκτρικό πρόβλημα/αστοχία στον ηλεκτρικό πίνακα.