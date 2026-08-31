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Συναγερμός στις Αρχές για πυρκαγιά στην περιοχή των Θαλασσινών Σπηλιών, την οποία αντιλήφθηκαν και κατέσβησαν πολίτες που περνούσαν από το σημείο.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Δασών, στις 10:37 ενημερωθήκαμε για δύο εστίες πυρκαγιάς κατά μήκος του δρόμου από τις Θαλασσινές Σπηλιές προς το ΚΠΕ Κάβο Γκρέκο.

Οι δύο εστίες κατασβέστηκαν άμεσα από διερχόμενους πολίτες πριν επεκταθούν, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για την άμεση ανταπόκριση και τη συμβολή τους.

Δυνάμεις του Τμήματος Δασών και της πυροσβεστικής μετέβησαν στην περιοχή, ασφάλισαν τις εστίες. Το Τμήμα Δασών παραμένει σε επιφυλακή επιτηρώντας την περιοχή.

Παράλληλα, διερευνώνται τα αίτια πρόκλησης των πυρκαγιών, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας.