Περιφράχθηκε το επικίνδυνο σημείο στις Θαλασσινές Σπηλιές στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Κάβο Γκρέκο, σε μια προσπάθεια να σταματήσουν οι άκρως επικίνδυνες βουτιές από το σημείο, που κινητοποιεί συνεχώς, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ). Η περίφραξη τοποθετήθηκε από το Τμήμα Δασών, αφού καταγράφονται πολλοί τραυματισμοί κάθε χρόνο, ενώ τίθεται σε κίνδυνο και η ασφάλεια των μελών των συνεργείων διάσωσης. Η τοποθέτηση προσωρινής περίφραξης αποσκοπεί, όπως ανακοινώθηκε, και στη διασφάλιση της προστασίας του γεωμορφώματος της περιοχής, το οποίο παρουσιάζει ενδείξεις αστάθειας. Το κοινό καλείται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις και με τις σημάνσεις που έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή και ν’ αποφεύγει δραστηριότητες που θέτουν σε κίνδυνο την προσωπική του ασφάλεια. Ας ελπίσουμε πως με αυτό το μέτρο θα περιοριστούν οι βουτιές, επειδή είναι θέμα χρόνου να θρηνήσουμε θύματα.

Ν.Χ