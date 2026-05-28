Λεπτομέρειες για ρομποτικά σκάφη προσεδάφισης, drones και οχήματα που σκοπεύει να στείλει στη Σελήνη στο πλαίσιο του σχεδιασμού των ΗΠΑ για την κατασκευή μόνιμης βάσης στον δορυφόρο της Γης, αποκάλυψε η NASA.

Η διαστημική εταιρεία Blue Origin του ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, είναι μία από τις πολλές εταιρείες που επιλέχθηκαν για την κατασκευή των μηχανημάτων.

Οι ΗΠΑ θέλουν να προσγειώσουν Αμερικανούς ξανά στη Σελήνη πριν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποχωρήσει από το αξίωμα το 2029.

Ωστόσο, η NASA ανταγωνίζεται την Κίνα για την επιστροφή ανθρώπων στην επιφάνεια της Σελήνης, πράγμα που σημαίνει ότι η διαστημική υπηρεσία βρίσκεται υπό πίεση να φαίνεται ότι κερδίζει τη νέα διαστημική κούρσα.

Η Κίνα προχωρά με τα δικά της σχέδια για την προσεδάφιση ανθρώπων στη Σελήνη έως το 2030.

Τη Δευτέρα, εκτόξευσε το διαστημόπλοιο Shenzhou-23, στέλνοντας ένα πλήρωμα αστροναυτών στον διαστημικό σταθμό Tiangong της χώρας.

Τον Μάρτιο, η NASA ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή μιας μόνιμης βάσης που θα τροφοδοτείται από πυρηνική και ηλιακή ενέργεια στον νότιο πόλο της Σελήνης έως το 2032.

Ο διοικητής της NASA, Jared Isaacman, δήλωσε την Τρίτη ότι οι ανακοινώσεις σημαίνουν ότι οι ΗΠΑ «δεν θα εγκαταλείψουν ποτέ ξανά τη Σελήνη».

Μια βάση, όπως αναφέρει το BBC, θα επέτρεπε στις ΗΠΑ να πραγματοποιούν επιστημονικά πειράματα, ενδεχομένως να εξορύσσουν πολύτιμους πόρους και να ταξιδεύουν στον Άρη πιο εύκολα.

Ωστόσο, οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι το χρονοδιάγραμμα της NASA είναι μη ρεαλιστικό.

Παρά την επιτυχία των ΗΠΑ στην αποστολή τεσσάρων αστροναυτών γύρω από τη Σελήνη στην αποστολή Artemis II τον Απρίλιο, ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν ότι η Κίνα είναι πιθανό να είναι η επόμενη χώρα που θα προσγειώσει ανθρώπους στην επιφάνεια της Σελήνης.

«Δεν θα με εξέπληττε καθόλου αν η Κίνα φτάσει εκεί πρώτη», δήλωσε στο BBC News ο Δρ. Simeon Barber, Σεληνιακός Επιστήμονας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, αναφέροντας τις αποτυχίες της NASA στην εξασφάλιση ενός σκάφους που μπορεί να προσγειώσει ανθρώπους στη Σελήνη.

Το πρόγραμμα Ignition Moon Base της NASA έχει τρεις φάσεις.

Πριν οι άνθρωποι ταξιδέψουν εκεί, η διαστημική υπηρεσία θέλει να στείλει ρομποτικά σκάφη προσγείωσης και drones για να εξερευνήσουν και να χαρτογραφήσουν το απαιτητικό έδαφος της Σελήνης.

Θα χρησιμοποιηθούν επίσης οχήματα παράδοσης που θα μπορούσαν να μεταφέρουν αστροναύτες πάνω από την επιφάνεια της Σελήνης και να μεταφέρουν επικοινωνίες και επιστημονικά όργανα.

Την Τρίτη, η NASA δήλωσε ότι εταιρείες όπως οι Blue Origin, Intuitive Machines και Astrobotic έχουν λάβει τις συμβάσεις για την κατασκευή των μηχανημάτων.

Η NASA θέλει το σεληνιακό σκάφος προσεδάφισης της Blue Origin, που ονομάζεται Endurance, να είναι σε θέση να πραγματοποιεί ακριβείς προσγειώσεις, καθώς και αυτόνομη πλοήγηση και έλεγχο.

Το σκάφος προσεδάφισης Griffin-1 της Astrobotic αναμένεται να προσεδαφιστεί στον κρατήρα Nobile κοντά στον Νότιο Πόλο.

Τα μηχανήματα θα παραδώσουν επίσης επιστημονικά όργανα για τη NASA, συμπεριλαμβανομένων καμερών υψηλής ανάλυσης και εργαλείων που χρησιμοποιούν ανακλώμενο φως λέιζερ για να βοηθήσουν το σκάφος να προσεδαφιστεί.

Αυτή η ρομποτική εξερεύνηση θα διαρκέσει έως το 2029, με 25 εκτοξεύσεις και 4 μετρικούς τόνους φορτίου που θα προσεδαφιστούν στη Σελήνη, δήλωσε την Τρίτη ο Carlos García-Galán, στέλεχος του προγράμματος Moon Base.

Στη συνέχεια, η NASA θέλει να κατασκευάσει πυρηνικές και ηλιακές εγκαταστάσεις ενέργειας στη Σελήνη, συμπεριλαμβανομένων αντιδραστήρων σχάσης.

Μέχρι το 2032, η διαστημική υπηρεσία θέλει οι άνθρωποι να μπορούν να ζουν στη Σελήνη σε «ημιμόνιμες» κατοικίες.

Τα ρόβερ θα επιτρέπουν επίσης στους αστροναύτες να ταξιδεύουν σε μεγάλες αποστάσεις στην βραχώδη επιφάνεια.

Ο Νότιος Πόλος της Σελήνης είναι ιδιαίτερα ελκυστικός επειδή το παγωμένο νερό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για πόσιμο νερό ή για την παραγωγή οξυγόνου.

Ωστόσο, τα σχέδια της NASA βασίζονται στην ετοιμότητα ενός διαστημικού σκάφους που μπορεί να μεταφέρει με ασφάλεια ανθρώπους στη Σελήνη.

Η εταιρεία SpaceX του Έλον Μασκ έχει συμβόλαιο για την κατασκευή ενός σκάφους που ονομάζεται Starship Human Landing System, αλλά έχει αντιμετωπίσει πολλά εμπόδια και καθυστερήσεις.

«Το περιοριστικό βήμα είναι η προσγείωση των αστροναυτών στην επιφάνεια», εξηγεί ο σεληνιακός επιστήμονας Σίμεον Μπάρμπερ.

«Μου ακούγεται σαν [η NASA] να αισθάνεται ότι βρίσκεται σε μια θέση όπου πρέπει να αρχίσει να λέει ότι έχει σχέδια. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει πολλή πολιτική ώθηση πίσω από αυτό», λέει.

