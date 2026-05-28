Ρίγανη, θυμάρι, κουρκουμάς, κύμινο, κανέλα, μοσχοκάρυδο… Η λίστα με τα μπαχαρικά που χρησιμοποιούμε παραδοσιακά στην ελληνική κουζίνα και ο συνδυασμός τους δεν έχουν τελειωμό, δίνοντας έντονη γεύση και νοστιμιά στα φαγητά μας. Μια άλλη όμως θετική επίδραση του συνδυασμού των μπαχαρικών έγκειται στην υγεία της καρδιάς σύμφωνα με ερευνητικά ευρήματα, δημοσιευμένα στο American Journal of Clinical Nutrition, καθώς η ποικιλία αυτή μειώνει την αρτηριακή πίεση, χωρίς μάλιστα καμιά άλλη διατροφική παρέμβαση.

Πιο συγκεκριμένα, σε μια διατροφική μελέτη οι ερευνητές διαπίστωσαν τη σύνδεση της κατανάλωσης 6,5 γραμμαρίων (δηλαδή περίπου 1,3 κουταλάκια του γλυκού) μπαχαρικών και βοτάνων την ημέρα με χαμηλότερη αρτηριακή πίεση μετά από τέσσερις εβδομάδες.

Η υψηλή πρόσληψη νατρίου, μια από τις αιτίες εμφάνισης της υπέρτασης, θα μπορούσε με αυτό τον τρόπο να αποφευχθεί, βελτιώνοντας αποτελεσματικά αλλά και… γευστικά τις τιμές της αρτηριακής πίεσης, σύμφωνα και με την Penny Kris-Etherton, Καθηγήτρια Διατροφικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Evan Pugh: «Προσθέτοντας βότανα και μπαχαρικά στο φαγητό, προσθέσετε γεύση χωρίς να χρειαστείτε επιπλέον νάτριο, ζάχαρη ή κορεσμένα λιπαρά».

Τι περιελάμβανε η έρευνα

Θέλοντας να διερευνήσουν περαιτέρω το πώς επηρεάζει την καρδιαγγειακή υγεία η χρήση των μπαχαρικών και των βοτάνων, οι ερευνητές εξέτασαν 71 άτομα που διέτρεχαν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων. Κάθε συμμετέχων κατανάλωνε τρεις διαφορετικούς τύπους διατροφής, μικρής (περίπου 0,5 γραμμάρια), μεσαίας (3,2 γραμμάρια) και υψηλής περιεκτικότητας (6,5 γραμμάρια) σε μπαχαρικά και βότανα, σε τυχαία όμως σειρά για μια περίοδο τεσσάρων εβδομάδων η καθεμία, με ένα διάλειμμα δύο εβδομάδων μεταξύ κάθε περιόδου διατροφής. Δείγματα αίματος ελήφθησαν από κάθε συμμετέχοντα στην αρχή της μελέτης καθώς και μετά από κάθε περίοδο διατροφής. Όλες οι διατροφές ήταν προσαρμοσμένες σε μια τυπική αμερικανική διατροφή αλλά με τρεις διαφορετικές δόσεις βοτάνων και μπαχαρικών.

Τα μπαχαρικά που περιλαμβάνονταν στις διατροφές ήταν μια μίξη από 24 διαφορετικά μπαχαρικά και βότανα, όπως ο βασιλικός, ο κουρκουμάς, η κανέλα και το θυμάρι, σχεδιασμένα να προσομοιώνει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν διαφορετικά βότανα και μπαχαρικά κατά τη διάρκεια της ημέρας στο μαγείρεμα.

Αυτό που διαπίστωσαν οι ερευνητές είναι ότι μετά την κατανάλωση της διατροφής υψηλής περιεκτικότητας σε μπαχαρικά και βότανα, οι συμμετέχοντες είχαν χαμηλότερη συστολική αρτηριακή πίεση σε σχέση με τη διατροφή μέσης πρόσληψης. Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης χαμηλότερη διαστολική αρτηριακή πίεση μετά τη διατροφή με υψηλή δόση βοτάνων και μπαχαρικών σε σύγκριση με τη δίαιτα με χαμηλή δόση.

Η Kris-Etherton σημειώνει σχετικά ότι τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα συναρπαστικά επειδή οι διατροφές στη μελέτη δεν είχαν σχεδιαστεί για να βελτιώσουν την υγεία της καρδιάς, με τη μόνη διαφορά να εντοπίζεται στην ποσότητα των βοτάνων και των μπαχαρικών που προστέθηκαν κάθε φορά: «Δεν μειώσαμε την πρόσληψη του νατρίου, δεν αυξήσαμε την κατανάλωση των φρούτων και των λαχανικών, απλώς προσθέσαμε βότανα και μπαχαρικά. Επομένως, τίθεται το επόμενο ερώτημα: αν αλλάξαμε τη διατροφή με αυτούς τους τρόπους, πόσο καλύτερα θα ήταν τα αποτελέσματα;».

ygeiamou.gr